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Новини Призначення послів Укрїни
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Зеленський підписав укази про призначення нових послів. ПЕРЕЛІК

Нові посли України Зеленський підписав укази

Президент Володимир Зеленський призначив 16-х нових послів України у низці країн.

Відповідні укази оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Перелік нових послів

Іспанія - Юлія Соколовська;
Канада - Андрій Плахотнюк;
Бельгія - Ярослав Мельник;
Естонія - Володимир Боєчко;
ОАЕ та представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії - Олександр Балануца;
Боснія і Герцеговина - Володимир Бачинський;
Мексика - Сергій Погорельцев;
Японія - Юрій Лутовінов;
Кенія, організації ЮНЕП та ООН-Хабітат - Юрій Токар;
Кувейт - Максим Субх;
Оман - Ольга Селих;
Кіпр - Сергій Ніжинський;
Малайзія - Геннадій Надоленко;
Ангола - Андрій Касьянов;
Південно-Африканська Республіка - Олександр Щерба;
Алжир - Олександр Воронін.

Також читайте: Умєрова призначили секретарем РНБО, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) призначення (2320) посол (1124)


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Топ коментарі
+8
КВН вийшов на міжнародну арену.
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21.07.2025 13:00 Відповісти
+8
Хто з них професійні дипломати , крім Щерби , якого в ПАР ?
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21.07.2025 13:08 Відповісти
+7
ОООООО список корупціонерів і проституток підїхав
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21.07.2025 12:55 Відповісти
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ОООООО список корупціонерів і проституток підїхав
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21.07.2025 12:55 Відповісти
Хто з них професійні дипломати , крім Щерби , якого в ПАР ?
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21.07.2025 13:08 Відповісти
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21.07.2025 12:56 Відповісти
КВН вийшов на міжнародну арену.
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21.07.2025 13:00 Відповісти
Зрівняли....прізвища старих професіоналів і малороське шобло...
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21.07.2025 13:04 Відповісти
Да Педро на фоні "щоневтіка" гигант думки ! Я вже не кажу , що в його освіта відповідна -- якби він крім України йще не займався своїм збогаченням -- золотим був .
А на фоні цього єрмаківского непотребу -- діамантом .
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21.07.2025 13:49 Відповісти
Помінали … А програма дій є? Чи знову просто термін відсидіти ?
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21.07.2025 13:01 Відповісти
Та таке скажете....Треба місце тепленьке шукати для гнусявки....і щоб бабки його зберегти.
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21.07.2025 13:06 Відповісти
А конкурс та курси, корабельних сосок, пройшли??
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21.07.2025 13:09 Відповісти
95 квартал в усій красі. Не тільки ж нам ржать, хай ще й в усьому світі люди посміються...
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21.07.2025 13:29 Відповісти
Якісь одні погорільці - нічого не міняється
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21.07.2025 13:29 Відповісти
 
 