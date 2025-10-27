Кадровий дефіцит загрожує відбудові промисловості України: У "Метінвесті" розповіли, як його побороти

Дефіцит кадрів у промисловості можна подолати лише в партнерстві бізнесу та держави – адже навіть якщо зарплати будуть вище ринкових, працівники потребуватимуть державних житлових програм та бронювання.

Про це заявила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук на форумі "Створення кадрового резерву для ключових галузей економіки України", який відбувся в Києві.

За словами Петрук, на підприємствах "Метінвесту" нині відкрито близько 4 тис. вакансій, а понад 8 тис. працівників служать у Збройних Силах України. Загалом із 2014 року через лави оборони пройшли понад 11 тис. співробітників групи, з яких близько тисячі вже повернулися до роботи.

"Ми готові брати на роботу всіх ветеранів. Це не проєкт, а частина нашого сьогодення. Ми відчуваємо нестачу не лише кількісно, а й за якістю спеціалістів", – зазначила Петрук.

Вона додала, що наразі "Метінвест" співпрацює з Міністерством ветеранів у межах програми працевлаштування військових, а також пропонує конкурентну оплату праці – вищу за середню по регіону, – але цього недостатньо, щоб повернути людей.

"Ми готові навчати за власний кошт, але бізнес не може робити все сам. Потрібні державні програми соціального житла, підтримка в бронюванні кадрів і стабільна освітня політика. Тільки спільно ми створимо win-win ситуацію – для бізнесу, працівників і держави", – наголосила Петрук.

"Метінвест" також співпрацює з Міністерством освіти й науки, допомагаючи узгоджувати освітні програми з реальними потребами ринку праці. У компанії вже спланували потребу у фахівцях на п'ять років уперед та сформували корпоративне замовлення для відкритого групою вишу "Метінвест Політехніка".

"Ми проаналізували освітні програми й визначили, які спеціальності нам знадобляться для розвитку компанії. Це дозволить готувати фахівців, які відповідатимуть потребам економіки майбутнього", – підсумувала Петрук.

Вона уточнила: підприємства "Метінвесту", що працюють у прифронтових регіонах – Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, – нині працевлаштовують усіх охочих. За словами Петрук, планування виробництва тепер залежить не від наявності сировини, а від кількості людей. Тож тепер компанія перебудувала систему підготовки кадрів, скоротивши терміни навчання.

Форум, організований Київською школою економіки за підтримки Міністерства економіки, зібрав представників уряду, бізнесу, освітніх закладів і громадських організацій.

У центрі обговорення – шляхи подолання дефіциту робітничих кадрів і створення нової системи професійної підготовки для післявоєнної відбудови.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова ввійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України за версією NV та Odgers. Компанію відзначили за підтримку працівників під час війни, програми реінтеграції ветеранів та розвиток персоналу. Від початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку, та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн – ЗСУ у межах ініціативи "Сталевий фронт".

До того повідомлялося, що група "Метінвест" потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією порталу Delo.ua.

Також стало відомо, що група "Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 року в Україні за версією Forbes Ukraine.