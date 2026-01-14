РУС
Новости
1 251 19

По состоянию на утро обыски НАБУ в офисе "Батькивщины" продолжаются, - Плинский

Детективы НАБУ по состоянию на утро продолжают следственные действия в главном офисе партии "Батькивщина" в Киеве.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"По состоянию на 6.30 утра очень похоже, что следственные действия НАБУ в главном офисе БЮТ на Туровской продолжаются.

Возле здания стоят несколько микроавтобусов, которыми могут пользоваться детективы НАБУ", - отметил он.

Обыски в офисе Батькивщины: что известно по состоянию на утро 14 января?

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

Читайте также: НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Читайте также: СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ТЦК Савчука, - СМИ (обновлено)

Автор: 

НАБУ (4814) обыск (1984) Тимошенко Юлия (24594) Батькивщина (2017) Плинский Евгений (46)
Гроші самоскидами вивозять?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:19 Ответить
Тимошенко ловлять?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:19 Ответить
вона вже на інвалідному візку ,хрен наздогониш
показать весь комментарий
14.01.2026 08:24 Ответить
Юлі Волю !
показать весь комментарий
14.01.2026 08:21 Ответить
ВАНЯ !!! ВАНЯ !!!

ти де ?

Суліма, прокидайся. Матка в небезпеці !!!
показать весь комментарий
14.01.2026 08:25 Ответить
Ваня давно відрікся від баб Юлі
показать весь комментарий
14.01.2026 08:35 Ответить
Вагя Суліма з горя запив. Там "прокидайся" буде важким. Делірій - він такий делірій. 😊
показать весь комментарий
14.01.2026 08:36 Ответить
Вона працює !
показать весь комментарий
14.01.2026 08:26 Ответить
Вона вже мабуть газує, як у молодості.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o7ZSQtXM5AA&list=RDo7ZSQtXM5AA&start_radio=1

вона працює

(с) Процишин офіційний
показать весь комментарий
14.01.2026 08:35 Ответить
Любі друзі !! ))
показать весь комментарий
14.01.2026 08:29 Ответить
Усі пацюки і що? Мафія зелених керує
показать весь комментарий
14.01.2026 08:29 Ответить
Люлі волю!
показать весь комментарий
14.01.2026 08:32 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 08:32 Ответить
іван суліма ! алярм тут бабу юльку паплюжать
показать весь комментарий
14.01.2026 08:32 Ответить
Коли НАБУ приїде з обшуками до татарова?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:32 Ответить
Тобто 11 голосів тиМОШоНКівців за відставку Малюка - то ніяка не помста, не роліьика і не зрада, а чистий ( насправді - брудний) бізнес? 🤔 А я все-таки думаю, що Жюля таки пов'язана з пуциним ще у совіцькі часи через кагебе. Саме вона знищила Ющенка і не дозволила йому стати успішним президентом і остаточно відірвати Україну від мацкви.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:34 Ответить
Оце попали....Юля вже виїхала за кордон?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:34 Ответить
А обшуки в храмах моспархату будуть?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:36 Ответить
 
 