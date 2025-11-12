Министр информации Сербии обвинил независимые СМИ в подрывной деятельности
Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина обвинил независимые телеканалы Nova и N1, а также сербскую службу "Радио Свобода" в подрывной деятельности и заявил о планах ограничить их работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире сербского телеканала Pink.
Обвинения в "подрывной деятельности"
По словам Братины, телеканалы N1 и Nova якобы работают как представительства иностранных агентств, а "Радио Свобода" распространяет антисербскую пропаганду. Министр добавил:
"N1 действует как "Радио Свободная Европа", которое однозначно нужно снять с эфира. Разве не позор, что одна страна позволила бы существование СМИ, которые выступают против своего государства?"
Братина не уточнил, каким образом планирует закрывать эти СМИ, лишь отметил, что будут внесены изменения в законодательство.
Реакция журналистов и международная оценка
Независимая ассоциация журналистов Сербии назвала заявления министра ударом по свободе слова и попыткой ограничить плюрализм в стране.
"От министра, ответственного за информирование, ожидается, что он будет защищать, а не нарушать гарантированную Конституцией свободу выражения мнений и информирования", – цитирует заявление Ассоциации N1.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией.
Так он прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который сказал, что Франция должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.
