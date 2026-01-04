РУС
Украина оказалась не готова к войне из-за назначений, которые осуществил Ермак, - Червинский

Червинский раскритиковал влияние Ермака накануне войны

Экс-разведчик Роман Червинский заявил, что кадровые решения уже бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака негативно повлияли на обороноспособность Украины накануне полномасштабного российского вторжения.

Об этом он заявил в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой, информирует Цензор.НЕТ.

Роль Ермака и Татарова

Экс-разведчик вспомнил срыв операции по задержанию "вагнеровцев" в 2020 году. По его словам, операция была не просто свернута Ермаком - она была сорвана намеренно.

"Мы все-таки разведка украинская, а он был руководителем страны (Зеленский. - Ред.) Он не дал нам команду остановить операцию или свернуть. Он просто сдал эту операцию врагу. Он позвонил Лукашенко, и тех людей, которых мы могли задержать в Украине, он их передал в Беларусь... Мы начали тогда утверждать, что Ермак является агентом влияния от России в Офисе президента вместе с Татаровым. И они строят по калькам российских спецслужб - ФСБ и ГУР, строят систему влияния на нашу государственную структуру для того, чтобы ее сломать. Это все потом стало понятно и подтвердилось, что наша страна была не готова к войне именно из-за назначений, которые осуществил Ермак", - рассказал Червинский.

По словам экс-разведчика, на момент начала полномасштабного вторжения РФ во главе украинских разведок находились люди, которые не являются профессионалами.

О Литвиненко

Отдельно Червинский высказался о действиях Александра Литвиненко, который на момент 24 февраля 2022 года занимал должность начальника Службы внешней разведки.

"Я считаю, что руководитель СВР - это вообще был агент РФ, который четко менял данные. То есть, если оперативники докладывали, что война начнется официальными докладами, около 30 докладов было, он их брал, читал и наверх подавал совершенно противоположную информацию, что войны не будет. И таким образом, Зеленский вышел и сказал представителю ЦРУ, что ваша разведка хорошая, а у нас - лучше, войны не будет", - рассказал экс-разведчик.

Так у нас зам по канцтоварам теж веселая буданга. Червінський: Буданов вимагав, щоб я не давав покази по Вагнергейту, а після відмови звільнив.
04.01.2026 20:35 Ответить
А зеленський? Як завжди ні прі чом?
04.01.2026 20:34 Ответить
Самі ж призначення робив Зеленський , тому вірно казати Зеленський та Єрмак.
04.01.2026 20:41 Ответить
Хто все ж таки розмінував Чонгар?
04.01.2026 20:31 Ответить
не на часі
04.01.2026 20:42 Ответить
зе лайно готувало країну до здачі , все по Оманським угодам
04.01.2026 20:47 Ответить
Ну, це ж безтолковий ішак! І цим все сказано. Якщо хтось вважає, що це чмо порозумнішало за час т.з."президенства", то дуже і дуже помиляється. Якщо людина безтолкова, то це на все життя і на це немає ради.
04.01.2026 20:32 Ответить
А зеленський? Як завжди ні прі чом?
04.01.2026 20:34 Ответить
Так у нас зам по канцтоварам теж веселая буданга. Червінський: Буданов вимагав, щоб я не давав покази по Вагнергейту, а після відмови звільнив.
04.01.2026 20:35 Ответить
Это выяснилось после того как его пнули с должности? На 4й год войны? Ну *******. Сейчас что-то кардинально поменялось? Когда нам расскажут то же самое про бубочку? После того как он выборы просрет? Если просрет. Если выиграет то будет патужным лидером ещё на 5 лет. Так это работает?
04.01.2026 20:39 Ответить
Їх вже " виграв" Залужний .
04.01.2026 20:44 Ответить
шо за ротовий понос
04.01.2026 20:53 Ответить
Після провалу оперції АВЕНЮ ( вагнергейт)

Червінський-
Ми почали тоді стверджувати, що Єрмак є агентом впливу від Росії в Офісі президента разом із Татаровим. І вони будують по калькам російських спецслужб - ФСБ і ГРУ, будують систему впливу на нашу державну структуру для того, щоб її зламати. Це все потім стало зрозуміло і підтвердилося, що наша країна була неготова до війни саме через призначення, які здійснив Єрмак", - розповів Червінський. Джерело: https://censor.net/ua/n3593791
04.01.2026 20:39 Ответить
А тепер питання -
1. позиція Буданова ТОДІ й його згода йти під керування вовкою ЄРМАКОМ-ТАТРОВИМ зараз
2 Що б цікаво зміг відкрити Червіснький у цітемі?
Спец дії Буданова тоді на потакання Безуглій (ЄРМАКУ) у розвалі розвалу роботи спецкомісії у ВР - що то було?
3 Може спецзавдання від відійшовшого від справ Бурбит а судових перслідувань Червінського ?
4.Адже приречена на провал спецоперація з вагерівцями мала пустити нові коріння з ГУР в мародерню РИГОЄрмакотатівщини під кришею Буратіни.?
5 То може тому Єрмак спочатку типу "захопив " під себе Буданова а потім зрозумів його хитрий план й зненавидів
6 А тепер лиш вовкою на прищначенні Буданова в ОПУ почав йл=ого нищити?
БУДЄМ ПАСМАТРЄТЬ ?
04.01.2026 20:48 Ответить
Самі ж призначення робив Зеленський , тому вірно казати Зеленський та Єрмак.
04.01.2026 20:41 Ответить
Звісно, що ні прі чьом, це все ірмак
04.01.2026 20:41 Ответить
алі баба нікого не звільняв і не призначав... він як і малиш маріонетки капабаса..
04.01.2026 20:45 Ответить
Україна виявилась неготовою до війни через блазня.
Все інше - це результати виборів казкаря (профінансоване злодійсько-шахрайським кодлом).
04.01.2026 20:45 Ответить
Таке відчуття, що стартувала кампанія з відбілювання репутації бубочки
04.01.2026 20:46 Ответить
теперішнє і минулі переставляння ліжок зєлєю та призначення ним нових керуль, усунення компетентних людей на важливих постах, переслідує такі ж точно цілі, які були і в ті часи, сойтісь вже нє по срєдінє!
04.01.2026 20:48 Ответить
не здивує, якщо наступним за Мадуро буде Єрмак
04.01.2026 20:49 Ответить
А за провали мобілізації, провали на фронті, ганебна бусифікація, це чия відповідальність? Ніхто не бере її на себе , але здається сирка держать не просто так, потім зроблять козлом повісять всі гріхи на нього, а бубачка як завжди сухий з води вийде.
04.01.2026 20:50 Ответить
Через цих виродків загинули десятки тисяч найкращих, справжніх воїнів. Потрібно найсуворіше покарання усім зрадникам.
04.01.2026 20:57 Ответить
04.01.2026 21:01 Ответить
Велике будівництво президента України Зеленського було в розпалі.
Виділено на велике розкрадання в 2021 році -132 млрд грн,
в 2022 році -142 млрд грн.
Бюджет на армію (Міністерство оборони України) у 2021 році становив близько 121,5 млрд грн.
На 2022 рік - Міністерство оборони: близько 133,5 млрд грн.
Кварталу95 ніколи було займатись обороною, ціль була - накрасти й втікти.
Але дід фуйло зламав всі плани артистів.
04.01.2026 21:03 Ответить
 
 