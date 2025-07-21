"Метінвест" Ахметова залучив 24 мільйонів євро від Deutsche Bank: Кошти інвестують у модернізацію Північного ГЗК

Компанія "Метінвест" отримала кредитну лінію на суму 23,6 мільйона євро у Deutsche Bank строком на 11,5 року.

Кошти спрямують на модернізацію Північного ГЗК, зокрема – на закупівлю обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів, повідомляє пресслужба компанії.



"Ця угода є важливою віхою для групи, і відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій унаші українські підприємства, зокрема Північний ГЗК. Попри постійні виклики у сфері безпеки, ми прагнемо зберегти та, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість", – зазначив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Своєю чергою у Deutsche Bank заявили, що пишаються цим партнерством, особливо за нинішніх складних умов.

"Ця угода підкреслює стратегічну важливість як "Метінвесту", так і України для Deutsche Bank. І відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища", – прокоментував співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank Моріц Дернеманн.

Північний ГЗК є одним із підприємств холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова з видобутку та переробки залізної руди. Він розташований у Кривому Розі, і до повномасштабного вторгнення виробляв близько 13 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 6 мільйонів тонн окатків. У 2024 році обсяг виробництва становив близько 8 мільйонів тонн залізорудного концентрату та близько 4 мільйонів тонн окатків.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.