РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9370 посетителей онлайн
Новости Обыск у Ермака Обыск у водителя Ермака
3 437 56

НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

НАБУ пришло с обысками к водителю Андрея Ермака

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расследование продолжается в активной фазе 

"За несколько дней до обысков у Ермака руководство НАБУ и САП предупредило президента Владимира Зеленского о возможных подозрениях Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову. Несмотря на это, президент назначил их руководителями украинской переговорной делегации. Уже утром 28 ноября в Офис президента пришли с обысками, а источники тогда же уточнили, что Ермаку готовят подозрение, связанное с его заинтересованностью в одном из домов кооператива "Династия". В тот же день Андрей Ермак был отправлен в отставку, что повлекло за собой цепь кадровых перестановок во власти", - пишет ZN.UA.

Как отмечает издание, подозрение экс-главе ОП, к которому детективы НАБУ пришли с обысками утром 28 февраля, до сих пор не вручено.

"Хотя НАБУ обычно старается объявлять подозрения в день обысков, это правило не является обязательным. В частности, кум президента Алексей Чернышов узнал о сути претензий антикоррупционных органов только через четыре месяца после обысков", - рассказал источник ZN.UA.

Источник издания в правоохранительных органах подчеркивает, что расследование продолжается в активной фазе, а в НАБУ осознают как уровень фигуранта, так и общественный запрос на быстрый результат.

В то же время бюро не намерено действовать под давлением ради "однодневного эффекта".

"Причина задержки одна — необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", — объясняет собеседник издания.

Читайте также: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, — СМИ

Ранее ZN.UA сообщало, что в день обысков у Ермака прошла встреча президента с руководителями НАБУ и САП. Версию о якобы достигнутой договоренности не вручать подозрение Ермаку в обмен на отказ СБУ от преследования главы САП Александра Клименко – подтверждает только один источник издания.

В то же время несколько собеседников издания утверждают, что первый заместитель главы СБУ Александр Поклад действительно готовился к операции по отстранению Клименко от должности.

"По этой логике, обыски у Ермака могли быть проведены в ускоренном режиме, чтобы опередить возможные действия СБУ. В случае отстранения Клименко и отсутствия у него заместителя (первый заместитель председателя САП Андрей Синюк ранее уволился по собственному желанию) обязанности руководителя САП перешли бы к генеральному прокурору Руслану Кравченко. Что фактически заблокировало бы для НАБУ возможность довести расследование Ермака до логического завершения", - рассказал источник ZN.UA. 

"В то же время, как утверждает источник, в НАБУ прекрасно понимают, что версия о "размене" Клименко на Ермака будет существовать до момента вручения подозрения экс-главе ОП. Однако, подчеркивают собеседники, для участников процесса очевидно: эта версия не вписывается в общую картину. Руководители НАБУ и САП, по их словам, "давно перешли рубикон страха за себя", а сам Клименко неоднократно заявлял, что любое сфабрикованное относительно него подозрение не будет иметь практических последствий", - говорится в материале.

Читайте также: Украина оказалась не готова к войне из-за назначений, которые осуществил Ермак, - Червинский

Увольнение Ермака

Читайте также: У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков

Автор: 

НАБУ (4812) обыск (1981) Ермак Андрей (1482)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
А Єрмак шо недоторканий - шо ви круг нього хороводи водите
показать весь комментарий
10.01.2026 21:19 Ответить
+7
Червінський: Єрмак зарахований у штат СЗР. Він тепер офіцер супертаємний. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3594585
показать весь комментарий
10.01.2026 21:19 Ответить
+7
А чому ці питання до НАБУ, яке хотів знищити президент? Вони хоч щось та роблять. А немає питань до СБУ, ДБР, Генпрокуратури, поліції? Як на мене, так це вони в першу чергу мають займатися зрадниками і ворюгами.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Єрмак шо недоторканий - шо ви круг нього хороводи водите
показать весь комментарий
10.01.2026 21:19 Ответить
Вирішили обійтися стрілочниками...
показать весь комментарий
10.01.2026 21:29 Ответить
не, не скажіть, іщейки НАБУ справу знають -

водій Гімлєра дуже цінний кадр

.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:48 Ответить
А чому ці питання до НАБУ, яке хотів знищити президент? Вони хоч щось та роблять. А немає питань до СБУ, ДБР, Генпрокуратури, поліції? Як на мене, так це вони в першу чергу мають займатися зрадниками і ворюгами.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:40 Ответить
Хотів - але ж не знищив - їм і карти в руки - їх ЄС прикриває
показать весь комментарий
10.01.2026 21:43 Ответить
А як Ви думаєте, коли катували працівників НАБУ, фальшуючи проти них справи( Магомедрасулова і його батька), то вилучили і знищили частину доказів?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:50 Ответить
Так тут же три дні назад стояв ор - не знімайте Малюка а це ж було його рук діло
показать весь комментарий
10.01.2026 21:55 Ответить
Та ні, пане. Нічого сьогодні не робиться без волі однієї людини, яка має всю повноту влади. Душили НАБУ фальсифікаціями, навіть переплутали в матеріалах назву Узбекистан на дагестан і якось все пройшло, щоб не дати можливість задокументувати оточення і бізнес- партнерів Зе - міндичів, цукерманів, галушенків, деркачів, юзиків, киселів та інших ''героїв'' кримінальної справи. У кожної справи є свої герої, але там є завжди і головний герой і прізвище його не Малюк.
показать весь комментарий
10.01.2026 22:07 Ответить
Але це ж не виправдовує Малюка
показать весь комментарий
10.01.2026 22:11 Ответить
Купа брехні
Президент , звісно , не хотів знищити НАБУ ... а от чим вони займаються і який її результат - от питання !
показать весь комментарий
10.01.2026 21:44 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 21:48 Ответить
тільки заради Бога, НЕ називайте його президентом !

