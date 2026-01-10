НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование продолжается в активной фазе
"За несколько дней до обысков у Ермака руководство НАБУ и САП предупредило президента Владимира Зеленского о возможных подозрениях Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову. Несмотря на это, президент назначил их руководителями украинской переговорной делегации. Уже утром 28 ноября в Офис президента пришли с обысками, а источники тогда же уточнили, что Ермаку готовят подозрение, связанное с его заинтересованностью в одном из домов кооператива "Династия". В тот же день Андрей Ермак был отправлен в отставку, что повлекло за собой цепь кадровых перестановок во власти", - пишет ZN.UA.
Как отмечает издание, подозрение экс-главе ОП, к которому детективы НАБУ пришли с обысками утром 28 февраля, до сих пор не вручено.
"Хотя НАБУ обычно старается объявлять подозрения в день обысков, это правило не является обязательным. В частности, кум президента Алексей Чернышов узнал о сути претензий антикоррупционных органов только через четыре месяца после обысков", - рассказал источник ZN.UA.
Источник издания в правоохранительных органах подчеркивает, что расследование продолжается в активной фазе, а в НАБУ осознают как уровень фигуранта, так и общественный запрос на быстрый результат.
В то же время бюро не намерено действовать под давлением ради "однодневного эффекта".
"Причина задержки одна — необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", — объясняет собеседник издания.
Ранее ZN.UA сообщало, что в день обысков у Ермака прошла встреча президента с руководителями НАБУ и САП. Версию о якобы достигнутой договоренности не вручать подозрение Ермаку в обмен на отказ СБУ от преследования главы САП Александра Клименко – подтверждает только один источник издания.
В то же время несколько собеседников издания утверждают, что первый заместитель главы СБУ Александр Поклад действительно готовился к операции по отстранению Клименко от должности.
"По этой логике, обыски у Ермака могли быть проведены в ускоренном режиме, чтобы опередить возможные действия СБУ. В случае отстранения Клименко и отсутствия у него заместителя (первый заместитель председателя САП Андрей Синюк ранее уволился по собственному желанию) обязанности руководителя САП перешли бы к генеральному прокурору Руслану Кравченко. Что фактически заблокировало бы для НАБУ возможность довести расследование Ермака до логического завершения", - рассказал источник ZN.UA.
"В то же время, как утверждает источник, в НАБУ прекрасно понимают, что версия о "размене" Клименко на Ермака будет существовать до момента вручения подозрения экс-главе ОП. Однако, подчеркивают собеседники, для участников процесса очевидно: эта версия не вписывается в общую картину. Руководители НАБУ и САП, по их словам, "давно перешли рубикон страха за себя", а сам Клименко неоднократно заявлял, что любое сфабрикованное относительно него подозрение не будет иметь практических последствий", - говорится в материале.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
водій Гімлєра дуже цінний кадр
.
Президент , звісно , не хотів знищити НАБУ ... а от чим вони займаються і який її результат - от питання !
.
набу едина структура, яка показала результати. кому вона повинна звітувати? тобі? їхня діяльність відома.
чим займаються прокурватура(інваліди-прокурори не покарані), дбр, мусора, беб? а ну, просвети нас
дєрьмак сидить на потужному компроматі на Оманську Гниду
Джерело: https://censor.net/ua/v3594585
Чому би ні, зв'язки там у нього міцні.
"Алі Баба шол па карідору.."
доречі, а схералі у завхоза водій?
У запасці - бабло для шефа, у бардачку - к*кс для шефа шефа...
И правильно делают, что готовятся к серьезной схватке
Довести дело до суда и выиграть
Это вам не разборки с пацанами на улице
Хочешь выиграть в суде - на каждый чих подозреваемого
У тебя быть бумажка или свидетель
Который не зассыт в суде
И которого не подкупит власть
А телефон водилы- это ПРЕЛЕСТЬ ПРЕЛЕСТНАЯ!!
Водила у такого ,как Ермак - ближе папы или мамы
Ему доверяют как себе
А значит - в телефоне будут все связи Ермака
И надо найти среди этих людей - слабое звено
Которое сдаст Ермака с потрохами
Эта работа - филигранная
Это вам не в чате сидеть
В чате сидят те, кто уже
НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ в этой стране
НО ЗАТО КОРЧАТ ИЗ СЕБЯ УМНИКОВ и ГЕРОЕВ
Работйте ,детективы и прокуроры
Не обращайте внимание на тявканье мелких собачек
Их создают не для для получения ПРИБЫЛИ
Они расследуют коррупцию в высших эшелонах власти
Довести такие дела до суда -невероятно трудно
Даже в развитых демократиях
Сколько пытались доказать коррупцию Саркози?
Прошли годы ,прежде чем его посадили
А в Украине эти органы созданы с нуля
И они работают в системе
ПРОДАЖНОЙ ЮСТИЦИИ
ПРОДАЖНЫХ СУДОВ
ВЛАСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ работников НАБУ и САП
ИМ УГРОЖАЮТ
УГРОЖАЮТ ИХ СЕМЬЯМ
Шьют фейковые дела
Вы так никогда не работали
И даже не представляете - каково это
Мне неприятно ,что украинское общество -вместо того ,чтобы поддерживать НА БЬУ и САП
Издевается над ними
Слава Богу, что нашлись молодые девушки и женщины
Которые вышли в защиту НАБУ!!!!!
Если бы не они - мы сегодня были бы уже другой страной .......
Пока он президент
Зеленский потому и держится за власть
Понимает - как только потеряет власть
Сразу утратит НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ !!!!!!!!