Зеленский назначил бывшего секретаря СНБО Литвиненко послом в Сербии

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.

Заменит Владимира Толкача

В документе от 27 ноября Зеленский назначил Литвиненко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия.

Одновременно с этой же датой был опубликован указ президента об увольнении дипломата Владимира Толкача с должности украинского представителя в этой стране. Он занимал эту должность с декабря 2021 года, до этого девять лет работал послом в государстве Кувейт на Ближнем Востоке.

Больше о Литвиненко

Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года, его преемником на посту стал бывший министр обороны Рустем Умеров.

В 2021-2024 годах возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Литвиненко является доктором политических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки и техники Украины. Также он государственный служащий 2 ранга и имеет звание генерал-майора.

