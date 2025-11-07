Теща главного киберполицейского Киева Кулиуша после его развода обзавелась имуществом на миллионы, - СМИ
Теща главы киевского Управления по противодействию киберпреступлениям Вячеслава Кулиуша приобрела салон красоты для дочери и начала строить особняк в одном из самых дорогих коттеджных городков Одессы. Это произошло сразу после его развода с женой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.
Одна только земля под строительство должна была стоить не менее 8 млн грн, что не соответствует официальным доходам всей семьи.
Вячеслав Кулиуш
В начале 2022 года он возглавил столичное управление Киберполиции. До этого работал в Одессе вместе с действующим руководителем всей Киберполиции - Юрием Выходцем.
Журналисты отмечают, что декларация Кулиуша выглядела подозрительно "пустой". В течение нескольких лет он декларировал небольшую квартиру в Одессе, а также два автомобиля — BMW 320I на правах пользования и Rav4 жены — Надежды Кулиуш.
Развод
В 2024 году он официально развелся с женой. В постановлении говорится, что они не проживают вместе с 2021 года. Однако журналисты заметили, что новая машина Надежды Кулиуш – BMW X5 – сейчас припаркована на стоянке жилого комплекса бизнес-класса "Premium Residence" в селе Крыжановка, что рядом с Одессой.
С 2023 года 100-метровой квартирой в этом комплексе владеет мама киберполицейского.
Имущество жены
Журналисты выяснили, что почти сразу после развода бывшая теща Кулиуша приобрела земельный участок в жилом массиве "Черноморская Ривьера" под Одессой. Это одно из самых дорогих мест области, где сотка стоит в среднем 500 тысяч гривен. Женщина приобрела 16 соток, то есть участок обошелся как минимум в 8 миллионов гривен.
Сейчас там идет строительство трехэтажного особняка с панорамными окнами и большими террасами.
Бывшая теща также приобрела нежилое помещение в Одессе, где теперь уже работает салон красоты экс-жены Кулиуша.
Источники доходов
Журналисты отмечают, что доходов на покупку такой недвижимости у семьи не было. Кулиуш ответил на запрос, что недвижимость приобрели "за средства, полученные тещей по договору займа в 2022 году".
Имущество переписали
Во время подготовки материала земельный участок с недостроенным имением в "Черноморской Ривьере" переписали с тещи на компанию "Медведь Сервис". Фирма зарегистрирована в Ривненской области, она принадлежит Вадиму Адамскому – брату бывшего руководителя отдела киберполиции Ривненской области Юрия Адамского.
"Семьи Кулиуша и Адамского связывают тесные связи: жены обоих занимаются косметологией, проходили курсы в Одессе и подписаны друг на друга в Instagram. Кроме того, именно жена бывшего ривненского киберполицейского Анастасия Адамская предоставляет в пользование Кулиушу свой автомобиль, а Надежда Кулиуш получала зарплату от связанной с семьей Адамских фирмы. Сам киберполицейский в ответе на запрос также подтвердил, что находится в дружеских отношениях с Анастасией Адамской", - отметили авторы расследования.
