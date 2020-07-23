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Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля "Днепр" (обновлено)

Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля

Основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что вместе с партнерами купил отель "Днепр" в центре Киева.

Об этом Кохановский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов", - написал Кохановский.

Кохановский в интервью ain.ua уточнил, что средства на покупку отеля предоставил пул украинских инвесторов.

"Я – идейный вдохновитель и управляющий партнер этой сделки. А наш проект поддержали украинские инвесторы и серийные предприниматели. Также мы частично привлекаем заемные средства…. Никакой связи ни с "российскими следами", ни с кем-то, кто имеет отношение к России у данного пула инвесторов нет", – подчеркнул предприниматель.

Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется вложить около $20 млн в реконструкцию отеля.

"Ведем переговоры с топовым зарубежным архитектурным бюро. Касательно стоимости и сроков – постараемся справиться за полтора-два года и вложим порядка $20 миллионов", – сказал Кохановский.

Она также уточнил, что компания "Смартленд", которая стала непосредственным покупателем отеля, является одним из партнеров проекта и имеет опыт управления объектами недвижимости.

Как писал БизнесЦензор, Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.

Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля Днепр 01

Київ (4707) готель (146) кіберспорт (6)


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Топ коментарі
+5
Ты явно не знаешь как работает бизнес и современный капитал. К тому же, если я правильно помню он участвовал в разработке Сталкера на раннем этапе. В любом случае желаю удачи, меньше олигархов - вменяемей власть
Это всего лишь 50млн$. Если и есть вопросы - они должны быть к боксёру, почему отель продается в момент когда мировые туристические и отельные корпорации в худшем за лет 20 состоянии и не могут участвовать в торгах.
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23.07.2020 13:55
+3
Ці ІТішники не мають таких грошей. Хай покажуть свої декларації і статки які дозволяють їм витратити таку суму грошей. За цими ІТшниками стоять олігархи, які просто використовують їх як ширму, тимчасово. Потім готель буде перепродано вже реальним власникам.
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23.07.2020 13:50
+3
Мають, не переживай. Один лише Grammarly (київський ІТ стартап) у 2017 році отримав інвестицій на 110 млн ЮСД. Це тобі Юлька мозок зубожінням засрала просто. А ті хто шарять і працюють - у тих гроші є.
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23.07.2020 14:27
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чего не в бордель?
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23.07.2020 12:49 Відповісти
так они же задроты
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23.07.2020 12:59 Відповісти
Ці ІТішники не мають таких грошей. Хай покажуть свої декларації і статки які дозволяють їм витратити таку суму грошей. За цими ІТшниками стоять олігархи, які просто використовують їх як ширму, тимчасово. Потім готель буде перепродано вже реальним власникам.
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23.07.2020 13:50 Відповісти
Мають, не переживай. Один лише Grammarly (київський ІТ стартап) у 2017 році отримав інвестицій на 110 млн ЮСД. Це тобі Юлька мозок зубожінням засрала просто. А ті хто шарять і працюють - у тих гроші є.
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23.07.2020 14:27 Відповісти
Інвестиції в стартапи на готелі не витрачають, на них розвивають стартапи! А готелі в Україні скуповують росіяни!
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23.07.2020 14:32 Відповісти
Призовой фонд в прошлом году за 1е место в Дота 2 составил 19 млн. Нави заняли 13 место,и получили 520 тыс $. И это за один турнир. Так чему вы удивляетесь? Там уже деньги большие ходят ,чем в футбольной лиге чемпионов.
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23.07.2020 21:02 Відповісти
Не будьте дебілами, там готель коштує більше мільярда гривень і на ремонт потрібно пару десятків мільйонів доларів - таких грошей у геймерів немає і ніколи не буде! Тільки ідіот може повірити в те що реальний покупець топової нерухомості за 50 млн. доларів якийсь сраний геймер.
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24.07.2020 13:14 Відповісти
Он в стрелялки выиграл 1,1 МИЛЛИАРД для покупки отеля?
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23.07.2020 13:00 Відповісти
