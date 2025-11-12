Міністр інформації Сербії звинуватив незалежні ЗМІ у підривній діяльності

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна звинуватив незалежні телеканали Nova і N1, а також сербську службу "Радіо Свобода" у підривній діяльності та заявив про плани обмежити їхню роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі сербського телеканалу Pink.

Звинувачення у "підривній діяльності"

За словами Братіни, телеканали N1 та Nova нібито працюють як представництва іноземних агентств, а "Радіо Свобода" поширює антисербську пропаганду. Міністр додав:

"N1 діє як "Радіо Вільна Європа", яке однозначно потрібно зняти з ефіру. Чи не ганьба, що одна країна дозволила б існування ЗМІ, які виступають проти своєї держави?"

Братіна не уточнив, яким чином планує закривати ці медіа, лише зазначив, що будуть внесені зміни до законодавства.

Реакція журналістів та міжнародна оцінка

Незалежна асоціація журналістів Сербії назвала заяви міністра ударом по свободі слова та спробою обмежити плюралізм у країні.

"Від міністра, відповідального за інформування, очікується, що він захищатиме, а не порушуватиме гарантовану Конституцією свободу вираження поглядів та інформування", – цитує заяву Асоціації N1.

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією.

Так він прокоментував слова начальника Генштабу ЗС Франції Фаб'єна Мандона, який сказав, що Франція має бути готовою до зіткнення з Росією за три-чотири роки.