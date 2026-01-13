НАБУ и САП разоблачили Тимошенко в подкупе нардепов в Раде, - СМИ

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили собеседники проекта "Схемы" (Радио Свобода) в антикоррупционных органах.

Детали

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях также заявил, что речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По его словам, следствие считает, что она вела переговоры с отдельными народными депутатами об их переходе во фракцию "Батькивщина" или о неформальном присоединении к политической силе в обмен на денежное вознаграждение.

Как утверждает Гончаренко, один из депутатов, с которым велись такие переговоры, осуществлял аудиозапись разговоров и впоследствии передал материалы в НАБУ, что и стало основанием для действий антикоррупционных органов.

На данный момент официальные антикоррупционные органы не раскрывают имен фигурантов дела о подкупе и деталей уголовного производства. В НАБУ и САП отмечают, что следственные действия продолжаются.

Центр противодействия коррупции напоминает, что 22 июля 2025 года Тимошенко голосовала за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Добавим, что Тимошенко, а также пресс-служба партии "Батькивщина" никаких комментариев пока не давали.

Взятки за голосование в Раде

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.

По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

