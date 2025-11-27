Зеленський призначив колишнього секретаря РНБО Литвиненка послом у Сербії
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка послом України у Сербії.
Про це йдеться в указі на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Замінить Володимира Толкача
У документі від 27 листопада Зеленський призначив Литвиненка надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Сербія.
Водночас з цією ж датою був опублікований указ президента про звільнення дипломата Володимира Толкача з посади українського представника в цій країні. Він обіймав цю посаду з грудня 2021 року, до цього дев'ять років працював послом у державі Кувейт на Близькому Сході.
Більше про Литвиненка
- Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року, його наступником на посаді став колишній міністр оборони Рустем Умєров.
- У 2021-2024 роках очолював Службу зовнішньої розвідки України.
- Литвиненко є доктором політичних наук, професором, Заслуженим діячем науки й техніки України. Також він державний службовець 2 рангу та має звання генерал-майора.
Топ коментарі
+9 Besya #602532
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А ще вчився:
Пройшов курси з підвищення кваліфікації у Йоркському університеті м.Торонто, Канада (2002) та Маршалл-центр, Гарміш-Партенкірхен, Німеччина (2005).
Закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні, Велика Британія (2012).
Всі офіцери КГБ УРСР вчилися у навчальних закладах КГБ на масквє.
Тобі скільки років? А я пам'ятаю як лохторат сприймав розвал совка - нічого не змінилося, крім того, що замість одного президента стало п'ятнадцять.
І хто знає який матеріал у папці у товариша майора?
НЕПОГАНО ПІДНЯЛИ ЧУВАКА іііііі - раптом ховають в посли ... Після двічі недосудимої Стефанишиної у США а до неї кучі Венедіктових з сексослугинями Єрмака - це занадто яскрава прикмета - чувака ховають?
"Нагнєтают..."
Зєля намагався ху@лу у дупу подивитися, а тут війна. Не може бути!