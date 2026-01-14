2 543 45
Опубликованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверяет, что не имеет никакого отношения к аудиозаписям, обнародованным НАБУ в деле о фактах получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины.
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Тимошенко?
"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", - отметила она.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
і "...жоден танк не має вийти з казарми" у 2014 р. ШІ замість неї казав
"в москві набралась як ***** блох"
Ющ
.
Ти шоранку прокидаєшся, знаходиш у ліжку гівно з логотипом Рошен, волаеш шо в цьому Петя винен.
і закончіл с мукою
оказалася ВОНА
нє ВОНОЙ а *****" (майже С)
Різниця між Юлєю та Пєтєю лише в тому , що у Юля не суміщала великий бізнес з політикою . У Пєдро класичний "конфлікт інтересів" вже так років 25 як ... А Юлю постійно звинувачують в контроверсівних діяк : чи то ВОНА отримувала "хабар" , чи то сама давала ... Взаємовиключні звинувачення лише світчать , що тут не важливо фабула , важлив хоч в чомусь звинуватити . Ібукович в 2009 році разом з Ющем й Пєтєю звинувачували навіть в педофілії ... Але як тільки Віктор Уколов (фігурант "педофільскої справи") пійшов від Юлі до Пєті , так зразу й зникла "пєдофілія" !!!
.
20 років минуло, в платівка та сама.
Юля, КАЧАНОВКА кличе.
Ще не казала?
Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...
ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.