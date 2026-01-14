НАБУ підтвердило підозру Тимошенко: Хабар в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. ВIДЕО

У НАБУ офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Що відомо?

Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

"Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, нардепам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Дії Тимошенко кваліфікують за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває досудове розслідування.

НАБУ оприлюднило записи розмов від 12 січня, що свідчать, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

НАБУ оприлюднило записи розмов Юлії Тимошенко
Також, за даними НАБУ, вона надсилала в одному з месенджерів "інструкції" щодо голосування.

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
  • 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
  • За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

+28
і знову спілкування на свинособвачій мові! вони точно слуги українського народу?
14.01.2026 11:16 Відповісти
+24
14.01.2026 11:15 Відповісти
+22
ши-кар-но !

попалась як дєвочка!
і плівочки на мєстє,
і доляри фасовані в резіночках

курва стара !
скільки вона крові випила українського виборця.

.

.
14.01.2026 11:40 Відповісти
Палатки на Хрещатику біля "київської перепічки" будуть? Чи цього разу не проплачено?
14.01.2026 13:22 Відповісти
Всі давно чекали на таку гарну новину. Качанівська сідєлка вернеться на своє законне місце. Америка здала газову маму і сказала нашим - «фас»! По їхнім даним ця наволоч була двійним агентом - росіян і американців одноразово.
14.01.2026 12:02 Відповісти
Примітно, якою мовою спілкуються - ну, звичайно, "ріднесенькою" От кацапи усім кажуть, що вони ж такі, як усі. І не брешуть: найогидніші риси людського єства вони приписують усім, і цим прирівнюють себе до усіх. От що вони роблять при зустрічах з іншими націями - "давай вип'єм". Потім, як свині, у п'яному угарі - "ми же братья". Ну, так - до свинячого візгу звісно, брати...
14.01.2026 12:12 Відповісти
Коли є попит, то з'являється і пропозиція (принцип діє в обидві сторони: є бажаючий дати - знайдуться й ті, хто готовий взяти; і навпаки, є пошукачі заробітку - знайдеться і замовник). Це наслідок того, що в нас відсутні політичні партії, а є лише політичні проекти та того як формуються 'партійні' виборчі з списки з включенням туди випадкових людей. В Штатах є конгресмени і сенатори, які десятиліттями тримаються за свої округи і відповідно дорожать своєю репутацією (як в своїй партії, так і серед виборців), а в нас більшість тимчасових депутатів розраховують на один сезон (чи то каденцію), за який треба максимум заробити в будь-який спосіб.
14.01.2026 12:13 Відповісти
зачем у юли морду лица забрюлили? не накрасилась?
14.01.2026 12:16 Відповісти
І так видно
14.01.2026 16:30 Відповісти
Для всіх хто є при владі має бути один чіткій,суровий закон за хабарництво,підкуп,збагачення з використанням службового положення і тд, де буде великий термін позбавлення волі з конфіскацією усього майна та майта їх родичів.
14.01.2026 12:21 Відповісти
Ех Юля чи тобі мало було, знову за своє.
14.01.2026 12:23 Відповісти
У її роки така активність! От що грощі роблять з людиною - елексір молодості!
14.01.2026 12:45 Відповісти
А шо їй ще робити? Внуків від доньки наркоманки нянчити?
14.01.2026 13:21 Відповісти
та її саму штирить нормально, люди, які були наближені свого часу до неї казали, що вживала
14.01.2026 19:10 Відповісти
Адвокати шампанське відкорковують, шикарна справа, клієнт з баблом!!!
14.01.2026 12:45 Відповісти
от этой дряни семь лет ни слуху ни духу
