Министр информации Сербии обвинил независимые СМИ в подрывной деятельности

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина обвинил независимые телеканалы Nova и N1, а также сербскую службу "Радио Свобода" в подрывной деятельности и заявил о планах ограничить их работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире сербского телеканала Pink.

Обвинения в "подрывной деятельности"

По словам Братины, телеканалы N1 и Nova якобы работают как представительства иностранных агентств, а "Радио Свобода" распространяет антисербскую пропаганду. Министр добавил:

"N1 действует как "Радио Свободная Европа", которое однозначно нужно снять с эфира. Разве не позор, что одна страна позволила бы существование СМИ, которые выступают против своего государства?"

Братина не уточнил, каким образом планирует закрывать эти СМИ, лишь отметил, что будут внесены изменения в законодательство.

Реакция журналистов и международная оценка

Независимая ассоциация журналистов Сербии назвала заявления министра ударом по свободе слова и попыткой ограничить плюрализм в стране.

"От министра, ответственного за информирование, ожидается, что он будет защищать, а не нарушать гарантированную Конституцией свободу выражения мнений и информирования", – цитирует заявление Ассоциации N1.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией.

Так он прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который сказал, что Франция должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.