Компанія друга і партнера "рудокопа Зеленського" Караманіца віджала активи державного підприємства "ГИПРОКОКС", - Bihus.Info. ВIДЕО

Активи державного підприємства "ГИПРОКОКС", яке займається проєктуванням підприємств коксохімічної промисловості, присвоїла словацька компанія Дмитра Сніжка – друга і партнера криворізького бізнесмена Костянтина Караманіца, якого називають "рудокопом президента" Володимира Зеленського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чим займається держпідприємство "ГИПРОКОКС"

ДП "Державний інститут по проєктуванню підприємств коксохімічної промисловості" ( "ГИПРОКОКС") займається проєктуванням коксових печей та супутнього обладнання для коксохіму.

Саме тут спроєктували усі коксові печі в Україні (Авдіївський коксохім, Азовсталь, Арселор Міттал тощо), та кожну п’яту коксову батарею в світі загалом. "ГИПРОКОКС" має понад 50 проєктів у 26 країнах світу та понад 500 патентів, авторських свідоцтв та винаходів.

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Колаборація зі словацькою компанією

За даними журналістів, у листопаді 2024 року ДП увійшло в колаборацію з однойменною словацькою фірмою GIPROKOKS EUROPE S.R.O. і разом вони створили ТОВ СП "ГИПРОКОКС".

У це спільне підприємство, згідно з наявними у Bihus.Info документами, ДП передало найцінніший свій актив – патенти, торгову марку і торговий знак. Попри це, державна частка в новому проєкті склала лише 40%.

І навіть вона скоро може лишитися тільки на папері, оскільки зараз ДП у суді "технічно" банкрутять через борг перед компанією, напряму пов’язаною з власником словацького GIPROKOKS, йдеться у розслідуванні.

За словами розслідувачів, станом на сьогодні, на сайті словацького партнера уже оголосили, що не спільне підприємство, а саме словацька приватна компанія тепер є розпорядником інтелектуальних прав, проєктів, інженерного колективу та й загалом всього історичного портфоліо "ГИПРОКОКС".

Як зауважують у Bihus.Info, все це відбулося всупереч закону: створювати якісь організації на базі державної власності можна тільки за умови, що держава отримує 50 і більше відсотків корпоративних прав.

Окрім того, сумніви викликають підписи на документах. Від імені ДП у статуті спільного підприємства стоїть підпис не чинного керівника держпідприємства, а такого собі Юрія Масюка з Кривого Рогу.

"Це неодноразово судимий за наркотики, крадіжки і грабежі чоловік. Крайній вирок на 4,5 роки позбавлення волі він отримав у вересні цього року – а вже за кілька тижнів нібито підписався під новим статутом підприємства", - розповіли журналісти.

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Що відповіли у Фонді держмайна

Управителем "ГИПРОКОКС" від імені держави є Фонд держмайна.

У відповідь на запит журналістів у ФДМУ повідомили, що дозволу на створення спільного підприємства не надавали і ніякого Масюка нічого підписувати не уповноважували. Більше того, у ФДМУ роз’яснили, що дії державного "ГИПРОКОКС" загалом суперечать його ж власному статуту: підприємство не могло нічого нового засновувати, могло отримати частку в чомусь уже існуючому – але тільки з погодження Фонду, а Фонд нічого такого не погоджував.

Журналісти зауважують, що за цілий рік, що минув від цих подій – жодного судового позову ФДМУ з метою повернення державних активів знайти не вдалося.

"Словацька компанія GIPROKOKS EUROPE S.R.O. була зареєстрована буквально у той же день, що й спільне підприємство, до складу котрого увійшла. Директором фірми наразі є українка Віта Кравченко – це дружина керівника і головного інженера ДП "ГИПРОКОКС" Сергія Кравченка. Спілкуватися із журналістами Кравченки відмовилися", - йдеться у розслідуванні.

Власником GIPROKOKS EUROPE S.R.O. записаний Дмитро Сніжко з Кривого Рогу. Упродовж багатьох років його родина товаришує та партнерить у бізнесі з відомим місцевим підприємцем Костянтином Караманіцем.

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Що відомо про Караманіцева

Костянтин Караманіц – криворізький бізнесмен, основна сфера якого – видобування руди (ТОВ "Рудомайн").

Він також відомий як власник ФК "Кривбас", бренд якого відродив в 2020 році з ініціативи Володимира Зеленського та за участі народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова (кварталівець "Юзік").

З майбутнім президентом Караманіц, з його ж слів, нібито вчився в одній школі та інституті, але окрім футболу останні роки не особливо перетинався.

"Водночас у мережі Караманіца називають "рудокопом президента" – це можна вважати натяком на те, що після перемоги Зеленського на президентських виборах бізнес Караманіца суттєво розширився, у тому числі в напрямку видобування копалин", - розповіли журналісти.

За даними бізнес-реєстру, після 2019 року бізнес-група Караманіца дійсно дуже швидко та успішно масштабувалася: обороти "Рудомайну" виросли в кількадесят разів, він виграв аукціон на оренду великого гірничо-збагачувального комбінату, його дочірка викупила також Криворізький ГЗК окислених руд, там же планують будувати вітроелектростанцію, ще одна пов’язана компанія без аукціону, через суд, забрала кар’єр у Кривому розі, також сімейний портфель поповнився двома фірмами з ліцензіями на видобуток на Житомирщині.

Крім цього, як розповіли журналісти, після початку повномасштабного вторгнення Караманіц виявився одним із небагатьох бізнесменів, яких запросили на зустріч із президентом для обговорення відновлення інфраструктури в умовах війни.

Після чого ще одна його компанія отримала держзамовлення на захист об’єктів критичної інфраструктури, а саме чверть мільярда на захист Трипільської ТЕС.

Особи, пов’язані із Сніжком та Караманіцем, завели в банкрутство "ГИПРОКОКС"

"Саме люди Сніжка і Караманіца завели в банкрутство ДП "ГИПРОКОКС". Рік тому держпідприємство позичило 11 млн грн у ТОВ "Трейдторг Продакшн", вчасно не повернуло і компанія подала до суду з вимогою визнати ДП банкрутом. Власником фірми на той час був менеджер Сніжка, а адвокат, який представляє її у суді – Гліб Кравцов – це давній сімейно-бізнесовий адвокат Сніжка і Караманіца, основне місце його роботи – ТОВ "Рудомайн" Караманіца", - йдеться у розслідуванні.

Bihus.Info не вдалося сконтактувати зі Сніжком.

Своєю чергою Караманіц запевняє, що про "ГИПРОКОКС" вперше чує, а зі Сніжком останнім часом нібито не контактує.

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