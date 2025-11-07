Теща головного кіберполіцейського Києва Куліуша після його розлучення обзавелася майном на мільйони, - ЗМІ

Теща очільника київського Управління протидії кіберзлочинам В’ячеслава Куліуша придбала салон краси для доньки та почала зводити маєток в одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси. Це відбулося одразу після його розлучення з дружиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Сама лише земля під будівництво мала б коштувати щонайменше 8 млн грн, що не відповідає офіційним доходам усієї родини.

В'ячеслав Куліуш

На початку 2022 року він очолив столичне управління Кіберполіції. До того працював в Одесі разом із чинним керівником всієї Кіберполіції - Юрієм Виходцем.

Журналісти зазначають, що декларація Куліуша видавалась підозріло "порожньою". Протягом кількох років він декларував невелику квартиру в Одесі, а також два авто - BMW 320I на правах користування та Rav4 дружини – Надії Куліуш.

Розлучення

У 2024 році він офіційно розлучився із дружиною. В ухвалі йдеться, що вони не проживають разом із 2021 року. Проте журналісти помітили, що нове авто Надії Куліуш – BMW X5 – нині запарковане на паркінгу житлового комплексу бізнес-класу "Premium Residence" в селі Крижанівка, що поряд із Одесою.

Із 2023 року 100-метровим помешканням у цьому комплексі володіє мама кіберполіцейського.

Майно дружини

Журналісти з'ясували, що ледь не одразу після розлучення, колишня теща Куліуша придбала земельну ділянку у житловому масиві "Чорноморська Рив’єра" під Одесою. Це одне з найдорожчих місць області, де сотка коштує в середньому 500 тисяч гривень. Жінка придбала 16 соток, тобто ділянка обійшлась щонайменше у 8 мільйонів гривень.

Наразі там триває зведення триповерхового маєтку з панорамними вікнами і великими терасами.

Колишня теща також придбала нежитлове помешкання в Одесі, де тепер вже працює салон краси ексдружини Куліуша.

Джерела доходів

Журналісти зазначають, що доходів на купівлю такої нерухомості родина не мала. Куліуш відповів на запит, що нерухомість придбали "за кошти, отримані тещею за договором позики в 2022 році".

Майно переписали

Під час підготовки матеріалу, земельну ділянку із недобудованим маєтком у "Чорноморській Рив’єрі" переписали з екстещі на компанію "Ведмідь Сервіс". Фірму зареєстровано на Рівненщині, вона належить Вадиму Адамському – брату колишнього керівника відділу кіберполіції Рівненщини Юрія Адамського.

"Родини Куліуша та Адамського пов’язують тісні зв’язки: дружини обох займаються косметологією, проходили курси в Одесі та підписані одна на одну в Instagram. Окрім того, саме дружина колишнього рівненського кіберполіцейського Анастасія Адамська надає в користування Куліушу свій автомобіль, а Надія Куліуш отримувала зарплату від пов’язаної з родиною Адамських фірми. Сам кіберполіцейський у відповіді на запит також підтвердив, що перебуває у дружніх стосунках із Анастасією Адамською", - зазначили автори розслідування.

