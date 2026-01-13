РУС
3 639 64

НАБУ и САП разоблачили Тимошенко в подкупе нардепов в Раде, - СМИ

тимошенко

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили собеседники проекта "Схемы" (Радио Свобода) в антикоррупционных органах.

Детали

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях также заявил, что речь идет о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По его словам, следствие считает, что она вела переговоры с отдельными народными депутатами об их переходе во фракцию "Батькивщина" или о неформальном присоединении к политической силе в обмен на денежное вознаграждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило руководителя фракции Рады, который предлагал "купить" голоса за законопроекты. В партии "Батькивщина" обыски

Как утверждает Гончаренко, один из депутатов, с которым велись такие переговоры, осуществлял аудиозапись разговоров и впоследствии передал материалы в НАБУ, что и стало основанием для действий антикоррупционных органов.

На данный момент официальные антикоррупционные органы не раскрывают имен фигурантов дела о подкупе и деталей уголовного производства. В НАБУ и САП отмечают, что следственные действия продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило руководителя фракции Рады, который предлагал "купить" голоса за законопроекты. В партии "Батькивщина" обыски

Центр противодействия коррупции напоминает, что 22 июля 2025 года Тимошенко голосовала за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Добавим, что Тимошенко, а также пресс-служба партии "Батькивщина" никаких комментариев пока не давали.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4814) взятка (6283) Тимошенко Юлия (24594) САП (2388)
Топ комментарии
+14
- Юля, з новим роком!
- Тю, так він вже прайшов!
- Та ні, ти не зрозуміла - тобі НАБУ ще рік відсидки накинули!
13.01.2026 23:52 Ответить
13.01.2026 23:52 Ответить
+13
пора бабі юлі діставати інвалідний візок, знову
13.01.2026 23:54 Ответить
13.01.2026 23:54 Ответить
+11
Вона вже "несподівано" виїхала з країни , чи вже завтра👨‍🦽👀❓
13.01.2026 23:53 Ответить
13.01.2026 23:53 Ответить
Ооооппа, зашкварчик
13.01.2026 23:50 Ответить
13.01.2026 23:50 Ответить
на цензорі іван сулима залишився без грошей за каменти в підтримку )))
13.01.2026 23:59 Ответить
13.01.2026 23:59 Ответить
попомните мое слово.закончится большим пшыком
14.01.2026 00:41 Ответить
14.01.2026 00:41 Ответить
13.01.2026 23:51 Ответить
13.01.2026 23:51 Ответить
і та, і єта....

