УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5019 відвідувачів онлайн
Новини Хабарництво у владі Підозра Тимошенко
20 988 206

НАБУ та САП викрили Тимошенко на підкупі нардепів у Раді, - ЗМІ

13 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили співрозмовники проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) в антикорупційних органах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах також заявив, що йдеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

За його словами, слідство вважає, що вона вела перемовини з окремими народними депутатами щодо їхнього переходу до фракції "Батьківщина" або за неформальне приєднання до політичної сили в обмін на грошову винагороду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти. У партії "Батьківщина" обшуки

Як стверджує Гончаренко, один із депутатів, з яким велися такі переговори, здійснював аудіозапис розмов і згодом передав матеріали до НАБУ, що й стало підставою для дій антикорупційних органів.

Станом на зараз офіційні антикорупційні органи не розкривають імен фігурантів справи про підкуп та деталей кримінального провадження. У НАБУ і САП зазначають, що слідчі дії тривають.

Центр протидії корупції нагадує, що 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

Додамо, що Тимошенко, а також пресслужба партії "Батьківщина" жодних коментарів поки не давали.

Хабарі за голосування у Раді

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
  • 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
  • За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Автор: 

НАБУ (5696) хабар (4747) Тимошенко Юлія (4713) САП (2583)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+60
пора бабі юлі діставати інвалідний візок, знову
показати весь коментар
13.01.2026 23:54 Відповісти
+42
- Юля, з новим роком!
- Тю, так він вже прайшов!
- Та ні, ти не зрозуміла - тобі НАБУ ще рік відсидки накинули!
показати весь коментар
13.01.2026 23:52 Відповісти
+33
Вона вже "несподівано" виїхала з країни , чи вже завтра👨‍🦽👀❓
показати весь коментар
13.01.2026 23:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
**** юрій кісєль спотворив фамілію мого прадіда по бапці Павла Кісіля .
показати весь коментар
14.01.2026 16:21 Відповісти
цю пройду на дух не переношу. нема де проби ставити.. але на лице уснення конкуренів перед "виборами ". . за такими звинувачиннями любого депутата можна притягати до відповідальності чому раніш її не чіпали ? кожний у ВР або брав або підкупав.
показати весь коментар
14.01.2026 16:27 Відповісти
Виборами запахло... Усьо сільнее і ближчее! Скоро у "коровці" рошенівський кокаін героічний знайдуть...
показати весь коментар
14.01.2026 17:55 Відповісти
ПР руліт і вируліває?
Та все це ***** їм до Юлі як до неба.
показати весь коментар
14.01.2026 19:31 Відповісти