14.01.2026 12:49 Відповісти
У Януковича сейчас праздник в Ростове.
14.01.2026 12:49 Відповісти
Янукович і Пшонка теж фальсифікував карні справи проти Тимошенко , і де тепер Янукович і Пшонка ? Так що НАБУ і САП нарвались на великі неприємності ,зважаючи на зв'язки які Тимошенко має на Заході ,а вона ними обов'язково скористається .
14.01.2026 12:57 Відповісти
З такою логікою "Ви пʼєте мінералку? Гітлер пив лише мінералку, і де тепер Гітлер?"
14.01.2026 13:25 Відповісти
А до чого тут Гітлер ? Просто у так званих "антикрупціонерів " методи роботи такі ж як і Януковича ,Пшонки і Кузьміна ,Так чим вони кращі за них така ж сама бандота ,тільки під красивими гаслами про "боротьбу з корупцією ".
14.01.2026 13:30 Відповісти
А до чого тут Янукович і Пшонка?
Якшо ВОНУ таки заловили на пропозиції хабаря, то хай відповідає.
14.01.2026 13:32 Відповісти
Для тупих повторюю ,що методи роботи так званих "набу " і "сап" в 2026 році нічим не відрізняються від методів роботи Пшонки і Кузьміна в 2011 році ,от до того тут Пшонка.
14.01.2026 13:38 Відповісти
Бггг . Для тупих повторюю, шо мінєралка з часів Гітлера не змінилася. Якшо ви її споживаєте, то вас вже не врятувати.
14.01.2026 13:40 Відповісти
то якийсь новий свідок бахіні, упоротий і тупий.
14.01.2026 19:16 Відповісти
між іншим справа у неї була реальна, а не видумана, і знаєш, чому вОна недосиділа, бо статтю по якій сиділа декриміналізували, тобто те, за що посадили перестало бути кримінально караним, перестало бути злочином, а не тому, що виправдали, вчи мат частину дурню, тоді будеш тут писати.
14.01.2026 19:14 Відповісти
Та ти що колишній риг ?
14.01.2026 19:17 Відповісти
дурню, не треба бути ригом, щоб бачити що таке грігян/тєлєгіна. не скажеш, яке з цих прізвищ українське? , треба бути тверезомислячою людиною, а не упоротим, тупим тюлькоботом.
14.01.2026 19:31 Відповісти
Знаючі люди мені казали, що в слідчих була на ВОНУ ціла пачка таких справ. Вони їх тримали на випадок, коли шось не зростеться з цією, то шоб не випускати вони б доставали на світ нові і нові епізоди. З доказами і всім таким. Шоб не Майдан, то вийшла б ВОНА років через сто. Там її було за шо саджати.
14.01.2026 19:21 Відповісти
бугага
14.01.2026 19:12 Відповісти
Так дійсно з тих справ ,що "шиють " Тимошенко набу і сап вийде "бугага ".
14.01.2026 19:15 Відповісти
поживемо побачимо, але я думаю, що все у них вийде і тімашонка заїде на новий строк з конфіскацією.
14.01.2026 19:17 Відповісти
Об Тимошенко і не такі зуби зламали - а не ці заброньовані "хєрої" з набу і сап - їхній "удєл"- ловити мілких чиновників і то ті відкупляться ,скажи кого набу і сап посадили -НІКОГО ,вони тільки вміють великі зарплати отримувати.
14.01.2026 19:23 Відповісти
і хто зломав, і коли? тімашонці просто повезло в 14 році, під шумок прийняли незаконну постанову ВР про звільнення вОни з тюрми і статтю по якій сиділа декримінізували, але що тобі дурню повторюю, як ти не розумієш.
14.01.2026 19:33 Відповісти
Так ти вже як справжній риг заговорив ,скоро скажеш що в 2014 році був "государствєнний переварот " ?
14.01.2026 19:36 Відповісти
дурню, о тебе гребе, вже переворот якийсь мариться.
14.01.2026 20:30 Відповісти
Ну ти ж сам кажеш ,що ВР під керівництвом Турчинова "прийняла незаконну постанову "
14.01.2026 20:43 Відповісти
длбб, не підмінюй поняття, не передбачено постановами ВР звільняти будь-кого від відбування покарання.
15.01.2026 07:32 Відповісти
не пригадаєш скільки років отримали подельнікі тімашонки на роісії і коли її там з розшуку зняли?
15.01.2026 07:51 Відповісти
Ну шо Йуля,діставай коляску-качанівська колонія чекає!
14.01.2026 12:59 Відповісти
*****!!! ВОНУ пакують!!! Оце блін новина!
14.01.2026 13:20 Відповісти
