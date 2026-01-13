НАБУ та САП викрили Тимошенко на підкупі нардепів у Раді, - ЗМІ

13 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили співрозмовники проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) в антикорупційних органах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у соцмережах також заявив, що йдеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

За його словами, слідство вважає, що вона вела перемовини з окремими народними депутатами щодо їхнього переходу до фракції "Батьківщина" або за неформальне приєднання до політичної сили в обмін на грошову винагороду.

Як стверджує Гончаренко, один із депутатів, з яким велися такі переговори, здійснював аудіозапис розмов і згодом передав матеріали до НАБУ, що й стало підставою для дій антикорупційних органів.

Станом на зараз офіційні антикорупційні органи не розкривають імен фігурантів справи про підкуп та деталей кримінального провадження. У НАБУ і САП зазначають, що слідчі дії тривають.

Центр протидії корупції нагадує, що 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

Додамо, що Тимошенко, а також пресслужба партії "Батьківщина" жодних коментарів поки не давали.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