.
14.01.2026 00:00 Ответить
14.01.2026 00:00 Ответить
- Юля, з новим роком!
- Тю, так він вже прайшов!
- Та ні, ти не зрозуміла - тобі НАБУ ще рік відсидки накинули!
13.01.2026 23:52 Ответить
13.01.2026 23:52 Ответить
Вона вже "несподівано" виїхала з країни , чи вже завтра👨‍🦽👀❓
13.01.2026 23:53 Ответить
13.01.2026 23:53 Ответить
Та хай їде і не повертається
14.01.2026 00:07 Ответить
14.01.2026 00:07 Ответить
Вона вже чотири роки в Дубаї живе, чи ні?
14.01.2026 00:30 Ответить
14.01.2026 00:30 Ответить
Жабагадюкинг 🤣
13.01.2026 23:54 Ответить
13.01.2026 23:54 Ответить
ця прошм@ндовк@ повинна сісти, але не у ВР
13.01.2026 23:54 Ответить
13.01.2026 23:54 Ответить
Та їх там добра половина повинна сісти не у ВР.
13.01.2026 23:57 Ответить
13.01.2026 23:57 Ответить
Так виявляється бєглий зек правильно жЮльку на нарах тримав?
14.01.2026 00:11 Ответить
14.01.2026 00:11 Ответить
пора бабі юлі діставати інвалідний візок, знову
13.01.2026 23:54 Ответить
13.01.2026 23:54 Ответить
Все пропало!
13.01.2026 23:55 Ответить
13.01.2026 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2od8yID7Ss8
14.01.2026 00:06 Ответить
14.01.2026 00:06 Ответить
^^^^^^^^ underrated
14.01.2026 00:29 Ответить
14.01.2026 00:29 Ответить
Суки
13.01.2026 23:55 Ответить
13.01.2026 23:55 Ответить
Юля косу підкрасила, мордочку ботоксом підкоригувала, красавиця наша
13.01.2026 23:55 Ответить
13.01.2026 23:55 Ответить
причому правий глаз ще красивіший за лівий!! ))
14.01.2026 00:01 Ответить
14.01.2026 00:01 Ответить
в чоколадний глаз
14.01.2026 00:02 Ответить
14.01.2026 00:02 Ответить
Пля у Баби Жулі два чоколядних глаза?
14.01.2026 00:15 Ответить
14.01.2026 00:15 Ответить
скоріше три ))
14.01.2026 00:17 Ответить
14.01.2026 00:17 Ответить
пля шо Чорнобиль животворящий робить
14.01.2026 00:19 Ответить
14.01.2026 00:19 Ответить
14.01.2026 00:13 Ответить
14.01.2026 00:13 Ответить
Так це ж основний Юлькін бізнес!
13.01.2026 23:57 Ответить
13.01.2026 23:57 Ответить
А тепер скажіть мені - звідки у Юлії Тимошенко грошики?
14.01.2026 00:00 Ответить
14.01.2026 00:00 Ответить
Як? Пан не вкурсі? То все чоловік, він займається сільським госпідарством і фсьо такоє....ну і зятьок там рокер-полупокєр ....
14.01.2026 00:13 Ответить
14.01.2026 00:13 Ответить
Ломбарди.
14.01.2026 00:27 Ответить
14.01.2026 00:27 Ответить
14.01.2026 00:28 Ответить
14.01.2026 00:28 Ответить
А отой хер зліва вчасно зіскочив. Трохи присів, але бабло зберіг та й доживає спокійно в Сан Франциско.
А міг би як Щербань.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:34 Ответить
Y 1995-1996 роках ЗАТ "Промислово-фінансова корпорація "Єдині енергетичні системи України", яким керувала Юлія Тимошенко досягла річного обсягу продажів в $ 11 млрд , користуючись підтримкою Павла Лазаренка (в 1995-1996 віце-прем'єр з паливно-енергетичного комплексу, у 1996-1997 прем'єр-міністр України), мала монополію на торгівлю російським природним газом в Україні.

Cхемa: "Газпром" - "United Energy International" - ЄЕСУ - споживачі". Такий ланцюг дозволяв спрямовувати на рахунки "United Energy International" кошти, отримані за поставлений газ. Пізніше частина цих грошей опинялись на рахунках офшорних компаній Павла Лазаренка.

У 2006 році Павло Лазаренко був засуджений за відмивання грошей в США. В справі Лазаренка звинувачень в сторону Тимошенко не висувалось, разом з тим, був встановлений факт переказу коштів компаніями Тимошенко на користь Павла Лазаренка.
Cвідки вказували на те, що Тимошенко, як і інші бізнесмени, змушена була платити Павлу Лазаренку 50% від доходу "Єдиних енергетичних систем" за протекцію та сприяння.
14.01.2026 00:35 Ответить
14.01.2026 00:35 Ответить
Y грудні 1996 року державний Міністр з питань промислової політики та паливно-енергетичного комплексу України Анатолій Мінченко підписав листа, що в разі виникнення боргу ЄЕСУ перед Росією його погашатиме держава.
14.01.2026 00:36 Ответить
14.01.2026 00:36 Ответить
Звідки, звідки. Із сумочки.
1995 року у "Внуково" митники виявили у її багажі 100 тисяч незадекларованих доларів США.
7 груд. 2012 р. на українській митниці з дамської сумочки було вилучено незадекларовані 26 тисяч доларів США.
І цей список можна безкінечно подовжувати.
14.01.2026 00:32 Ответить
14.01.2026 00:32 Ответить
дай їм всім, жуля, гасу - а шо би знали і не зобіжали
14.01.2026 00:00 Ответить
14.01.2026 00:00 Ответить
Треба, за таким фактом, одразу і вішати, оте шапіто з Урядового кварталу95, щоб була дієва оезультативність ПОКАРАННЯ!!
Але ж, це можуть зробити, у Сирії, Лівії та Ірані, а в Україні, портновські з єрмаком і отим громадянином зеленським, забезпечують втечу таким злочинцям!! Вагнерівців та беркутня із зрадниками України, яким керівником ДПСУ забезпечений «зелений коридор» на кордоні, це підтвердять!!!
14.01.2026 00:02 Ответить
14.01.2026 00:02 Ответить
Юля косу носить, в серці сили досить
Добро посіє, а зло покосить

