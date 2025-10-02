Підземні шпиталі та захист для Patriot: Допомога "Метінвесту" від початку війни сягнула майже 10 мільярдів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група "Метінвест" спрямувала на підтримку України 9,72 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Як повідомляють у пресслужбі "Метінвесту", компанія – один із ключових приватних партнерів Збройних Сил.

Зокрема, для фронту "Метінвест" виготовляє та передає сталеві укриття-"криївки", командні пункти та підземні шпиталі класу NATO Role 2, будує фортифікації та поставляє протимінні трали. Для захисту військової техніки створено сотні металевих екранів і спеціальний панцир для систем Patriot.

Крім того, власна сталь використовується у виробництві протидронових конструкцій, мобільних укриттів і амуніції. Від початку повномасштабного вторгнення воїни отримали 150 тис. бронепластин, 25 тис. шоломів, понад 8 тис. дронів, 2 тис. тепловізорів, сотні одиниць автотранспорту та десятки тисяч аптечок і турнікетів.

На розвиток тактичної медицини компанія спрямувала майже 26 млн грн. Також "Метінвест" допоміг звести 200 км фортифікацій на Донецькому та Запорізькому напрямках.

"В умовах повномасштабної війни "Метінвест" мобілізував усі свої ресурси, щоб зберегти колектив і захистити державу. Понад три з половиною роки нашим пріоритетом залишається допомога війську та людям. Від цього залежить майбутнє країни, промисловості й українських родин", – заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Водночас "Метінвест" активно допомагає мирним мешканцям, зауважують в компанії.

Так, у межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" підтримку отримали понад пів мільйона українців, в країну доставлено більше 4 тис. тонн продуктів і товарів першої необхідності. Компанія фінансує відновлення медичної інфраструктури, ремонти лікарень і амбулаторій, а також встановлення спеціальних "м'яких вікон" у школах та дитсадках, які постраждали від російських атак.

Крім того, спільно з Держагентством відновлення "Метінвест" реалізує проєкт "Цитадель" – створення сталевих укриттів для захисту дітей і цивільних мешканців під час повітряних тривог.

У "Метінвесті" додали, що окремим напрямком діяльності компанії – підтримка ветеранів, адже від початку війни до лав армії стали понад 10,5 тис. працівників "Метінвесту", близько тисячі вже повернулися до роботи.

Для колишніх військових діють програми перекваліфікації, пільгового вступу до університету "Метінвест Політехніка", психологічна та фізична реабілітація. У 2025 році компанія планує витратити на ці проєкти $550 тис. Також діють ініціативи з адаптації ветеранів через спорт, зокрема проєкт "Вільні хвилі", а у містах створюються ветеранські осередки та центри підтримки.

Нагадаємо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку повномасштабної війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проекти в Україні.