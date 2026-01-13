НАБУ и САП разоблачили Тимошенко в подкупе нардепов в Раде, - СМИ
13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций.
Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили собеседники проекта "Схемы" (Радио Свобода) в антикоррупционных органах.
Детали
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях также заявил, что речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
По его словам, следствие считает, что она вела переговоры с отдельными народными депутатами об их переходе во фракцию "Батькивщина" или о неформальном присоединении к политической силе в обмен на денежное вознаграждение.
Как утверждает Гончаренко, один из депутатов, с которым велись такие переговоры, осуществлял аудиозапись разговоров и впоследствии передал материалы в НАБУ, что и стало основанием для действий антикоррупционных органов.
На данный момент официальные антикоррупционные органы не раскрывают имен фигурантов дела о подкупе и деталей уголовного производства. В НАБУ и САП отмечают, что следственные действия продолжаются.
Центр противодействия коррупции напоминает, что 22 июля 2025 года Тимошенко голосовала за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.
Добавим, что Тимошенко, а также пресс-служба партии "Батькивщина" никаких комментариев пока не давали.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
- Тю, так він вже прайшов!
- Та ні, ти не зрозуміла - тобі НАБУ ще рік відсидки накинули!
А міг би як Щербань.
Cхемa: "Газпром" - "United Energy International" - ЄЕСУ - споживачі". Такий ланцюг дозволяв спрямовувати на рахунки "United Energy International" кошти, отримані за поставлений газ. Пізніше частина цих грошей опинялись на рахунках офшорних компаній Павла Лазаренка.
У 2006 році Павло Лазаренко був засуджений за відмивання грошей в США. В справі Лазаренка звинувачень в сторону Тимошенко не висувалось, разом з тим, був встановлений факт переказу коштів компаніями Тимошенко на користь Павла Лазаренка.
Cвідки вказували на те, що Тимошенко, як і інші бізнесмени, змушена була платити Павлу Лазаренку 50% від доходу "Єдиних енергетичних систем" за протекцію та сприяння.
1995 року у "Внуково" митники виявили у її багажі 100 тисяч незадекларованих доларів США.
7 груд. 2012 р. на українській митниці з дамської сумочки було вилучено незадекларовані 26 тисяч доларів США.
І цей список можна безкінечно подовжувати.
Але ж, це можуть зробити, у Сирії, Лівії та Ірані, а в Україні, портновські з єрмаком і отим громадянином зеленським, забезпечують втечу таким злочинцям!! Вагнерівців та беркутня із зрадниками України, яким керівником ДПСУ забезпечений «зелений коридор» на кордоні, це підтвердять!!!
Добро посіє, а зло покосить
https://www.youtube.com/watch?v=8jqgQPa5zag
Хоча думаю резонанс для відведення уваги від більш важливих проблем
Замість того, щоб сидіти.
- скільки скільки? - та ну нахм.
- за такі гроші гуляйте в майбах!
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU Ой-ой, вкрадені мільярди
повинні заплатити в фонд партії зелених служків
деякі гроші за "осознаність" і перехід під рідні зелені знамена!
Від енергетиків (е/е ввімкнули); та й від цензора з НАБУ...