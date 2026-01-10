НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование продолжается в активной фазе

"За несколько дней до обысков у Ермака руководство НАБУ и САП предупредило президента Владимира Зеленского о возможных подозрениях Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову. Несмотря на это, президент назначил их руководителями украинской переговорной делегации. Уже утром 28 ноября в Офис президента пришли с обысками, а источники тогда же уточнили, что Ермаку готовят подозрение, связанное с его заинтересованностью в одном из домов кооператива "Династия". В тот же день Андрей Ермак был отправлен в отставку, что повлекло за собой цепь кадровых перестановок во власти", - пишет ZN.UA.

Как отмечает издание, подозрение экс-главе ОП, к которому детективы НАБУ пришли с обысками утром 28 февраля, до сих пор не вручено.

"Хотя НАБУ обычно старается объявлять подозрения в день обысков, это правило не является обязательным. В частности, кум президента Алексей Чернышов узнал о сути претензий антикоррупционных органов только через четыре месяца после обысков", - рассказал источник ZN.UA.

Источник издания в правоохранительных органах подчеркивает, что расследование продолжается в активной фазе, а в НАБУ осознают как уровень фигуранта, так и общественный запрос на быстрый результат.

В то же время бюро не намерено действовать под давлением ради "однодневного эффекта".

"Причина задержки одна — необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", — объясняет собеседник издания.

Ранее ZN.UA сообщало, что в день обысков у Ермака прошла встреча президента с руководителями НАБУ и САП. Версию о якобы достигнутой договоренности не вручать подозрение Ермаку в обмен на отказ СБУ от преследования главы САП Александра Клименко – подтверждает только один источник издания.

В то же время несколько собеседников издания утверждают, что первый заместитель главы СБУ Александр Поклад действительно готовился к операции по отстранению Клименко от должности.

"По этой логике, обыски у Ермака могли быть проведены в ускоренном режиме, чтобы опередить возможные действия СБУ. В случае отстранения Клименко и отсутствия у него заместителя (первый заместитель председателя САП Андрей Синюк ранее уволился по собственному желанию) обязанности руководителя САП перешли бы к генеральному прокурору Руслану Кравченко. Что фактически заблокировало бы для НАБУ возможность довести расследование Ермака до логического завершения", - рассказал источник ZN.UA.

"В то же время, как утверждает источник, в НАБУ прекрасно понимают, что версия о "размене" Клименко на Ермака будет существовать до момента вручения подозрения экс-главе ОП. Однако, подчеркивают собеседники, для участников процесса очевидно: эта версия не вписывается в общую картину. Руководители НАБУ и САП, по их словам, "давно перешли рубикон страха за себя", а сам Клименко неоднократно заявлял, что любое сфабрикованное относительно него подозрение не будет иметь практических последствий", - говорится в материале.

