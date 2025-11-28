Зеленский назначил бывшего секретаря СНБО Литвиненко послом в Сербии
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.
Об этом говорится в указе на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Заменит Владимира Толкача
В документе от 27 ноября Зеленский назначил Литвиненко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия.
Одновременно с этой же датой был опубликован указ президента об увольнении дипломата Владимира Толкача с должности украинского представителя в этой стране. Он занимал эту должность с декабря 2021 года, до этого девять лет работал послом в государстве Кувейт на Ближнем Востоке.
Больше о Литвиненко
- Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года, его преемником на посту стал бывший министр обороны Рустем Умеров.
- В 2021-2024 годах возглавлял Службу внешней разведки Украины.
- Литвиненко является доктором политических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки и техники Украины. Также он государственный служащий 2 ранга и имеет звание генерал-майора.
