Зеленський підписав укази про призначення нових послів. ПЕРЕЛІК
Президент Володимир Зеленський призначив 16-х нових послів України у низці країн.
Відповідні укази оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Перелік нових послів
Іспанія - Юлія Соколовська;
Канада - Андрій Плахотнюк;
Бельгія - Ярослав Мельник;
Естонія - Володимир Боєчко;
ОАЕ та представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії - Олександр Балануца;
Боснія і Герцеговина - Володимир Бачинський;
Мексика - Сергій Погорельцев;
Японія - Юрій Лутовінов;
Кенія, організації ЮНЕП та ООН-Хабітат - Юрій Токар;
Кувейт - Максим Субх;
Оман - Ольга Селих;
Кіпр - Сергій Ніжинський;
Малайзія - Геннадій Надоленко;
Ангола - Андрій Касьянов;
Південно-Африканська Республіка - Олександр Щерба;
Алжир - Олександр Воронін.
Топ коментарі
+8 Oresta Bartka
показати весь коментар21.07.2025 13:00 Відповісти Посилання
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар21.07.2025 13:08 Відповісти Посилання
+7 Михайло Иляш
показати весь коментар21.07.2025 12:55 Відповісти Посилання
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А на фоні цього єрмаківского непотребу -- діамантом .