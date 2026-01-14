НАБУ підтвердило підозру Тимошенко: Хабар в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. ВIДЕО
У НАБУ офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці депутатської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
"Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період", - йдеться в повідомленні.
За даними Бюро, нардепам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.
Дії Тимошенко кваліфікують за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Триває досудове розслідування.
НАБУ оприлюднило записи розмов від 12 січня, що свідчать, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.
Також, за даними НАБУ, вона надсилала в одному з месенджерів "інструкції" щодо голосування.
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
Хабарі за голосування у Раді
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
- 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
- За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.
Якшо ВОНУ таки заловили на пропозиції хабаря, то хай відповідає.
Ми живемо в реальності, коли антикорупціонери утверджують не лише свою окрему вертикаль, але ц про окрему гілку влади.
Після справи Міндічв стало ясно, що попри низьку електоральну підтримку, загальноукраїнську повістку дня можуть задавати тільки антикорупціонери та Президент ( переважно через зовнішню політику).
Справа Кіселя - була вершиною айсбергу. В підвішеному стані знаходиться, як мені здається, мінімум, половина Ради. І ми порційно будемо бачити наступні серії. Зрештою, виходячи з сьогоднішніх реалій, цей парламент потрібен тільки для одного: для голосування за ратифікацію мирного договору. Правда, поки це не обовʼязкова, а опціональоа історія.
Той, хто задає свою повістку дня, той має шанси робити політику в державі. Більшість аналітиків та політиків, говорячи про антикорупційні органи, мислить в виборчих категоріях та можливих категоріях впливу США на внутрішню політику. Мені здається, ми маємо додати інший вимір - створення окремої вертикалі влади з усіма відповідними політичними (а не тільки електоральними) наслідками. Це створення дещо іншої реальності ніж багатьом здається.
Перша нах?
Ніколи не повірю, що Тимошенко з її досвідом, з її стажем, з терміном (30+ років) прибування у цій системі буде сама, особисто бігати вербувати депутатів. Для цього, за багато років, у неї достатньо довірених осіб.
Чий заказ виконує НАБУ? Не знаю. Але те, що це заказ - до бабусевича не ходи)