+35
Хорошие дивиденды приносит крышевание всяких колл-центров.
07.11.2025 08:32 Відповісти
+34
Ну от як так, кожен керівник - паразит в поліції - мільйонер! Наче не правоохоронний орган, а ОЗГ якесь ?!
07.11.2025 08:25 Відповісти
+30
а для війни вони не навчені , но хлібороб з села , навчаний
07.11.2025 09:04 Відповісти
Ну от як так, кожен керівник - паразит в поліції - мільйонер! Наче не правоохоронний орган, а ОЗГ якесь ?!
07.11.2025 08:25 Відповісти
правільніше-правопохоронний половий орган,а ще вірніше приватна охоронна фірма з регистрацією у пиндосів,як і більшість всіх що тожнюють себе з владою в Україні.....
07.11.2025 08:44 Відповісти
а для війни вони не навчені , но хлібороб з села , навчаний
07.11.2025 09:04 Відповісти
бажаю кожному поліцаю та тцк зустріти свого ,,добровольця,,-СЗЧшника для оживлення спільних спогадів про минулі зустрічі....
07.11.2025 09:43 Відповісти
кіберполіцію ліквідувати, всіх кіберментів мобілізувати до лав ЗСУ
07.11.2025 13:42 Відповісти
А чому тебе лайкають тільки роісяни?
07.11.2025 12:15 Відповісти
Вологодський, тщатєльнєй надо, супєрвайзєр за лажу висіче
07.11.2025 12:14 Відповісти
Сашко Білий, у 2014 році, правильно «мотивував», і в хвіст і в гриву, керовників правоПохоронних органів, щоб були Порядними, Патріотичними та Професійними, не Продажними!!! Аваків-рюкзакян, з кулявлобим та гройсманом, його убили, як і Гонгадзе, Чорновола, ….та Патріотів Небесної Сотні! А далі, на вертольотах та засіданнях у Кабміні, робили ШОУ щодо «затримання» КОГОСЬ, для йолопів, щоб відволікти увагу від свох злочинів (зам Чоботартов, махніцкий, ярема, луценко, можуть це засвідчити)!! Жодних змін і сьогодні!! Сирійці, пішли дієвим шляхом з вірьовкою…
07.11.2025 12:02 Відповісти
Твій Сашко Сірий, був звичайним Бандюганом і щосььдкже довго коптив небо, як для бандюгана.
І Аваков то був би, чи ти, його б застрелив, суспільству по барабану . На одного бандита просто стало менше.
07.11.2025 12:19 Відповісти
Українці, як Сашко Білий, захищають Україну від московита окупанта, з 2014 року, зато рюкзакян з кулявлобим і гройсманом, потікали з України, набравши деньог! Ось і вся твоя «правдоньки», страждалець ти наш, запарєбрікавай!!! Цілуй їх у дупу!!
07.11.2025 12:29 Відповісти
Побреши, ще, але щось смішніше, про " лунний трактор, чи атомний рєактор"
07.11.2025 12:38 Відповісти
Тьоща моя залаталітая, тьоща мая нікєм нє занятая
07.11.2025 08:26 Відповісти
Кібер - воїн з баблом
07.11.2025 08:30 Відповісти
Хорошие дивиденды приносит крышевание всяких колл-центров.
07.11.2025 08:32 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому так важко боротися з картковими шахраями та інтернетними кидалами.
07.11.2025 09:08 Відповісти
Таки да. Там и его друг-начальник Выходец такое же самое дерьмо. А про цельного бригадного генерала СБУ Виктюка, начальника департамента кибербезопасности, еще помните? Еще один труженик на этой ниве. Можно только представить какие суммы там вращаются, раз откаты с них позволяют этому дерьму жить как недоолигархи. Новая золотая "элита" Зеленского наряду с военкомами областных ТЦК.
07.11.2025 09:56 Відповісти
Посадових осіб, зазначених у примітці до частини 5 статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", та їхніх близьких родичів, які були такими в період перебування на відповідній посаді, треба позбавити права на придбання у приватну власність цінного майна на увесь строк такого перебування на посаді і ще на 10 років після цього.
Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства щодо адміністрування державних реєстрів тощо. І тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримувати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.
07.11.2025 08:33 Відповісти
Схема та сама.. Любив тещу і тому розвівся???Але всі ці гниди лігають спати і встають ранком з думкою про Україну!!! Побудували театр в Україні за 30 років українці дурники-глядачі а їх влада це режисери та артисти ..Біда не тільки в тому, а ще в тому що в театрі в нашому кремлівські під..раси теж грають ..і в головних ролях
07.11.2025 08:33 Відповісти
Бывший предводитель уездного дворянства Вячеслав Калиуш «Киса» он же Воробьянинов живёт вместе со своей https://dvenadtsat-stulev.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тёщей Клавдией Ивановной в уездном городе N и служит главным киберполицейским. Внезапно Клавдия Ивановна умирает и перед смертью открываетполицаю Славику тайну о том, что в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура она зашила свои бриллианты.

