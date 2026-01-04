Украина оказалась не готова к войне из-за назначений, которые осуществил Ермак, - Червинский
Экс-разведчик Роман Червинский заявил, что кадровые решения уже бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака негативно повлияли на обороноспособность Украины накануне полномасштабного российского вторжения.
Об этом он заявил в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой, информирует Цензор.НЕТ.
Роль Ермака и Татарова
Экс-разведчик вспомнил срыв операции по задержанию "вагнеровцев" в 2020 году. По его словам, операция была не просто свернута Ермаком - она была сорвана намеренно.
"Мы все-таки разведка украинская, а он был руководителем страны (Зеленский. - Ред.) Он не дал нам команду остановить операцию или свернуть. Он просто сдал эту операцию врагу. Он позвонил Лукашенко, и тех людей, которых мы могли задержать в Украине, он их передал в Беларусь... Мы начали тогда утверждать, что Ермак является агентом влияния от России в Офисе президента вместе с Татаровым. И они строят по калькам российских спецслужб - ФСБ и ГУР, строят систему влияния на нашу государственную структуру для того, чтобы ее сломать. Это все потом стало понятно и подтвердилось, что наша страна была не готова к войне именно из-за назначений, которые осуществил Ермак", - рассказал Червинский.
По словам экс-разведчика, на момент начала полномасштабного вторжения РФ во главе украинских разведок находились люди, которые не являются профессионалами.
О Литвиненко
Отдельно Червинский высказался о действиях Александра Литвиненко, который на момент 24 февраля 2022 года занимал должность начальника Службы внешней разведки.
"Я считаю, что руководитель СВР - это вообще был агент РФ, который четко менял данные. То есть, если оперативники докладывали, что война начнется официальными докладами, около 30 докладов было, он их брал, читал и наверх подавал совершенно противоположную информацию, что войны не будет. И таким образом, Зеленский вышел и сказал представителю ЦРУ, что ваша разведка хорошая, а у нас - лучше, войны не будет", - рассказал экс-разведчик.
Червінський-
1. позиція Буданова ТОДІ й його згода йти під керування вовкою ЄРМАКОМ-ТАТРОВИМ зараз
2 Що б цікаво зміг відкрити Червіснький у цітемі?
Спец дії Буданова тоді на потакання Безуглій (ЄРМАКУ) у розвалі розвалу роботи спецкомісії у ВР - що то було?
3 Може спецзавдання від відійшовшого від справ Бурбит а судових перслідувань Червінського ?
4.Адже приречена на провал спецоперація з вагерівцями мала пустити нові коріння з ГУР в мародерню РИГОЄрмакотатівщини під кришею Буратіни.?
5 То може тому Єрмак спочатку типу "захопив " під себе Буданова а потім зрозумів його хитрий план й зненавидів
6 А тепер лиш вовкою на прищначенні Буданова в ОПУ почав йл=ого нищити?
БУДЄМ ПАСМАТРЄТЬ ?
Все інше - це результати виборів казкаря (профінансоване злодійсько-шахрайським кодлом).
Виділено на велике розкрадання в 2021 році -132 млрд грн,
в 2022 році -142 млрд грн.
Бюджет на армію (Міністерство оборони України) у 2021 році становив близько 121,5 млрд грн.
На 2022 рік - Міністерство оборони: близько 133,5 млрд грн.
Кварталу95 ніколи було займатись обороною, ціль була - накрасти й втікти.
Але дід фуйло зламав всі плани артистів.