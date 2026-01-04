Україна виявилась неготовою до війни через призначення, які здійснив Єрмак, - Червінський

Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що кадрові рішення уже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака негативно вплинули на обороноздатність України напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Про це він заявив у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою, інформує Цензор.НЕТ.

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Роль Єрмака і Татарова

Ексрозвідник пригадав зрив операції із затримання "вагнерівців" в 2020 році. За його словами, операція була не просто згорнута Єрмаком - вона була зірвана навмисно.

"Ми все-таки розвідка українаська, а він був керівником країни (Зеленський, - ред.) Він не дав нам команду зупинити операцію або згорнути. Він просто здав цю операцію ворогу. Він зателефонував Лукашенку і тих людей, яких ми могли затримати в Україні, він їх передав в Білорусі... Ми почали тоді стверджувати, що Єрмак є агентом впливу від Росії в Офісі президента разом із Татаровим. І вони будують по калькам російських спецслужб - ФСБ і ГРУ, будують систему впливу на нашу державну структуру для того, щоб її зламати. Це все потім стало зрозуміло і підтвердилося, що наша країна була неготова до війни саме через призначення, які здійснив Єрмак", - розповів Червінський.

За словами ексрозвідника, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ на чолі українських розвідок перебували люди, які не є просефіоналами.

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Про Литвиненка

Окремо Червінський висловився про дії Олександра Литвиненка, який на момент 24 лютого 2022 року перебував на посаді начальника Служби зовнішньої розвідки.

"Я вважаю, що керівник СЗР - це взагалі був агент РФ, який чітко змінював дані. Тобто, якщо оперативники доповідали, що війна почнеться доповідями офіційними, близько 30 доповідей було, він їх брав, читав і на верх подавав зовсім протилежну інформацію, що війни не буде. І таким чином, Зеленський вийшов і сказав представнику ЦРУ, що ваша розвідка добра, а у нас - краща, війни не буде", - розповів ексрозвідник.

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