ВонЯ не тільки досвідчений політик, а ще й досвідчений кАлясочник та сідяєльЄц
14.01.2026 13:30 Відповісти
лєжалєц, вОна більше лежала в больнічці чим сиділа.
14.01.2026 19:18 Відповісти
То вонЯ на камеру лЄжала, а як камери немає вона скакала
14.01.2026 19:49 Відповісти
Так довго прийшлось чекати...ну, нарешті. Органам прийдеться добре попотіти щоб цю аферистку засадити реально, а не умовно чи випустити під заставу. Перше на кожному кутку буде кричать що це палятическая расправа... а там і Сеня-куля в лобі, Петрушило і многія другія на підході повинні уже бути... Але. Думаю що вийде вона під заставу під любу суму, по сусєках нашкребе аж бігом... ******** підстилка з кацапурською щелепою замаскована у вишиванку - єто ледя Ю... НАБУ і САП ще не завсім усвідомили з яким сущєством зв'язуються. Якщо копнути з часів мого родича Палюші лазаренка та ще НЕ по законах не України (max 15 років) а США - то буде строк від двох пожиттєвих як мінімум. Але ж бо... ще не знайшовся той суд який би зміг ЭТО посадити. Підказка - простіше і реально засадити за неуплату налогів ніж за вбивства (Аль Капоне)...
14.01.2026 14:02 Відповісти
О! Лазоренко вже вийщов з тюрьми і коменти строче
14.01.2026 14:13 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то Пашка Панамчик вже давненько з тюрми вийшов, але там була якась історія, що щнову мали закрити, а цей каже, що його родич. А Пашка добре ту скотиняку знав.
16.01.2026 21:07 Відповісти
Численні путінські фуесоси мін-нетчики всіх нардепів намагаються замазати путінськими і обригоновськими фекаліями а то і комунятськими. За те що носив піонерський галстук. Подібна бодяга розрахована на люпена дегенерата і продажну, брехливу значить підлу і гнилу частину українського охлосу яка привела до влади клоунів і ФСБшну агентуру. Постійно нагадуть в інеті за "Стіну Яценюка". ПС. До речі, копію подібної стіни будують всі країни які межують із швабростаном і Білорусією. Стіну обладнану відеокамерами і системої сигналізіції щоб ординці монгослави менше нелегально розповзалися по світу із своєї вигрібної клоаки.
14.01.2026 15:23 Відповісти
Все пропало😅😅😅
14.01.2026 14:20 Відповісти
таки нарешті, фсьо
14.01.2026 19:20 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/obshuki-v-parlament-v-ukra-n-de-fakto-stvorena-nova-g-lka-vladi---vadim-denisenko/183040#gsc.tab=0 політолог Вадим Денисенко (нардеп 8 скл., до того штабіст БЮТу):
Ми живемо в реальності, коли антикорупціонери утверджують не лише свою окрему вертикаль, але ц про окрему гілку влади.
Після справи Міндічв стало ясно, що попри низьку електоральну підтримку, загальноукраїнську повістку дня можуть задавати тільки антикорупціонери та Президент ( переважно через зовнішню політику).
Справа Кіселя - була вершиною айсбергу. В підвішеному стані знаходиться, як мені здається, мінімум, половина Ради. І ми порційно будемо бачити наступні серії. Зрештою, виходячи з сьогоднішніх реалій, цей парламент потрібен тільки для одного: для голосування за ратифікацію мирного договору. Правда, поки це не обовʼязкова, а опціональоа історія.
Той, хто задає свою повістку дня, той має шанси робити політику в державі. Більшість аналітиків та політиків, говорячи про антикорупційні органи, мислить в виборчих категоріях та можливих категоріях впливу США на внутрішню політику. Мені здається, ми маємо додати інший вимір - створення окремої вертикалі влади з усіма відповідними політичними (а не тільки електоральними) наслідками. Це створення дещо іншої реальності ніж багатьом здається.
14.01.2026 15:07 Відповісти
Це все звіичайно добре, але чому досі Міндіча не оголошено у міжнародний розшук???
14.01.2026 15:39 Відповісти
