Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом.
Відповідний указ №659/2025 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом", - сказано в документі.