.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:50 Ответить
Президент України в час війни - і іншого в нас зараз немає .
показать весь комментарий
10.01.2026 22:01 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 22:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.01.2026 22:35 Ответить
Президент не хотів знищити НАБУ? А чия то фракція за один день проголосувала в Раді і в цей же день Зеленський підписав закон про підлеглість НАБУ і САП на 100% своєму генпрокурору? Якби не студенти( картонний Майдан) і не західні дипломати, то ніякої незалежності і справи відносно ''міндичів'' не було.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:54 Ответить
та ти що) серьожа, прокладка в пінжакє розійшовся)
набу едина структура, яка показала результати. кому вона повинна звітувати? тобі? їхня діяльність відома.
чим займаються прокурватура(інваліди-прокурори не покарані), дбр, мусора, беб? а ну, просвети нас
показать весь комментарий
10.01.2026 22:00 Ответить
А ти не знаєш, чому російські тролі, так швидко солідарізувалися із подляківськими тролями, щодо хейту НАБУ?
показать весь комментарий
10.01.2026 22:01 Ответить
Не брешіть народу хоч тут. На чиї кошти утримується НАБУ? І перед ким вони мають звітувати, перед корупціонерами і мафією, що розікрала всі міністерства?
показать весь комментарий
10.01.2026 22:09 Ответить
lol. лещенко, ти?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:56 Ответить
дєрьмак недоторканий

дєрьмак сидить на потужному компроматі на Оманську Гниду
показать весь комментарий
10.01.2026 21:56 Ответить
Червінський: Єрмак зарахований у штат СЗР. Він тепер офіцер супертаємний. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3594585
показать весь комментарий
10.01.2026 21:19 Ответить
Вже ні, який же він супер таємний якщо вже про нього знають?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:23 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 21:29 Ответить
А що Ви про нього знаєте? Ви навіть не знаєте під яким прізвищем і в якому званні він діє. Через рік нам повідомлять, що він спас Україну, розробивши такий - то супер план. Забулися про татарова, який під час вторгнення спас не тільки Зелю, а весь Київ, вирізавши ''ч..нців''. і хоча всі довели, що ніяких там чеченців не було, але президент розповідає всім, що було. Через рік школярі будуть писати твори за подвиги цих ''героїв''.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:45 Ответить
Може в Моськву "супертаємного розвідника" Алібабу закинуть.
Чому би ні, зв'язки там у нього міцні.
"Алі Баба шол па карідору.."
показать весь комментарий
10.01.2026 21:47 Ответить
Все можливо, але ця шобла закидала регулярно ''двушки'' на московію, то зрозуміло до чого в них більша тяга.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:56 Ответить
Щось мене беруть сумніви, що справу Єрмака доведуть до кінця. Зеленський не дозволить.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:19 Ответить
Попри всі зусилля Зе справа щодо корупціонерів і зрадників у вищих ешелонах влади рухається до фінального завершення. Завдячуючи НАБУ ми очиститися від декількох міністрів мародерів, від бізнес- партнерів ''героїв'' і зберегли казну від подальших розкрадань.
показать весь комментарий
10.01.2026 22:12 Ответить
Хм... Зе обіцяв, що прийшли вони разом, і підуть разом з ОП. Збрехав? Як невдобно вийшло...
показать весь комментарий
10.01.2026 21:20 Ответить
Звукона Жоль (Ц-9)

Жаркі жнива
Житниця перлинна
Спалюють
Жорстких
дзижчачих
Жалячих
Жь - Жь - Жь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Иоль (Ц-11)

Ти - біжиш
Ви прагнете
Ми - злітаємо
Ти - Ви - Ми
Душі Прагнення
Духа горіння
Иоль

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Доль (Ц-6)