ох незря віктор федорович був ..проффесор.. знав за що юльку посадив а тепер якщо посодють то вона буде вже рецидивісткою мабуть ..воровка на довєріі.. така кваліфікація і ..вор в законі.. пора присвоіти і татушки з зірками на коліна і плечі --- ну звичайно вже пищить як свиня недорізана про ..політичні переслідування.. --- а як хотіла ..сердешна.. загнати набу і сап під плинтус як хекала як кректала як варнякала з трибуни про ..зовнішнє управління.. цими структурами --- жюляяя киздець ..любі моі хі-хі.. суши сухарики і змазуй інвалідний візок . і ковдру в клітинку не забудь
14.01.2026 16:06 Відповісти
Якщо в країні президент когось саджає за грати,то це вже не країна,а диктатура. Нажаль,ви того не розумієте. Ви,напевно, Конституцію України жодного разу не тримали у руках і мислите як людина з срср,тобто , гомосовєтікус.
14.01.2026 19:02 Відповісти
руслік, а де і кого в Україні президент саджає? ти що, щось вживав заборонене, що таке привиділось?
14.01.2026 19:23 Відповісти
коли саджають невинну людину то це диктатура . а коли один бандюган ..проффесор.. посадив воровку ..газову принцесу.. то він виконав свій обов.язок перед державою ото один єдиний раз . взагалі пашка лазаренко тянув срок в штатах і за жюльку також --- цікаво чи жюлька тимошонка-капельман конституцію відкривала коли з лазаренком ******* бабло в єесу сотнями мільйонів долларів
15.01.2026 06:54 Відповісти
На прев'ю прямо основний інстинкт. основний інстинкт як бачимо заключається урвать побільше бабла
14.01.2026 16:58 Відповісти
О, таки баба Жуля перша? Пішло передвиборче розчищення електорального поля? Хто наступний?
Перша нах?
Ніколи не повірю, що Тимошенко з її досвідом, з її стажем, з терміном (30+ років) прибування у цій системі буде сама, особисто бігати вербувати депутатів. Для цього, за багато років, у неї достатньо довірених осіб.
Чий заказ виконує НАБУ? Не знаю. Але те, що це заказ - до бабусевича не ходи)
14.01.2026 17:04 Відповісти
ну є питання, що навіть власенку, якщо не помиляюсь так звати її коханця, доручиш, раптом пару тисяч по дорозі до рук прилипне, а вОна дуже жадібна.
14.01.2026 19:24 Відповісти
Бабуля української корупції ніколи не зупинялась. Купувала і продавала. Без різниці що!
14.01.2026 17:10 Відповісти
Реакіція ригів в коментарях зрозуміла,але я скажу наперед всьо це ***** на постном масле.А зюзя такі виявився справжнім ригом.
14.01.2026 18:21 Відповісти
а деж 3.14дозра продажним депутатам?
14.01.2026 18:28 Відповісти
я не здивуюсь, якщо вони її і здали, і таке може статись, щоб їх тепер контроювати безкоштовно
14.01.2026 19:25 Відповісти
Вона краде, оце так новина!
14.01.2026 18:29 Відповісти
Наскільки мені відомо.народного депутата не мають права прослуховувати , або слідкувати за ним , без згоди ВР. Тобто,ці всі плівки не матимуть ніякої юридичної сили і не можуть бути використані в якості доказу злочину у Суді. Не факт,що воні справжні, Ну то таке. А ось хіба "слуги" не голосували таким же чином і за гроші в конвертах? Голосували. Когось з них прослуховували, комусь з них оголосили підозру в корупції, або незаконному збагаченні ? Наскільки мені відомо НІ! Це якесь вибіркове "правосуддя". А отже,по факту, це не боротьба з корупцією а банальне зведення рахунків з політичною опозицією, Бажання закрити рота.
14.01.2026 18:57 Відповісти
наскільки тобі відомо? це не аргумент, посилання на статтю Закону або Кодексу давай, а не "наскільки тобі відомо", це потужна аргументація тюлькоботів, це що вОна останній резерв ботів викинула.
14.01.2026 19:27 Відповісти
"наскільки сені відомо" - аргумент дббів і упоротих тюлькорастів. ну то таке. Знаєш, як дізнатись коли тімашонка бреше - вОна щось говорить.
15.01.2026 07:30 Відповісти
