Имущество киберполицейского Кулиуша
3 042 28

Теща главного киберполицейского Киева Кулиуша после его развода обзавелась имуществом на миллионы, - СМИ

Теща главы киевского Управления по противодействию киберпреступлениям Вячеслава Кулиуша приобрела салон красоты для дочери и начала строить особняк в одном из самых дорогих коттеджных городков Одессы. Это произошло сразу после его развода с женой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.

Одна только земля под строительство должна была стоить не менее 8 млн грн, что не соответствует официальным доходам всей семьи.

Вячеслав Кулиуш

Теща Кулиуша после его развода приобрела имущество на миллионы

В начале 2022 года он возглавил столичное управление Киберполиции. До этого работал в Одессе вместе с действующим руководителем всей Киберполиции - Юрием Выходцем.

Журналисты отмечают, что декларация Кулиуша выглядела подозрительно "пустой". В течение нескольких лет он декларировал небольшую квартиру в Одессе, а также два автомобиля — BMW 320I на правах пользования и Rav4 жены — Надежды Кулиуш.

Развод

В 2024 году он официально развелся с женой. В постановлении говорится, что они не проживают вместе с 2021 года. Однако журналисты заметили, что новая машина Надежды Кулиуш – BMW X5 – сейчас припаркована на стоянке жилого комплекса бизнес-класса "Premium Residence" в селе Крыжановка, что рядом с Одессой.

Теща Кулиуша после его развода приобрела имущество на миллионы

С 2023 года 100-метровой квартирой в этом комплексе владеет мама киберполицейского.

Имущество жены

Журналисты выяснили, что почти сразу после развода бывшая теща Кулиуша приобрела земельный участок в жилом массиве "Черноморская Ривьера" под Одессой. Это одно из самых дорогих мест области, где сотка стоит в среднем 500 тысяч гривен. Женщина приобрела 16 соток, то есть участок обошелся как минимум в 8 миллионов гривен.

Теща Кулиуша после его развода приобрела имущество на миллионы

Сейчас там идет строительство трехэтажного особняка с панорамными окнами и большими террасами.

Теща Кулиуша после его развода приобрела имущество на миллионы

Бывшая теща также приобрела нежилое помещение в Одессе, где теперь уже работает салон красоты экс-жены Кулиуша.

Источники доходов

Журналисты отмечают, что доходов на покупку такой недвижимости у семьи не было. Кулиуш ответил на запрос, что недвижимость приобрели "за средства, полученные тещей по договору займа в 2022 году".

Имущество переписали

Во время подготовки материала земельный участок с недостроенным имением в "Черноморской Ривьере" переписали с тещи на компанию "Медведь Сервис". Фирма зарегистрирована в Ривненской области, она принадлежит Вадиму Адамскому – брату бывшего руководителя отдела киберполиции Ривненской области Юрия Адамского.

