По состоянию на утро обыски НАБУ в офисе "Батькивщины" продолжаются, - Плинский
Детективы НАБУ по состоянию на утро продолжают следственные действия в главном офисе партии "Батькивщина" в Киеве.
Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По состоянию на 6.30 утра очень похоже, что следственные действия НАБУ в главном офисе БЮТ на Туровской продолжаются.
Возле здания стоят несколько микроавтобусов, которыми могут пользоваться детективы НАБУ", - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
ти де ?
Суліма, прокидайся. Матка в небезпеці !!!
вона працює
(с) Процишин офіційний