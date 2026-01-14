Опубликованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверяет, что не имеет никакого отношения к аудиозаписям, обнародованным НАБУ в деле о фактах получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины.

Об этом она сообщила в Facebook.

Что говорит Тимошенко?

"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", - отметила она.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