Одержимый желанием скоро разбогатеть Киса едет в свой родной город Одессу. Чтобы не привлекать внимание окружающих к своей персоне, он приобретает контрабандное средство для волос «Титаник».
07.11.2025 08:37 Відповісти
Машина на жену, дача на тестя... У тебя ничего нет! Ты голодранец!
07.11.2025 08:38 Відповісти
пройшло 60 років..... слова Папанова невмирущі
07.11.2025 08:44 Відповісти
Так само почала "заробляти" мільйони й дружина сбу-шного генерала Вітюка, одразу після призначення чоловіка на посаду начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.
Просто виродки, котрих покриває і заохочує влада.
07.11.2025 08:44 Відповісти
Чергова історія -мотиватор поважати наших потужних поліцаїв.💪
07.11.2025 08:44 Відповісти
там є до чого устрімлятися....
07.11.2025 08:46 Відповісти
Корупціонери найкращі друзі *****, бо дивним збігом на території їхнього чарівного майна і хатинок ***** не направляє ні шахедів, ні ракет?
07.11.2025 08:57 Відповісти
Проста, як шмат цегли, схема по приховуванню незаконних доходів, може працювати тільки при повному сприянні прокуратури та судів. Вони і самі використовують цю тупу схему з бувшими дружинами, мамами, тещами та іншіми казково-збагатівшими родичами.
07.11.2025 09:01 Відповісти
єта СОВ падєніє
07.11.2025 09:02 Відповісти
Це ІПСО, створене на ТОТ. Буряти вже не обмежуються фейковими відео про так звану "бусифікацію", а почали оббріхувати родичів українських правоохоронців. Зараз такі вкиди активізуються, щоб відволікати увагу від неминучого краху російської економіки в наступному році.
07.11.2025 09:02 Відповісти
так для цього спочатку закрили реєстри а потім прийняли закон про заборону очерняти світлу особистість тих самих чинуш.....треба глянути хто і як голосував
07.11.2025 09:47 Відповісти
ви ще бурятських відео про преЗЕдента не бачили. вони там його намалювали писюном на роялі граючого і говорившого різні вульгарності про Україну
07.11.2025 10:06 Відповісти
Путь к успєху бил нєльогкім...
07.11.2025 10:53 Відповісти
Не здивувався ... Мусор є мусор, що ще з нього взяти, крім злодійкуватості та абсолютної непорядності. Це як в старезному совковому анекдоті, що не ліпи з гівна, все рівно вийде муор.
07.11.2025 09:15 Відповісти
На те вона і теща . То ж любимий зять. Уроди
07.11.2025 09:41 Відповісти
Змінили назву з міліції поліція набрали нових. Чесних. А старі через суди поверталися і схеми з новою силою запрацювали хабарі більші корупція вища система бистро прилаштуваласядо нових викликів
07.11.2025 09:44 Відповісти
Де гроші взяв, хворобливий ти наш?
07.11.2025 09:46 Відповісти
у тумботці...
07.11.2025 09:48 Відповісти
Ііі..шо? І нічого)))
07.11.2025 10:00 Відповісти
Підар на підарі та підаром погоняє
07.11.2025 10:43 Відповісти
это алименты
07.11.2025 10:47 Відповісти
Такого розгулу стрімкого збагачення мусорського начальства не було навіть при Янеку.
Як кажуть у певних колах, гуляй, рваніна!
07.11.2025 10:50 Відповісти
Тому вони прикривають злочини бусифікації, і кришують її... Де гроші там усі правоохронні органи....
07.11.2025 11:11 Відповісти
Всі підрозділи системи МВС - поліція, тсц (бувші МРЕВ), держ. міграційна служба, беб та інші - хабарники , а в даний час це ще й можливість легально переховуватись від мобілізації
07.11.2025 11:02 Відповісти
Украина - страна возможностей (Хвьодрич)
07.11.2025 11:05 Відповісти
Не вижу адептов про "ссыкунов" горлопанить. Вот "достойный" гражданин! Не сцикун! Ворует и никого не биться!
07.11.2025 11:26 Відповісти
Усі ці сидячі посади керівників може замінити чат-гпт за 20$ в місяць.
07.11.2025 11:38 Відповісти
