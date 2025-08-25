Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом.

Відповідний указ №659/2025 опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом", - сказано в документі.

