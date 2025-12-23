У родини топпосадовця СБУ Семенюка знайшли елітне майно: Служба безпеки заперечила незаконне збагачення

Родина очільника Полтавського управління СБУ Костянтина Семенюка у період 2021-2023 років набула у власність нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю у понад 12 мільйонів гривень. Йдеться про преміум-автомобілі Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаменти площею 120 квадратних метрів в Чернівцях та частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

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Майно батьків дружини Семенюка

Як йдеться у розслідуванні, майно, оформлене на батьків дружини Костянтина Семенюка, родина придбала у період, коли він обіймав керівні посади в Службі безпеки України. Зокрема, тоді він очолював відділ контррозвідувального захисту інтересів держави в Чернівецькому СБУ та був заступником Вінницького управління СБУ.

"Схеми" знайшли докази, що щонайменше частиною цього майна – Audi Q8 та апартаментами в Чернівцях – користується сам Семенюк із дружиною.

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Так, у листопаді 2021 року теща Семенюка Галина Гуштик придбала апартаменти в ЖК бізнес-класу в Чернівцях загальною площею 120 квадратних метрів.

Продавцем нерухомості був Тітус Скрипа, батько забудовника і депутата Чернівецької міськради Ромео Скрипи, щодо якого місцева Державна фіскальна служба розслідувала кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків з продажу квартир в цьому ЖК.

Із 2016 року у цьому ж чернівецькому управлінні ДФС інспектором працювала Марина Семенюк – дружина Костянтина Семенюка, який на той час очолював відділ в Чернівецькому СБУ.

Мати Марини Семенюк змогла придбати ці апартаменти за 1,5 мільйона гривень. Хоча їхня ринкова вартість на той момент була вдвічі вищою – близько 3 мільйонів гривень, повідомляють "Схеми".

В апартаментах оселилась сама родина Семенюка – дружина Марина Семенюк з дітьми, це вказано в її декларації.

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У коментарі Цензор.НЕТ пресслужба СБУ повідомила, що квартира у Чернівцях була придбана матірʼю дружини посадовця СБУ у 2021 році, після того, як жінка повернулася в Україну із заробітків за кордоном. Юридичне оформлення цього обʼєкту нерухомості вона здійснювала напряму із продавцем квартири. Також "на момент придбання цієї нерухомості у 2021 році дружина посадовця СБУ перебувала у декретній відпустці, не здійснювала своїх посадових обовʼязків як працівник ДФС, і не могла впливати на хід кримінальних проваджень".

Автівки та інша нерухомість

У матеріалі "Схем" йдеться, що у травні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик став власником автомобіля Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 350D 2020 року випуску. Вартість автівки, відповідно до оголошення про його продаж, складала 75 тисяч доларів (близько трьох мільйонів гривень).

У жовтні 2023 року Гуштик набув у власність ще один автомобіль – Audi Q8 2019 року випуску. Ціна продажу, за даними офіційного реєстру МВС, становила усього 68 тисяч гривень при ринковій вартості автомобіля усього в 60 тисяч доларів. Цю ж вартість угоди вказала Марина Семенюк у своїй декларації.

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Продавцем автомобіля виявився вінницький бізнесмен Андрій Опанасюк, який потрапляв в поле зору Вінницького управління СБУ, заступником керівника якого на той час працював Костянтин Семенюк.

За словами Опанасюка, СБУ досліджувало придбання бізнесменом майнового комплексу "Вінницького лампового заводу" через те, що ним раніше володіли начебто росіяни, і надало "позитивну оцінку" цьому придбанню.

У пресслужбі СБУ нам заявили, що жодних перевірок придбання не проводили, бо "це не передбачено законом". Однак підтвердили, що бізнесмен мав статус свідка у кримінальному провадженні щодо змін у власності "Вінницького лампового заводу". При цьому зазначили, що покупкою опікувався сам тесть.

Підприємство "Вінницький ламповий завод" фігурує у двох кримінальних провадженнях Управління СБУ у Вінницькій області.

Інше кримінальне провадження, де фігурує "Вінницький ламповий завод" було розпочато Управлінням СБУ у Вінницькій області у 2023 році. Воно стосувалося незаконного відчуження державного майна України, зокрема ВАТ "Вінницький ламповий завод", яке здійснила група осіб з-поміж громадян РФ, заявила СБУ.

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Карпати

При цьому, як вдалось з’ясувати "Схемам" за допомогою джерел із доступом до бази даних про офіційні доходи, з яких сплачувались податки, Василь Гуштик з 1998 по грудень 2023 року офіційно заробив близько 900 тисяч гривень, а його дружина взагалі нічого офіційно не заробляла в Україні.

На запитання про те, звідки у родини гроші на нерухомість, автівки та базу відпочинку, Василь Гуштик у коментарі "Схемам" повідомив, що його дружина вже близько 20 років працює на заробітках в Італії, однак відмовився зазначити про який розмір доходу йдеться.

Як йдеться в матеріалі, у той же період – у жовтні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик також придбав третину земельних ділянок площею 2 гектари у Буковинських Карпатах поблизу Національного природному парку "Вижницький", на яких розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною.

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Коментар СБУ про Гуштика

"Транспортні засоби тесть посадовця СБУ придбав через майданчики із продажу вживаних авто. Відповідно, уся комунікація з цього приводу, включаючи питання юридичного оформлення та фінансової оцінки автомобілів велася через них.

Право на користування одним з транспортних засобів тесть посадовця СБУ надав своїй донці. Даний факт Костянтин Семенюк вказав у декларації, як це передбачено законодавством. Сам співробітник Служби безпеки пересувається на авто, що належать його тестю, лише під час відвідування родини, яка проживає у іншому місті", - заявила пресслужба СБУ.

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Дружина Семенюка

Марина Семенюк, відповідно до її декларацій, також офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати численну нерухомість та авто.

Як і сам голова Полтавського СБУ Костянтин Семенюк, судячи з його заробітної плати та задекларованих дружиною заощаджень.

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Семенюк відмовився особисто коментувати обставини набуття його родиною майна та порадив звернутися до пресслужби.

Коментар СБУ

СБУ заявила у коментарі Цензор.НЕТ:

"Батьки дружини посадовця СБУ понад 30 років регулярно працювали за кордоном. Зокрема, теща посадовця понад 25 років працювала в Італії, а до цього – 10 років в Ізраїлі. Відповідно, усе наявне у них майно було придбане за рахунок особистих накопичень та багаторічної трудової діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі.

Також підкреслюємо, що фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів К.Семенюка здійснюється офіційно, у рамках закону.

Про усі відповідні правочини та суттєві зміни у майновому стані К.Семенюк регулярно звітує у своїх деклараціях".

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