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Новости Назначение послов Украины
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Зеленский подписал указы о назначении новых послов. СПИСОК

Новые послы Украины Зеленский подписал указы

Президент Владимир Зеленский назначил 16 новых послов Украины в ряде стран.

Соответствующие указы обнародованы на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

Перечень новых послов

Испания - Юлия Соколовская;
Канада - Андрей Плахотнюк;
Бельгия - Ярослав Мельник;
Эстония - Владимир Боечко;
ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии - Александр Балануца;
Босния и Герцеговина - Владимир Бачинский;
Мексика - Сергей Погорельцев;
Япония - Юрий Лутовинов;
Кения, организации ЮНЕП и ООН-Хабитат - Юрий Токарь;
Кувейт - Максим Субх;
Оман - Ольга Селих;
Кипр - Сергей Нежинский;
Малайзия - Геннадий Надоленко;
Ангола - Андрей Касьянов;
Южно-Африканская Республика - Александр Щерба;
Алжир - Александр Воронин.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21277) назначение (2191) посол (1826)


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Топ комментарии
+20
Хто з них професійні дипломати , крім Щерби , якого в ПАР ?
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21.07.2025 13:08 Ответить
+19
КВН вийшов на міжнародну арену.
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21.07.2025 13:00 Ответить
+17
ОООООО список корупціонерів і проституток підїхав
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21.07.2025 12:55 Ответить
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ОООООО список корупціонерів і проституток підїхав
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21.07.2025 12:55 Ответить
Хто з них професійні дипломати , крім Щерби , якого в ПАР ?
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21.07.2025 13:08 Ответить
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21.07.2025 12:56 Ответить
КВН вийшов на міжнародну арену.
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21.07.2025 13:00 Ответить
Зрівняли....прізвища старих професіоналів і малороське шобло...
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21.07.2025 13:04 Ответить
Да Педро на фоні "щоневтіка" гигант думки ! Я вже не кажу , що в його освіта відповідна -- якби він крім України йще не займався своїм збогаченням -- золотим був .
А на фоні цього єрмаківского непотребу -- діамантом .
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21.07.2025 13:49 Ответить
Воно було в шоці від "русских" прізвищ, при цьому спілкується на форумі рацєйською мовою...А ти не в шоці від "русских" прізвищ в списках посмертно нагороджених? Гнида яка здриснула за кордон, розділяє українців за прізвищами.
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21.07.2025 13:51 Ответить
Помінали … А програма дій є? Чи знову просто термін відсидіти ?
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21.07.2025 13:01 Ответить
Та таке скажете....Треба місце тепленьке шукати для гнусявки....і щоб бабки його зберегти.
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21.07.2025 13:06 Ответить
А конкурс та курси, корабельних сосок, пройшли??
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21.07.2025 13:09 Ответить
95 квартал в усій красі. Не тільки ж нам ржать, хай ще й в усьому світі люди посміються...
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21.07.2025 13:29 Ответить
Якісь одні погорільці - нічого не міняється
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21.07.2025 13:29 Ответить
Токарі, мірошники є, сподіваюся, є і фотографи,коміки,офіціанти і звичайно співробітники 95 кварталу..
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21.07.2025 14:07 Ответить
В палате всё спокойно.
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21.07.2025 16:16 Ответить
 
 