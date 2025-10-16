Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Метінвест" Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України

метінвест

Група "Метінвест" потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією порталу Delo.ua.

Також компанія стала лідером серед усіх металургійних компаній за обсягом сплачених податків, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Зокрема, "Метінвест" у 2024 році сплатив 19,8 млрд грн податків, а за перші шість місяців 2025 року – ще 9,3 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році сума податкових відрахувань становила 14,6 млрд грн.

Також до першої десятки найбільших платників податків увійшли компанії Philip Morris Україна, BAT Україна, Imperial Brands Україна, JTI Україна, ДТЕК, корпорація АТБ, ОККО, WOG та UPG.

При цьому "Метінвест" – єдиний представник металургійної галузі у першій десятці списку. Загалом до рейтингу увійшло шість металургійних підприємств, що це підтверджує роль галузі як одного з ключових джерел надходжень до державного бюджету та валютного ринку.

Рейтинг порталу Delo.ua склали на основі загальної суми податкових платежів за 2024 рік – від податку на прибуток і ПДВ до акцизів, ЄСВ та військового збору. Усі компанії, що увійшли до сотні, сплатили понад 503 млрд грн, що становило близько сьомої частини доходів зведеного бюджету України. За перше півріччя 2025 року цей показник досяг 270 млрд грн, або близько однієї восьмої частини доходів бюджету.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни "Метінвест" Ріната Ахметова перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Ахметов Рінат (1623) металургія (1000) податки (2622) Метінвест (841) Новини компаній (3682)
які молодці,під час війни вміти заробляти більше ніж в мирний це талант,особливо коли в твоїх руках енергетика та регулювання тарифів,монополії на брухт та прокат,....ренат задоволений
16.10.2025 11:27 Відповісти
всьо, голосую за ахметова.
16.10.2025 11:29 Відповісти
У цієї тварині по сукупністі с десяток+ пожиттєвих
16.10.2025 11:40 Відповісти
Монополіст Гудок, який відгріб енергетику та металургію України за оптовими цінами, піариться що заплатив податки.
16.10.2025 11:41 Відповісти
Щось не так. Наче ж писали (по вісх "помийках"), що Порошенко на 1 місці.
16.10.2025 11:46 Відповісти
АХАХ, за цим рейтингом ахметовська гнида платить 166 тис. податків на 1 працівника, в той час як Криворіжсталь платить 186 тис. податків на 1 працівника
Чому ахметов з пінчуком не сидять в тюрмі за спробу вкрасти криворіжсталь????
16.10.2025 11:56 Відповісти

