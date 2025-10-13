"Метінвест" Ахметова ввійшов до ТОП-30 найкращих роботодавців для ветеранів, – Forbes Ukraine

Група "Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 року в Україні за версією Forbes Ukraine. Скласти рейтинг виданню допомагало журі, до складу якого увійшли представники Korn Ferry, патронатної служби бригади "Хартія" та "Янголи" (3-ї ОШБр), Офісу ветеранів та їхніх родин УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проєкту HRD club та Forbes Ukraine.

Як пише видання, у "Метінвесті" – одна з найбільших "корпоративних" ветеранських спільнот: там працюють майже 1 тис. демобілізованих співробітників. Бюджет програм підтримки та адаптації ветеранів складає приблизно $550 тис. Найбільші статті витрат – розроблення навчальних програм, психологічна допомога та літній відпочинок для дітей.

Ветерани компанії можуть навчатися в "Метінвест Політехніці" – здобувати вищу освіту, суміжну спеціальність або підвищувати кваліфікацію. Доступні програми перекваліфікації та професійної адаптації.

На базі санаторію розроблено програму психофізичної реабілітації "Ветеранський кемпінг": ветерани проходять оздоровчі процедури та працюють із психологами та менторами. Ще один інструмент ментального відновлення – заняття "Побратим", на яких ветерани діляться досвідом одне з одним.

Із майже 50 тис. працівників компанії 8 182 служать у Силах оборони. За реінтеграцію ветеранів відповідає координатор у корпоративному центрі та по одному представнику на кожному підприємстві групи.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" Ріната Ахметова інвестувала понад 28 млрд грн в українську економіку та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн – ЗСУ у межах ініціативи "Сталевий фронт".

Нагадаємо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку повномасштабної війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проєкти в Україні.