Новости Подозрение Тимошенко
3 609 43

НАБУ подтвердило подозрение Тимошенко: Взятка в обмен на лояльное поведение во время голосований. ВИДЕО

В НАБУ официально подтвердили, что сообщили о подозрении руководительнице депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Тимошенко подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

"После разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, нардепам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях - по воздержанию или неучастию в голосовании.

Действия Тимошенко квалифицируются по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

НАБУ (4814) Тимошенко Юлия (24594) подозрение (624)
Топ комментарии
+3
Так, бабі Юлі час знову діставати інвалідний візок...
14.01.2026 11:03 Ответить
+3
Пропонувати хабар та дати хабар це різні речі. Янукович вже намагався щось знайти проти Тимошенко. Нічого на знайшов. Потім Янукович і Ко найняли іноземну адвокатську контору, яка щось викрутила та засудили Тимошенко ніби за перевершення повноважень. У 2014-му Тимошенко відсудила від тієї контору кілька мільйонів доларів як компенсацію за неправду. Контора швидко заплатила, щоб не псувати своє реноме. Так буде і тепер.
14.01.2026 11:08 Ответить
+3
Кільце у ніс. Шоб на ланцюгу по вулицях водити.

По вулицях візочницю водили.
Як ніби на показ.
Бабусю цю вже раз садили,
То сяде може не в перший раз.
14.01.2026 11:13 Ответить
Так, бабі Юлі час знову діставати інвалідний візок...
14.01.2026 11:03 Ответить
14.01.2026 11:15 Ответить
"... знову в Качановку, жЮля !
а я ж тобі казав: кінчай красти !"

.
14.01.2026 11:36 Ответить
Ковдра насірова, візочок юлі... все на одному складі))
14.01.2026 11:16 Ответить
ши-кар-но !

попалась як дєвочка!
і плівочки на мєстє,
і доляри фасовані в резіночках

курва стара !
скільки вона крові випила українського виборця.

.

.
14.01.2026 11:40 Ответить
Хто там ще на плівках міндіча?? Секрет фірми??
14.01.2026 11:04 Ответить
Уже в СІЗО? Чи кільце на ногу вділи? Зимові чоботи можуть не застібнутися....
14.01.2026 11:05 Ответить
Кільце у ніс. Шоб на ланцюгу по вулицях водити.

По вулицях візочницю водили.
Як ніби на показ.
Бабусю цю вже раз садили,
То сяде може не в перший раз.
14.01.2026 11:13 Ответить
Юля на трибуні ВР
Виступає....
14.01.2026 11:18 Ответить
Та я слухав.
Слухав та плакал, панове, слухав та плакав від реготу.
14.01.2026 11:31 Ответить
Позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої !
Ну, для Юльки 7-8 з конфіскацією - саме то !
14.01.2026 11:07 Ответить
Пропонувати хабар та дати хабар це різні речі. Янукович вже намагався щось знайти проти Тимошенко. Нічого на знайшов. Потім Янукович і Ко найняли іноземну адвокатську контору, яка щось викрутила та засудили Тимошенко ніби за перевершення повноважень. У 2014-му Тимошенко відсудила від тієї контору кілька мільйонів доларів як компенсацію за неправду. Контора швидко заплатила, щоб не псувати своє реноме. Так буде і тепер.
14.01.2026 11:08 Ответить
Пропонувати хабар та дати хабар це різні речі.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text ст. 369 ККУ
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
14.01.2026 11:29 Ответить
а вам вже відомо як зараз було ? а може при передачі коштів був прийом ?
14.01.2026 11:36 Ответить
А-а-а... Так це тобі "вароффка" пропонувала хабар?
14.01.2026 11:43 Ответить
Враження від сьогоднішніх новин таке, що от-от владу імуща олігархія телепортує на допомогу недоноскам НАБУ та САП з Мааскви в Київ злочинців часів панування Свинохряка "суддю" Родю Соплю-Киреєва та прокурвиху Лільку Фролову (заступницю Пшонки). Звичайно під радісне виття та хрюкання різноманітних юлєфобів.
14.01.2026 11:41 Ответить
Не кіпішуйте, бабця-візочниця не первохід, а друга ходка піде по накатоному шляху.
14.01.2026 11:08 Ответить
Та ще почесне звання рецидивіста отримує, зможе з яником на рівні базарити.
14.01.2026 11:29 Ответить
рецидивіст це три ходки по одній статті
14.01.2026 11:37 Ответить
це ж треба?
стільки пройти! і навіть качанівку!
і спалитися на такій дріб'язковій херні!
юля!
існує просте перевірене правило життя: треба своєчасно зупинитися!!!!!
14.01.2026 11:10 Ответить
Юля колись продалась Януковичу і розвалила Помаранчеву коаліцію. А там пішло-поїхало. Юлю добре знаємо.
14.01.2026 11:12 Ответить
Юля ніколи не продавалася, вона все життя заробляє на політиці
14.01.2026 11:24 Ответить
Пакетик з нової пошти - це так зворушливо))
14.01.2026 11:15 Ответить
Гроші за голосування...вказівки...А юлька у нас що,президент? Прем'єр? Голова жОПи? Як вона зі своїм мізерним впливом могла за гроші проштовхувати те що треба?
14.01.2026 11:15 Ответить
щоб Зелені гниди почали з нею домовлятися, щоб люди Юлькі могли мати посади !
14.01.2026 11:18 Ответить
її "мізерний вплив" - золота акція, яка вирішила відставку Малюка

.
14.01.2026 11:45 Ответить
і знову спілкування на свинособвачій мові! вони точно слуги українського народу?
14.01.2026 11:16 Ответить
Це вони думають, що правоохоронці не розуміють іноземну мову.
14.01.2026 11:20 Ответить
І цей факт підтверджує: записи автентичні.
14.01.2026 11:28 Ответить
Мабуть все же тупа. Могла би сказати що так шифрує оплату за сексуальні послуги
14.01.2026 11:19 Ответить
"that's probably AI" Tramp©
Хоча це така швидка відплата за слова Юлі "ми хотим грохнуть большинство"
14.01.2026 11:20 Ответить
Юля сидить,як порноакторка якась.
14.01.2026 11:20 Ответить
Путіністку, фаворитку московії, розкрадачку армії України ЗА ГРАТИ ДОВІЧНО!
14.01.2026 11:21 Ответить
зелені нагинають юльку щоб входила в коаліцію....посадити ії і так є за що...бажання немає
14.01.2026 11:22 Ответить
навпаки, Юля не отримувала керівні посади. Тому намагалася гальмувати Зелених Гнид
14.01.2026 11:23 Ответить
Мабуть грошей жаль щоб купити, вирішили таким чином прибрати до рук
14.01.2026 11:26 Ответить
хочу бачити поряд Зеленського з бабой Юлей
14.01.2026 11:22 Ответить
Та здійсниться ваша мрія!
14.01.2026 11:39 Ответить
Так це ж вже було, все йде по спіралі
14.01.2026 11:23 Ответить
Ай-ай-ай ... Пипець!
14.01.2026 11:38 Ответить
Треба зебілушку арештовувати. Це ж він хабарі за лояльність давав
14.01.2026 11:39 Ответить
я щось не доганяю, зазвичай, щоб притягти за хабар, ловлять в момент передачі грошей. як вони зібрались доказувати, що не будь, спираючись на балачки?
14.01.2026 11:43 Ответить
 
 