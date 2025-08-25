РУС
Назначение послов Украины
Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Гавриша послом в Исландии по совместительству

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству.

Соответствующий указ №659/2025 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исландии по совместительству", - сказано в документе.

А цей неголений нікчема та невіглас хоч в курсі, що Норвегія та Ісландія це дві різні країни і що відстань від столиці Норвегії, Осло, до Ісландії становить близько 1835 км ? Чи цьому конферансьє какаяразніца?
25.08.2025 19:51 Ответить
 
 