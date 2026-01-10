НАБУ провело обшуки у водія ексголови ОП Єрмака, вилучено телефони та інші електронні носії, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія ексглави Офісу президента Андрія Єрмака. Під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування триває в активній фазі

"За кілька днів до обшуків у Єрмака керівництво НАБУ і САП попередило президента Володимира Зеленського про можливі підозри Андрію Єрмаку і секретарю РНБО Рустему Умерову. Незважаючи на це, президент призначив їх керівниками української переговорної делегації. Уже вранці 28 листопада до Офісу президента прийшли з обшуками, а джерела тоді ж уточнили, що Єрмаку готують підозру, пов'язану з його зацікавленістю в одному з будинків кооперативу "Династія". Того самого дня Андрія Єрмака відправили у відставку, що спричинило ланцюг кадрових перестановок у владі", - пише ZN.UA.

Як зазначає видання, підозру ексголові ОП, до якого детективи НАБУ прийшли з обшуками вранці 28 листопада, досі не вручено.

"Хоча НАБУ зазвичай намагається оголошувати підозри в день обшуків, це правило не є обов'язковим. Зокрема, кум президента Олексій Чернишов дізнався про суть претензій антикорупційних органів лише через чотири місяці після обшуків",- розповіло джерело ZN.UA.

Джерело видання в правоохоронних органах підкреслює, що розслідування триває в активній фазі, а в НАБУ усвідомлюють як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат.

Водночас бюро не має наміру діяти під тиском заради "одноденного ефекту".

"Причина затримки одна — необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду", — пояснює співрозмовник видання.

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Раніше ZN.UA повідомляло, що у день обшуків у Єрмака відбулася зустріч президента з керівниками НАБУ і САП. Версію про нібито досягнуту домовленість не вручати підозру Єрмаку в обмін на відмову СБУ від переслідування глави САП Олександра Клименка - підтверджує лише одне джерело видання.

Водночас кілька співрозмовників видання стверджують, що перший заступник глави СБУ Олександр Поклад справді готувався до операції з усунення Клименка з посади.

"За цією логікою, обшуки у Єрмака могли бути проведені в прискореному режимі, щоб випередити можливі дії СБУ. У разі відсторонення Клименка і відсутності в нього заступника (перший заступник голови САП Андрій Синюк раніше звільнився за власним бажанням) обов'язки керівника САП перейшли б до генерального прокурора Руслана Кравченка. Що фактично заблокувало б для НАБУ можливість довести розслідування щодо Єрмака до логічного завершення", - розповіло джерело ZN.UA.

"Водночас, як стверджує джерело, у НАБУ чудово розуміють, що версія про "розмінювання" Клименка на Єрмака існуватиме до моменту вручення підозри ексголові ОП. Однак, підкреслюють співрозмовники, для учасників процесу очевидно: ця версія не вписується в загальну картину. Керівники НАБУ і САП, за їхніми словами, "давно перейшли рубікон страху за себе", а сам Клименко неодноразово заявляв, що будь-яка сфабрикована щодо нього підозра не матиме практичних наслідків", - йдеться у матеріалі.

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Звільнення Єрмака

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