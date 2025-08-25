Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Гавриша послом в Исландии по совместительству
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша послом Украины в Исландии по совместительству.
Соответствующий указ №659/2025 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исландии по совместительству", - сказано в документе.