"Семьи Кулиуша и Адамского связывают тесные связи: жены обоих занимаются косметологией, проходили курсы в Одессе и подписаны друг на друга в Instagram. Кроме того, именно жена бывшего ривненского киберполицейского Анастасия Адамская предоставляет в пользование Кулиушу свой автомобиль, а Надежда Кулиуш получала зарплату от связанной с семьей Адамских фирмы. Сам киберполицейский в ответе на запрос также подтвердил, что находится в дружеских отношениях с Анастасией Адамской", - отметили авторы расследования.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Ну от як так, кожен керівник - паразит в поліції - мільйонер! Наче не правоохоронний орган, а ОЗГ якесь ?!
07.11.2025 08:25 Ответить
+11
Хорошие дивиденды приносит крышевание всяких колл-центров.
07.11.2025 08:32 Ответить
+10
Посадових осіб, зазначених у примітці до частини 5 статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", та їхніх близьких родичів, які були такими в період перебування на відповідній посаді, треба позбавити права на придбання у приватну власність цінного майна на увесь строк такого перебування на посаді і ще на 10 років після цього.
Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства щодо адміністрування державних реєстрів тощо. І тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримувати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.
07.11.2025 08:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
07.11.2025 08:25 Ответить
правільніше-правопохоронний половий орган,а ще вірніше приватна охоронна фірма з регистрацією у пиндосів,як і більшість всіх що тожнюють себе з владою в Україні.....
07.11.2025 08:44 Ответить
а для війни вони не навчені , но хлібороб з села , навчаний
07.11.2025 09:04 Ответить
бажаю кожному поліцаю та тцк зустріти свого ,,добровольця,,-СЗЧшника для оживлення спільних спогадів про минулі зустрічі....
07.11.2025 09:43 Ответить
Тьоща моя залаталітая, тьоща мая нікєм нє занятая
07.11.2025 08:26 Ответить
Кібер - воїн з баблом
07.11.2025 08:30 Ответить
07.11.2025 08:32 Ответить
Тепер зрозуміло, чому так важко боротися з картковими шахраями та інтернетними кидалами.
07.11.2025 09:08 Ответить
07.11.2025 08:33 Ответить
Схема та сама.. Любив тещу і тому розвівся???Але всі ці гниди лігають спати і встають ранком з думкою про Україну!!! Побудували театр в Україні за 30 років українці дурники-глядачі а їх влада це режисери та артисти ..Біда не тільки в тому, а ще в тому що в театрі в нашому кремлівські під..раси теж грають ..і в головних ролях
показать весь комментарий
07.11.2025 08:33 Ответить
Бывший предводитель уездного дворянства Вячеслав Калиуш «Киса» он же Воробьянинов живёт вместе со своей https://dvenadtsat-stulev.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тёщей Клавдией Ивановной в уездном городе N и служит главным киберполицейским. Внезапно Клавдия Ивановна умирает и перед смертью открываетполицаю Славику тайну о том, что в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура она зашила свои бриллианты.

Одержимый желанием скоро разбогатеть Киса едет в свой родной город Одессу. Чтобы не привлекать внимание окружающих к своей персоне, он приобретает контрабандное средство для волос «Титаник».
07.11.2025 08:37 Ответить
Машина на жену, дача на тестя... У тебя ничего нет! Ты голодранец!
07.11.2025 08:38 Ответить
пройшло 60 років..... слова Папанова невмирущі
07.11.2025 08:44 Ответить
Так само почала "заробляти" мільйони й дружина сбу-шного генерала Вітюка, одразу після призначення чоловіка на посаду начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.
Просто виродки, котрих покриває і заохочує влада.
07.11.2025 08:44 Ответить
Чергова історія -мотиватор поважати наших потужних поліцаїв.💪
07.11.2025 08:44 Ответить
там є до чого устрімлятися....
07.11.2025 08:46 Ответить
Корупціонери найкращі друзі *****, бо дивним збігом на території їхнього чарівного майна і хатинок ***** не направляє ні шахедів, ні ракет?
07.11.2025 08:57 Ответить
Проста, як шмат цегли, схема по приховуванню незаконних доходів, може працювати тільки при повному сприянні прокуратури та судів. Вони і самі використовують цю тупу схему з бувшими дружинами, мамами, тещами та іншіми казково-збагатівшими родичами.
07.11.2025 09:01 Ответить
єта СОВ падєніє
07.11.2025 09:02 Ответить
Це ІПСО, створене на ТОТ. Буряти вже не обмежуються фейковими відео про так звану "бусифікацію", а почали оббріхувати родичів українських правоохоронців. Зараз такі вкиди активізуються, щоб відволікати увагу від неминучого краху російської економіки в наступному році.
07.11.2025 09:02 Ответить
так для цього спочатку закрили реєстри а потім прийняли закон про заборону очерняти світлу особистість тих самих чинуш.....треба глянути хто і як голосував
07.11.2025 09:47 Ответить
Не здивувався ... Мусор є мусор, що ще з нього взяти, крім злодійкуватості та абсолютної непорядності. Це як в старезному совковому анекдоті, що не ліпи з гівна, все рівно вийде муор.
07.11.2025 09:15 Ответить
На те вона і теща . То ж любимий зять. Уроди
07.11.2025 09:41 Ответить
Змінили назву з міліції поліція набрали нових. Чесних. А старі через суди поверталися і схеми з новою силою запрацювали хабарі більші корупція вища система бистро прилаштуваласядо нових викликів
07.11.2025 09:44 Ответить
Де гроші взяв, хворобливий ти наш?
07.11.2025 09:46 Ответить
у тумботці...
07.11.2025 09:48 Ответить
 
 