Саме так. Майже кожен правоохоронець, це ворог народу. І як зараз може бути інакше? Коли їх роками кришують міністр МВС І. Клименко, голова нацполіції І. Віговський і всі їхні посіпаки. А гаранту Конституції, на це плювати.
07.11.2025 11:51 Відповісти
Скоро зелена сволота прийме закон 14057 і головний Кібермусор накаже видалити навіть цю публікацію
07.11.2025 11:54 Відповісти
Ох і пощастило тещі на зятя. Навіть після розлучення осипає тещу коштовними подарунками. Навіть така непристойна думка виникає,та чи не шпилить той мєнт вою тещу?
07.11.2025 12:24 Відповісти
Дивіться в суть справи.Якщо є подружжя,і воно не має дітей то переписувати щось на дружину тим паче на тещу - це не просто викинути гроші,то дати лишній привід тебе мусолити як ото тепер.А от якщо є спільні діти - то розлучення юридично має якийсь сенс,а по факту все одно майно в родині...Тут,до речі,чомусь не сказано чи мають спільних дітей...
07.11.2025 12:31 Відповісти
Клептократія
07.11.2025 13:43 Відповісти
Какістократія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства
07.11.2025 14:51 Відповісти
Всі генерали вже давно міліонери. Без грошей туди не беруть.
07.11.2025 14:03 Відповісти
Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати
07.11.2025 14:54 Відповісти
єврокомісія у своєму звіті зазначила що в україні боротьба з корупцією ..дуже обмежена.. простою мовою боротьби ***** НЕМАЄ !!! і ще та комісія написала у звіті що генпрокурор простою мовою кишенькова шавка зеленого офісу
07.11.2025 15:31 Відповісти
Всі на фронт, ставити заград отряди і розтрілювати - того бажають виборці від слуг народу. А як уйло береже зеленского - нещодавно нагороджував військових - всіх вишукували - але чомусь жодної рашистської ракети. А на такеж шикування трохи раніше - прилетіло. Загинули люди, поранені. Думайте.
07.11.2025 15:45 Відповісти
07.11.2025 17:40 Відповісти
і дружина Шила теж займається кометологією
07.11.2025 18:29 Відповісти
Дурнів? вбивають, а підери множаться.
07.11.2025 18:57 Відповісти
Тещу в чоботи узуваю, узуваю,
Тещу мамою називаю, називаю.
В пояс я їй кланяюся низенько,
Буду біля серця їй близенько.
А на тещі чоботи аж риплять,
Вибирав ті чоботи рідний зять.
Щоб вони не муляли і не терли,
Бо рідня тепер ми.
07.11.2025 19:36 Відповісти
... мафія, злочинці та ще й на високих посадах.
07.11.2025 19:38 Відповісти
І для чого ви то все пишете ???
Забрати все майно і повісити - такого не буде ... а розслідують, здебільшого, такі самі. Мораль і більшість державних чинуш то несумістні поняття ...
08.11.2025 08:26 Відповісти
Більше тут питання навіть не до кібер поліцейських, стосовно цього напрямку та взагалі стосовно керівних посад МВС вже давно ілюзій немає у будь-кого. А вот питань до податківців надзвичайно много. Податки з таких доходів сплачені? Там тільки ПДФО на суму що є " надзвичайно великим обсягом" буде. Ч.3 ст.212 ні хто не відміняв.Особи хізуються життям значно за межами доходів, будь якого реально працюючого ФОП задовбали би перевірками тільки за переказ коштів між рахунками, а тут жодного блокування рахунків за перерахунок ризикованих сум, жодної перевірки законності суми сплати або фіктивності надання послуг. Мабуть статус дружина або теща поліціанита рівні статусу "повне звільненям від сплати податків". Алькапоне так і посадили свого часу. В загальній ціфровізації розкрутити цю цепочку легко, чому не роблять? один раз показово розкрутити и практика почне здихати. У нас правда максімум штраф 170000 дадут - що копійки для ціх осіб, але всі шанси на конфіскацію є.
08.11.2025 13:19 Відповісти
З такими поліцейськими легко розвалювати країну, такими новинами легко розкладати армію. Гей , зе- наполеон, з ким ти ?
09.11.2025 14:38 Відповісти
 
 