НАБУ та САП викрили Тимошенко на підкупі нардепів у Раді, - ЗМІ
13 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій.
Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили співрозмовники проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) в антикорупційних органах.
Деталі
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах також заявив, що йдеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
За його словами, слідство вважає, що вона вела перемовини з окремими народними депутатами щодо їхнього переходу до фракції "Батьківщина" або за неформальне приєднання до політичної сили в обмін на грошову винагороду.
Як стверджує Гончаренко, один із депутатів, з яким велися такі переговори, здійснював аудіозапис розмов і згодом передав матеріали до НАБУ, що й стало підставою для дій антикорупційних органів.
Станом на зараз офіційні антикорупційні органи не розкривають імен фігурантів справи про підкуп та деталей кримінального провадження. У НАБУ і САП зазначають, що слідчі дії тривають.
Центр протидії корупції нагадує, що 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.
Додамо, що Тимошенко, а також пресслужба партії "Батьківщина" жодних коментарів поки не давали.
Хабарі за голосування у Раді
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
- 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
- За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.
