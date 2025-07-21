Зеленский подписал указы о назначении новых послов. СПИСОК
Президент Владимир Зеленский назначил 16 новых послов Украины в ряде стран.
Соответствующие указы обнародованы на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
Перечень новых послов
Испания - Юлия Соколовская;
Канада - Андрей Плахотнюк;
Бельгия - Ярослав Мельник;
Эстония - Владимир Боечко;
ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии - Александр Балануца;
Босния и Герцеговина - Владимир Бачинский;
Мексика - Сергей Погорельцев;
Япония - Юрий Лутовинов;
Кения, организации ЮНЕП и ООН-Хабитат - Юрий Токарь;
Кувейт - Максим Субх;
Оман - Ольга Селих;
Кипр - Сергей Нежинский;
Малайзия - Геннадий Надоленко;
Ангола - Андрей Касьянов;
Южно-Африканская Республика - Александр Щерба;
Алжир - Александр Воронин.
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А на фоні цього єрмаківского непотребу -- діамантом .