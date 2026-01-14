НАБУ підтвердило підозру Тимошенко: Хабар в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. ВIДЕО

У НАБУ офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Що відомо?

Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

"Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.



Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За час повномасштабного вторгнення НАБУ вручило 46 повідомлень про підозру нардепам

За даними Бюро, нардепам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Дії Тимошенко кваліфікують за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває досудове розслідування.

НАБУ оприлюднило записи розмов від 12 січня, що свідчать, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.





























Також, за даними НАБУ, вона надсилала в одному з месенджерів "інструкції" щодо голосування.





Також читайте: Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Також читайте: НАБУ провело обшуки у водія ексголови ОП Єрмака, вилучено телефони та інші електронні носії, - ЗМІ

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Читайте також: Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?