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Новини Призначення послів Укрїни
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Зеленський призначив колишнього секретаря РНБО Литвиненка послом у Сербії

Олександр Литвиненко став новим послом України в Сербії

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка послом України у Сербії.

Про це йдеться в указі на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Замінить Володимира Толкача

У документі від 27 листопада Зеленський призначив Литвиненка надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Сербія.

Водночас з цією ж датою був опублікований указ президента про звільнення дипломата Володимира Толкача з посади українського представника в цій країні. Він обіймав цю посаду з грудня 2021 року, до цього дев'ять років працював послом у державі Кувейт на Близькому Сході.

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Більше про Литвиненка

  • Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року, його наступником на посаді став колишній міністр оборони Рустем Умєров.
  • У 2021-2024 роках очолював Службу зовнішньої розвідки України.
  • Литвиненко є доктором політичних наук, професором, Заслуженим діячем науки й техніки України. Також він державний службовець 2 рангу та має звання генерал-майора.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Литвиненко Олександр (42) призначення (2355) посол (1138) Сербія (438)
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Топ коментарі
+9
В 1989-1994 роках навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби контррозвідки РФ (Академія ФСБ РФ м. Москва) за спеціальністю «прикладна математика». Ну це так дрібничка не варта уваги...😎🤣😎🤣
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28.11.2025 00:40 Відповісти
+6
Я не експерт звісно, але чи реалістичного, що раша не буде звертитати увагу на свого студента фсб та ще й при посаді. І якось " дивно" Зеленський оточений такими " НУ ТО Й ЩО"....
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28.11.2025 01:45 Відповісти
+5
20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про створення Служби національної безпеки України»[2]. Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР. Але Штірліц без палєва продовжував до 1994 навчатися в КДБ (ФСБ) 🤣🤣🤣
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28.11.2025 02:14 Відповісти
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Ховає своїх свинарчуків
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28.11.2025 00:21 Відповісти
и доктор политических наук, и заслуженый деятель техники, и генерал-майор-***** короче.
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28.11.2025 00:34 Відповісти
Генерал майора и презиками и Т.П. тах окружающих их только ТВАРИ УЙОБКИ ЗАНИМАЮТ!!!
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28.11.2025 00:43 Відповісти
В 1989-1994 роках навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби контррозвідки РФ (Академія ФСБ РФ м. Москва) за спеціальністю «прикладна математика». Ну це так дрібничка не варта уваги...😎🤣😎🤣
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28.11.2025 00:40 Відповісти
Ну то й що? Починав вчитися у совку.
А ще вчився:
Пройшов курси з підвищення кваліфікації у Йоркському університеті м.Торонто, Канада (2002) та Маршалл-центр, Гарміш-Партенкірхен, Німеччина (2005).
Закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні, Велика Британія (2012).
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28.11.2025 01:36 Відповісти
Я не експерт звісно, але чи реалістичного, що раша не буде звертитати увагу на свого студента фсб та ще й при посаді. І якось " дивно" Зеленський оточений такими " НУ ТО Й ЩО"....
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28.11.2025 01:45 Відповісти
На той час був КГБ як на масквє так і у Києві.
Всі офіцери КГБ УРСР вчилися у навчальних закладах КГБ на масквє.
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28.11.2025 02:08 Відповісти
20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про створення Служби національної безпеки України»[2]. Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР. Але Штірліц без палєва продовжував до 1994 навчатися в КДБ (ФСБ) 🤣🤣🤣
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28.11.2025 02:14 Відповісти
А ще до 1994 року Верховна Рада України передала кацапстану літаки і ракети які зараз кацапи використовують для знищення України. І до 2014 року кацапи були "любі друзі" для України, а то й ще старші брати.
Тобі скільки років? А я пам'ятаю як лохторат сприймав розвал совка - нічого не змінилося, крім того, що замість одного президента стало п'ятнадцять.
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28.11.2025 11:26 Відповісти
а почитайте його кар"єру надалі вже нижче я подала
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28.11.2025 03:23 Відповісти
Ну так зразу співпадіння, що зліт кар'єри саме при Зеленськом - ну родноє всьо єто єму КДБ ФСБ 🤣. Я розумію, що почав працювати з 2014 але який віраж вгору при потужному. Хоча 2014 ??? Теж співпадіння, що після революції гідності.
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28.11.2025 06:11 Відповісти
А ти вже забув, що потужний працював на рашці до 2019 року?
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28.11.2025 11:28 Відповісти
Не забув, нажаль багато хто вирішив, що людина в гімнастьоркі на сцені возвеличуючи росію раптом на посаді президента стала патріотом.
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28.11.2025 11:36 Відповісти
А на Луб'янці продовжують збирати компромат на "патріота".
І хто знає який матеріал у папці у товариша майора?
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28.11.2025 11:46 Відповісти
😯😯😯🤔
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28.11.2025 06:40 Відповісти
Очень нужно как то прикрывать!бабулесы сохранять!вот свои и уезжают КОРРУПЦИОНЕРЫ легально!То-ли ещё будет!
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28.11.2025 00:40 Відповісти
Олександр Валерійович Литвиненко - секретар Ради національної безпеки і оборони України (2024-2025), голова Служби зовнішньої розвідки (2021-2024), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2019-2021), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019).

НЕПОГАНО ПІДНЯЛИ ЧУВАКА іііііі - раптом ховають в посли ... Після двічі недосудимої Стефанишиної у США а до неї кучі Венедіктових з сексослугинями Єрмака - це занадто яскрава прикмета - чувака ховають?
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28.11.2025 01:48 Відповісти
А цей що натворив?У нас же просто так в посли не попадають, треба щось вкрасти, або проїбати....
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28.11.2025 08:46 Відповісти
Цікаво, а що СЗР доповідало Зєлє 23.02.2022?
"Нагнєтают..."
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28.11.2025 08:58 Відповісти
Сралін два тижні не вірив НКВС і всім іншим, що гітлер напав на Союз.
Зєля намагався ху@лу у дупу подивитися, а тут війна. Не може бути!
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28.11.2025 11:34 Відповісти
А що, інструкторки з мінету вже не у фаворі?
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28.11.2025 10:25 Відповісти
Зекоманда (2019-26): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, чернишови, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, боруля-борзови, шоли, вовки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-сніжко-кравцов-кравченки, стефанішини, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, крупи, гринкевичі, ілащук-ринжуки, веселі, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, зарівна-власюк, аваков а., арахамія д., арестович о., арістов ю., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богдан а., богуцька є., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., ватрас в., великий ю., венедіктова і., веніславський ф., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., данілов о., дейнеко с., демченко р., деркач а., дирдін м., діденко ю., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., зеленська о., іванісов р., іванов с., ісаєнко р., кабанов о., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., коломойський і., комарницький д., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., кравченко р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., кушнір і., лаба м., леонов о., лещенко с., литвин д., литвиненко о., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., малюська д., маріковський о., маркарова о., марченко л., мендель ю., мецгер є., микитась м., милованов т., (монастирський д.), мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., наумов а., негулевський і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петров в., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., разумков д., рева і., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., стрелковський в., таран а., тарасов о., татаров о., тимошенко к., тищенко м., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., федієнко о., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., хомчак р., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., шурма р., юрченко о., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
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04.01.2026 23:22 Відповісти
 
 