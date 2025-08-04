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Новини
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"Метінвест Ахметова" заплатив 9,2 мільярда податків до бюджету України за пів року

Скільки податків до бюджету сплачує

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія "Метінвест" у першому півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

У трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами (2,5 млрд грн), єдиний соціальний внесок (1,7 млрд грн) і податок на доходи фізичних осіб (1,6 млрд грн), повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2025 року перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку.

Водночас сплата військового збору за перше півріччя цього року збільшилася більш ніж утричі, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, – до 472 млн грн, а плата за землю – на 5%, до 659 млн грн.

"У час війни сплата податків – наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Фінансова відповідальність бізнесу – джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи – працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту", – каже генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

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Як повідомлялося, у 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні.

Автор: 

металургія (968) податки (2532) Метінвест (812) Новини компаній (3536)


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Яке шастя!!!!!
Тоб то, треба цілувати мудака к дупу за те шо він виконав то шо треба по закону?
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04.08.2025 14:43 Відповісти
А Міндіч ? Придбав ЗЕ золотий унітаз ???
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04.08.2025 15:01 Відповісти
А уявіть яка б сума була якби він повністю платив.
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04.08.2025 15:01 Відповісти
еще бы эти налоги действительно с пользой использовало государство, а не как всегда
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04.08.2025 15:09 Відповісти

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