https://www.youtube.com/watch?v=8jqgQPa5zag
14.01.2026 00:03 Ответить
14.01.2026 00:03 Ответить
Ваня (сулима), прийміть мої співчуття...
14.01.2026 00:05 Ответить
14.01.2026 00:05 Ответить
Точно, Суліма! А я все намагався згадати нік цього фаната Юлі...
14.01.2026 00:09 Ответить
14.01.2026 00:09 Ответить
Йуля ти шо, скільки років в бізнесі і так спалилась)
Хоча думаю резонанс для відведення уваги від більш важливих проблем
14.01.2026 00:05 Ответить
14.01.2026 00:05 Ответить
Ну, і як тепер приймати закон про вибори Зеленського в дії?
14.01.2026 00:06 Ответить
14.01.2026 00:06 Ответить
Так для того і робиться. Можна намалювати і 100% підтримку, як за совка, ну...звісно з поправкою вже не 70, а так...пійсят.
14.01.2026 00:12 Ответить
14.01.2026 00:12 Ответить
Ніколи раніше такого не було)
14.01.2026 00:09 Ответить
14.01.2026 00:09 Ответить
Де це бабижуліна ботоферма? Чи то сплять, чи не отримали премії?
14.01.2026 00:09 Ответить
14.01.2026 00:09 Ответить
Юля рецидівіст однако
14.01.2026 00:13 Ответить
14.01.2026 00:13 Ответить
14.01.2026 00:20 Ответить
14.01.2026 00:20 Ответить
рига гончаренко думає що ТИМОШЕНКО така дурна, для чого їй ті депутати? зєлєдроти
14.01.2026 00:15 Ответить
14.01.2026 00:15 Ответить
Накрылась карьера.
14.01.2026 00:15 Ответить
14.01.2026 00:15 Ответить
це просто пердо-пшик від риги гончаренка
14.01.2026 00:16 Ответить
14.01.2026 00:16 Ответить
Вона працює...
Замість того, щоб сидіти.
14.01.2026 00:16 Ответить
14.01.2026 00:16 Ответить
набу де алібаба карлсон юзік? ДЕ?
14.01.2026 00:17 Ответить
14.01.2026 00:17 Ответить
Кстати, да. Бабюлю з гамном мішають, а Вані Суліми досі нема... Здох чи виїхав?
14.01.2026 00:18 Ответить
14.01.2026 00:18 Ответить
- бабаня? ага я ))
- скільки скільки? - та ну нахм.
- за такі гроші гуляйте в майбах!
14.01.2026 00:24 Ответить
14.01.2026 00:24 Ответить
Жуля така жуля. Не сидиться їй в Дубаї на пенсії.
14.01.2026 00:25 Ответить
14.01.2026 00:25 Ответить
Здали Юлю! Буде друга ходка? Невже доведеться їй знову сідати в інвалідне крісло.)
14.01.2026 00:25 Ответить
14.01.2026 00:25 Ответить
Як же ж тепер "Бабківщина"???

14.01.2026 00:28 Ответить
14.01.2026 00:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU Зубожіння, зрада і ярмо
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU Ой-ой, вкрадені мільярди
14.01.2026 00:32 Ответить
14.01.2026 00:32 Ответить
депутати Батьківщіни, після цього зашквару,
повинні заплатити в фонд партії зелених служків
деякі гроші за "осознаність" і перехід під рідні зелені знамена!
14.01.2026 00:41 Ответить
14.01.2026 00:41 Ответить
сюрприз!
Від енергетиків (е/е ввімкнули); та й від цензора з НАБУ...
14.01.2026 00:43 Ответить
14.01.2026 00:43 Ответить
о бабуня шкварить, як вісімнадцятка...😂
14.01.2026 00:44 Ответить
14.01.2026 00:44 Ответить
 
 