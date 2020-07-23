Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля "Днепр" (обновлено)

Основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что вместе с партнерами купил отель "Днепр" в центре Киева.

Об этом Кохановский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов", - написал Кохановский.

Кохановский в интервью ain.ua уточнил, что средства на покупку отеля предоставил пул украинских инвесторов.

"Я – идейный вдохновитель и управляющий партнер этой сделки. А наш проект поддержали украинские инвесторы и серийные предприниматели. Также мы частично привлекаем заемные средства…. Никакой связи ни с "российскими следами", ни с кем-то, кто имеет отношение к России у данного пула инвесторов нет", – подчеркнул предприниматель.

Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется вложить около $20 млн в реконструкцию отеля.

"Ведем переговоры с топовым зарубежным архитектурным бюро. Касательно стоимости и сроков – постараемся справиться за полтора-два года и вложим порядка $20 миллионов", – сказал Кохановский.

Она также уточнил, что компания "Смартленд", которая стала непосредственным покупателем отеля, является одним из партнеров проекта и имеет опыт управления объектами недвижимости.

Как писал БизнесЦензор, Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.