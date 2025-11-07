Теща головного кіберполіцейського Києва Куліуша після його розлучення обзавелася майном на мільйони, - ЗМІ

Теща очільника київського Управління протидії кіберзлочинам В’ячеслава Куліуша придбала салон краси для доньки та почала зводити маєток в одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси. Це відбулося одразу після його розлучення з дружиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Сама лише земля під будівництво мала б коштувати щонайменше 8 млн грн, що не відповідає офіційним доходам усієї родини.

В'ячеслав Куліуш

На початку 2022 року він очолив столичне управління Кіберполіції. До того працював в Одесі разом із чинним керівником всієї Кіберполіції - Юрієм Виходцем.

Журналісти зазначають, що декларація Куліуша видавалась підозріло "порожньою". Протягом кількох років він декларував невелику квартиру в Одесі, а також два авто - BMW 320I на правах користування та Rav4 дружини – Надії Куліуш.

Розлучення

У 2024 році він офіційно розлучився із дружиною. В ухвалі йдеться, що вони не проживають разом із 2021 року. Проте журналісти помітили, що нове авто Надії Куліуш – BMW X5 – нині запарковане на паркінгу житлового комплексу бізнес-класу "Premium Residence" в селі Крижанівка, що поряд із Одесою.

Із 2023 року 100-метровим помешканням у цьому комплексі володіє мама кіберполіцейського.

Майно дружини

Журналісти з'ясували, що ледь не одразу після розлучення, колишня теща Куліуша придбала земельну ділянку у житловому масиві "Чорноморська Рив’єра" під Одесою. Це одне з найдорожчих місць області, де сотка коштує в середньому 500 тисяч гривень. Жінка придбала 16 соток, тобто ділянка обійшлась щонайменше у 8 мільйонів гривень.

Наразі там триває зведення триповерхового маєтку з панорамними вікнами і великими терасами.

Колишня теща також придбала нежитлове помешкання в Одесі, де тепер вже працює салон краси ексдружини Куліуша.

Джерела доходів

Журналісти зазначають, що доходів на купівлю такої нерухомості родина не мала. Куліуш відповів на запит, що нерухомість придбали "за кошти, отримані тещею за договором позики в 2022 році".

Майно переписали

Під час підготовки матеріалу, земельну ділянку із недобудованим маєтком у "Чорноморській Рив’єрі" переписали з екстещі на компанію "Ведмідь Сервіс". Фірму зареєстровано на Рівненщині, вона належить Вадиму Адамському – брату колишнього керівника відділу кіберполіції Рівненщини Юрія Адамського.

"Родини Куліуша та Адамського пов’язують тісні зв’язки: дружини обох займаються косметологією, проходили курси в Одесі та підписані одна на одну в Instagram. Окрім того, саме дружина колишнього рівненського кіберполіцейського Анастасія Адамська надає в користування Куліушу свій автомобіль, а Надія Куліуш отримувала зарплату від пов’язаної з родиною Адамських фірми. Сам кіберполіцейський у відповіді на запит також підтвердив, що перебуває у дружніх стосунках із Анастасією Адамською", - зазначили автори розслідування.