Дієвість досягнень
Державна далекоглядність
Дух руху
Мужній
діалог
Доль - Дь - Дь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію
показать весь комментарий
10.01.2026 21:20 Ответить
Тепер все ясно. В усіх оборудках винен водій!
показать весь комментарий
10.01.2026 21:21 Ответить
просто у дєрьмака по всих ділах водій був зінка ))))
показать весь комментарий
10.01.2026 21:23 Ответить
Єрмак то чмо кончане тварина булоби добре його повісити на хрещатику
показать весь комментарий
10.01.2026 21:23 Ответить
Ви, не гідно обізвали єрмака!, але хід думок- подобається...
доречі, а схералі у завхоза водій?
показать весь комментарий
10.01.2026 21:30 Ответить
Шофера,охрана,секретутки,помощники и помощникини,адвокаты,повара,садовники,гувернантки,мажордомы и прочие портные,стилисты,парикмахеры и выгульщики собак знают больше про мутных фигурантов больше,чем они сами.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:33 Ответить
Ви поки зберете доказову базу то половина здрисне з України - Аль Капоне закрили шо не заплатив налоги а Єрмак проїхав на червоне/утрірую/ в кутузку і розкрутюйте - вони як не на потоках сидять то кришують а суд то таке - ви ше за 10 р ні одного топ чиновника не посадили
показать весь комментарий
10.01.2026 21:34 Ответить
Перевірьте запаску і бардачок!
У запасці - бабло для шефа, у бардачку - к*кс для шефа шефа...
показать весь комментарий
10.01.2026 21:36 Ответить
там не "для шефа шефа", а "для ляльки шефа".
показать весь комментарий
10.01.2026 22:03 Ответить
"Невловимий Джо"......Взагалі водії "репресованих" при сталіні зникали разом з "патронами"назавжди....Зараз водії та охоронці можновладців становляться,як мінімум співвласниками корпорацій...а секретарки - Генеральними прокурорами та Міністерками...
показать весь комментарий
10.01.2026 21:39 Ответить
Чого ви його боїтеся) курву на нари і на довічне цю ***** російську
показать весь комментарий
10.01.2026 21:41 Ответить
Потрібно з ішака починати і бажано повісити за ногу потвору,щоб помучалось падло.Але то таке,мрії нездійсненні.Вистава кварталу 95 для тупого бидла продовжується.
показать весь комментарий
10.01.2026 21:49 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 21:42 Ответить
Ну теперь понятно, что водила в этой банде главный...
показать весь комментарий
10.01.2026 21:55 Ответить
Отлично сработали НАБУ и САП!
И правильно делают, что готовятся к серьезной схватке
Довести дело до суда и выиграть
Это вам не разборки с пацанами на улице
Хочешь выиграть в суде - на каждый чих подозреваемого
У тебя быть бумажка или свидетель
Который не зассыт в суде
И которого не подкупит власть
А телефон водилы- это ПРЕЛЕСТЬ ПРЕЛЕСТНАЯ!!
Водила у такого ,как Ермак - ближе папы или мамы
Ему доверяют как себе
А значит - в телефоне будут все связи Ермака
И надо найти среди этих людей - слабое звено
Которое сдаст Ермака с потрохами
Эта работа - филигранная
Это вам не в чате сидеть
В чате сидят те, кто уже
НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ в этой стране
НО ЗАТО КОРЧАТ ИЗ СЕБЯ УМНИКОВ и ГЕРОЕВ
Работйте ,детективы и прокуроры
Не обращайте внимание на тявканье мелких собачек
показать весь комментарий
10.01.2026 21:59 Ответить
Єрмака шукали?
показать весь комментарий
10.01.2026 22:01 Ответить
Щось неподобство це харить. Що про Щось домовил ся ***** гандона на нари і на до вічне як ворога народу. Інакше да пішли ви нах.й ні ***** вас що купили
показать весь комментарий
10.01.2026 22:07 Ответить
Эти организации - не магазин
Их создают не для для получения ПРИБЫЛИ
Они расследуют коррупцию в высших эшелонах власти
Довести такие дела до суда -невероятно трудно
Даже в развитых демократиях
Сколько пытались доказать коррупцию Саркози?
Прошли годы ,прежде чем его посадили
А в Украине эти органы созданы с нуля
И они работают в системе
ПРОДАЖНОЙ ЮСТИЦИИ
ПРОДАЖНЫХ СУДОВ
ВЛАСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ работников НАБУ и САП
ИМ УГРОЖАЮТ
УГРОЖАЮТ ИХ СЕМЬЯМ
Шьют фейковые дела
Вы так никогда не работали
И даже не представляете - каково это
Мне неприятно ,что украинское общество -вместо того ,чтобы поддерживать НА БЬУ и САП
Издевается над ними
Слава Богу, что нашлись молодые девушки и женщины
Которые вышли в защиту НАБУ!!!!!
Если бы не они - мы сегодня были бы уже другой страной .......

показать весь комментарий
10.01.2026 22:16 Ответить
Коли набу прроведе обшуки у так званого легітимного який і керує цією бандою фсбешною
показать весь комментарий
10.01.2026 22:17 Ответить
У президента есть НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Пока он президент
Зеленский потому и держится за власть
Понимает - как только потеряет власть
Сразу утратит НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ !!!!!!!!
показать весь комментарий
10.01.2026 22:26 Ответить
Я ніколи не сумнівався, що Єрмак невинен. Це все його водій-корупціонер. А Єрмак нічого не знав.
показать весь комментарий
10.01.2026 22:21 Ответить
 
 