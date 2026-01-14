НАБУ подтвердило подозрение Тимошенко: Взятка в обмен на лояльное поведение во время голосований. ВИДЕО
В НАБУ официально подтвердили, что сообщили о подозрении руководительнице депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Тимошенко подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.
"После разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.
Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, нардепам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях - по воздержанию или неучастию в голосовании.
Действия Тимошенко квалифицируются по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Продолжается досудебное расследование.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
а я ж тобі казав: кінчай красти !"
.
попалась як дєвочка!
і плівочки на мєстє,
і доляри фасовані в резіночках
курва стара !
скільки вона крові випила українського виборця.
.
.
По вулицях візочницю водили.
Як ніби на показ.
Бабусю цю вже раз садили,
То сяде може не в перший раз.
Виступає....
Слухав та плакал, панове, слухав та плакав від реготу.
Ну, для Юльки 7-8 з конфіскацією - саме то !
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text ст. 369 ККУ
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
стільки пройти! і навіть качанівку!
і спалитися на такій дріб'язковій херні!
юля!
існує просте перевірене правило життя: треба своєчасно зупинитися!!!!!
.
Хоча це така швидка відплата за слова Юлі "ми хотим грохнуть большинство"