он выиграл в стрелялки и прочую лабуду -но сначала их проиграли миллионы идиотов-задротов ,захотевших халявных денег.
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23.07.2020 13:43 Відповісти
Ты явно не знаешь как работает бизнес и современный капитал. К тому же, если я правильно помню он участвовал в разработке Сталкера на раннем этапе. В любом случае желаю удачи, меньше олигархов - вменяемей власть
Это всего лишь 50млн$. Если и есть вопросы - они должны быть к боксёру, почему отель продается в момент когда мировые туристические и отельные корпорации в худшем за лет 20 состоянии и не могут участвовать в торгах.
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23.07.2020 13:55 Відповісти
Например Одесский припортовый 25 лет в худшем и всё худшем состоянии и никак не продастся в ожидании хрен знает чего, а точнее банкротства и спасителя Коломойского.
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23.07.2020 15:49 Відповісти
Прошу прощения, какое отношение имеет боксёр к Фонду госимущества?
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24.07.2020 09:50 Відповісти
Прикинь! А Безос торгуя книгами по почте заработал свои первые миллионы $!
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23.07.2020 20:54 Відповісти
звездеж чистой воды. Там Криппа с кацапскими деньгами прикрывается айтишниками.
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23.07.2020 16:56 Відповісти
А бабло откуда?
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23.07.2020 18:50 Відповісти
1
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23.07.2020 19:38 Відповісти
отель будет снесен..и на его месте будет парк)а денег естественно никто никому платить не собираеться)
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23.07.2020 19:39 Відповісти
Покупався готель, а не земля під ним.
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24.07.2020 15:09 Відповісти
серийные предприниматели?
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23.07.2020 20:12 Відповісти
А разве наёмный киллер это не предприниматель?
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23.07.2020 20:23 Відповісти
Тут еще мало, что наемный, так еще и серийный. А это предприниматель куда более высокого порядка.
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23.07.2020 20:30 Відповісти
Молодцы пацаны!Рад,что начал подрастать свой молодой украинский бизнесс, зарабатывающий деньги не на воровсте-взятках и расспиле бюджета.
Удачи!
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23.07.2020 20:56 Відповісти
Если это правда - снимаю шляпу, молодцы и успехов в осуществлении задуманного!!
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23.07.2020 21:47 Відповісти
сейчас пройдена точка невозврата и выгоднее построить новый отель, чем вливать бабки в этот совецкий клопятник..а укроайти гостиницу парус в Днепре не хотят прикупить???)))
.. и вообще..во всем мире готельный бизнес - это сетевой бизнес, думаю, там редиссон где-то в кустах сидит, ну или русский с нефтебаксами....
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23.07.2020 23:16 Відповісти
радує, як в недалеких і старих пердунів підгорає пукан від того, що виявляється АЙТІШНИКИ І ЗАДРОТИ МАЮТЬ ГРОШІ!!!!!! АХХАХАХАХАХАХАХАХ
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24.07.2020 04:41 Відповісти
больше похожи на зиц председательствующих.
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24.07.2020 11:12 Відповісти
Тепер будуть не в Монако їздити, а в Україну пограти в казіно))
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24.07.2020 07:52 Відповісти
Почему я должен верить чьим то словам , что там нет российского каптиала ?

пока что все выглядит , как типичная схема с "номинальным директором"
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24.07.2020 11:11 Відповісти
тип всех держит за лохов, достаточно зайти на их сайт и почитать список турниров и призовые фонды чтобы понять что они никогда в глаза такие деньги не видели. Они там хвастают даже турнирами с призовыми фондами в 250 баксов))) и тут отель. Интерес русни понятен, будет очередной Майдан, в отель заедет и заселится в полном составе полк ССО РФ под видом туристов
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24.07.2020 12:40 Відповісти
То що не КАЦАПИ то гарна новина
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24.07.2020 15:07 Відповісти
Саме тому у міліардера- покупця така колоритна адреса і "липові" номери телефонів? Основатель киберкоманды NaVi заявил о покупке отеля "Днепр" - Цензор.НЕТ 3228
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24.07.2020 16:13 Відповісти

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