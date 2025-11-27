Зеленський призначив колишнього секретаря РНБО Литвиненка послом у Сербії

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка послом України у Сербії.

Про це йдеться в указі на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Замінить Володимира Толкача

У документі від 27 листопада Зеленський призначив Литвиненка надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Сербія.

Водночас з цією ж датою був опублікований указ президента про звільнення дипломата Володимира Толкача з посади українського представника в цій країні. Він обіймав цю посаду з грудня 2021 року, до цього дев'ять років працював послом у державі Кувейт на Близькому Сході.

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Більше про Литвиненка

Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року, його наступником на посаді став колишній міністр оборони Рустем Умєров.

У 2021-2024 роках очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Литвиненко є доктором політичних наук, професором, Заслуженим діячем науки й техніки України. Також він державний службовець 2 рангу та має звання генерал-майора.

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