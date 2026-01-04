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Новини Вплив Єрмака
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Україна виявилась неготовою до війни через призначення, які здійснив Єрмак, - Червінський

Червінський розкритикував вплив Єрмака напередодні війни

Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що кадрові рішення уже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака негативно вплинули на обороноздатність України напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Про це він заявив у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою, інформує Цензор.НЕТ.

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Роль Єрмака і Татарова

Ексрозвідник пригадав зрив операції із затримання "вагнерівців" в 2020 році. За його словами, операція була не просто згорнута Єрмаком - вона була зірвана навмисно.

"Ми все-таки розвідка українаська, а він був керівником країни (Зеленський, - ред.) Він не дав нам команду зупинити операцію або згорнути. Він просто здав цю операцію ворогу. Він зателефонував Лукашенку і тих людей, яких ми могли затримати в Україні, він їх передав в Білорусі... Ми почали тоді стверджувати, що Єрмак є агентом впливу від Росії в Офісі президента разом із Татаровим. І вони будують по калькам російських спецслужб - ФСБ і ГРУ, будують систему впливу на нашу державну структуру для того, щоб її зламати. Це все потім стало зрозуміло і підтвердилося, що наша країна була неготова до війни саме через призначення, які здійснив Єрмак", - розповів Червінський.

За словами ексрозвідника, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ на чолі українських розвідок перебували люди, які не є просефіоналами.

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Про Литвиненка

Окремо Червінський висловився про дії Олександра Литвиненка, який на момент 24 лютого 2022 року перебував на посаді начальника Служби зовнішньої розвідки.

"Я вважаю, що керівник СЗР - це взагалі був агент РФ, який чітко змінював дані. Тобто, якщо оперативники доповідали, що війна почнеться доповідями офіційними, близько 30 доповідей було, він їх брав, читав і на верх подавав зовсім протилежну інформацію, що війни не буде. І таким чином, Зеленський вийшов і сказав представнику ЦРУ, що ваша розвідка добра, а у нас - краща, війни не буде", - розповів ексрозвідник.

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Автор: 

Литвиненко Олександр (42) Єрмак Андрій (1786) Червінський Роман (168)
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Топ коментарі
+30
А зеленський? Як завжди ні прі чом?
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04.01.2026 20:34 Відповісти
+30
Так у нас зам по канцтоварам теж веселая буданга. Червінський: Буданов вимагав, щоб я не давав покази по Вагнергейту, а після відмови звільнив.
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04.01.2026 20:35 Відповісти
+30
зе лайно готувало країну до здачі , все по Оманським угодам
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04.01.2026 20:47 Відповісти

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