2 543 45

Опубликованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко

Тимошенко об аудиозаписях НАБУ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверяет, что не имеет никакого отношения к аудиозаписям, обнародованным НАБУ в деле о фактах получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорит Тимошенко?

"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала", - отметила она.

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Тимошенко скрин

НАБУ (4814) коррупция (8869) Тимошенко Юлия (24594) Батькивщина (2017)
Топ комментарии
+22
Так, звісно, все змонтовано штучним інтелектом. Набу - розформувати!)
показать весь комментарий
14.01.2026 13:58 Ответить
+16
сцяти людям в очі улюблена звичка будь якої української влади, але Йуля в цьому майстер найвищого пілотажу!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:00 Ответить
+15
Он снова тебе в трусы насрл?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, ще одна така тіпа скороход теж нічого не знає і на записах не вона
показать весь комментарий
14.01.2026 14:16 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 14:18 Ответить
і як з буйлом хіхікала з приводу агресії в Грузії в 2008 р. теж ШІ монтував ?
і "...жоден танк не має вийти з казарми" у 2014 р. ШІ замість неї казав

"в москві набралась як ***** блох"
Ющ

.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:49 Ответить
....
показать весь комментарий
14.01.2026 13:58 Ответить
Дивно було б, якби ВОНА зізналась... а так всі злочинці кажуть шо вони не злочинці..
показать весь комментарий
14.01.2026 13:59 Ответить
Куди ж тобі без нього.
Ти шоранку прокидаєшся, знаходиш у ліжку гівно з логотипом Рошен, волаеш шо в цьому Петя винен.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:07 Ответить
Не шоранку, а Щоранку, не волаеш, а волаєш. Боже, люди писати не вміють українською, але вважають себе патріотами 🤦🏻‍♂️
показать весь комментарий
14.01.2026 14:10 Ответить
"Кум докушал огурєц
і закончіл с мукою
оказалася ВОНА
нє ВОНОЙ а *****" (майже С)
показать весь комментарий
14.01.2026 14:21 Ответить
Моя мама із смоленська у 47 переїхала у сирий вивчила мову хоч мала 4 класи освіти та по відношення до освчтчених та дуррих і продажрих була справжрім патріотом ще у 2004 казала що тій й ній росії від нас треба так що написане з помилаами не показник
показать весь комментарий
14.01.2026 14:25 Ответить
По перше коменти тутка не пишуть а набирають на клаві - по друге кніпки Ш і Щ розміщуються на клаві на одній лінії . Крім того я не виключаю шо на одному з діалектів української мови має бути шоранку а не щоранку - просто так склалося шо основої літературної української мови став полтавський діалект з щоранку , а не той де шоранку .
показать весь комментарий
14.01.2026 14:40 Ответить
не панікуй, кількість довбнів, як і розумних, в соціумі не залежить від чиїхось намагань "розвести"..обидві згадані тобою категорії виборців мізерні і не вплинуть на вибір лохторату
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
Купа кандидатів зараз на фронті. А цю всю нафталінові шоблу разом із зє пора на смітник історії
показать весь комментарий
14.01.2026 14:18 Ответить
Ну тобі в ізраілі що порох зробив ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:30 Ответить
Я проти вживання таких жупелів , як "нафталінова шобла" -- чи то Порошенко не "нафталіновий діяч" ?!
Різниця між Юлєю та Пєтєю лише в тому , що у Юля не суміщала великий бізнес з політикою . У Пєдро класичний "конфлікт інтересів" вже так років 25 як ... А Юлю постійно звинувачують в контроверсівних діяк : чи то ВОНА отримувала "хабар" , чи то сама давала ... Взаємовиключні звинувачення лише світчать , що тут не важливо фабула , важлив хоч в чомусь звинуватити . Ібукович в 2009 році разом з Ющем й Пєтєю звинувачували навіть в педофілії ... Але як тільки Віктор Уколов (фігурант "педофільскої справи") пійшов від Юлі до Пєті , так зразу й зникла "пєдофілія" !!!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:40 Ответить
цей рот хоч колись говорив правду?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:01 Ответить
"Я не такая, я жду трамвая"
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
НАБУ брехуни - іду в суд - Тимошенко
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
...і лягаю на дієту

.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:43 Ответить
"Це все Порошенко" від ЙУлі вже було?))) А як лягла під зе чемненько в 2019-му- гадає, не пам'ятаємо?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:02 Ответить
"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності" 2005.

20 років минуло, в платівка та сама.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:03 Ответить
Навіть обісравшись ця стара ботоксна потвора робит вигляд шо вона незаймана принцеса.
Юля, КАЧАНОВКА кличе.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:03 Ответить
І доведе безпідставність. Як завжди наші "правоохоронці" на чомусь облажаються чи накосячать. Якщо скороходиха зіскочила, то юлька ще й зустрічний позов подасть за наклеп.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:05 Ответить
Це все Порошенко винават.
Ще не казала?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:05 Ответить
"Это другое". (с.)
показать весь комментарий
14.01.2026 14:05 Ответить
Голосування говорить само за себе. Голосували за зняття Малюка разом з ОПЗЖ. Дивно, що ОПЗЖ теж не взяли за сраку.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:08 Ответить
Юля стала занадто дорогою, а опзж голосує за іншою схемою. Тепер, до тієї схеми "оплати" доєднається і Юля.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:18 Ответить
Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»

Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
показать весь комментарий
14.01.2026 14:08 Ответить
До речі - ЩО вона робила на тому РНБО і хто відповість за те , що вона туди потрапила ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:21 Ответить
Ти ще та ****!!! Раніше тобі вдавалося вийти сухій з води, а зараз маю надію ти сядеш!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:13 Ответить
Вона не погана актриса, і завдяки цьому і навичкам, вона уникне відповідальності.Та ще оживить свою легенду про "політичне переслідування". Вона профі у цьому, це беззаперечно.)
показать весь комментарий
14.01.2026 14:16 Ответить
Юлі- волю🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 14:27 Ответить
Верили оранжевым ленинцам. А ведь все это дерьмо началось тогда.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:35 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 14:34 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 14:38 Ответить
Вона свята!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:39 Ответить
https://texty.org.ua/articles/65493/Tymoshenko_vs_Turchynov_STeNOGRAMA_zasidanna_RNBO_vid-65493/ Тимошенко vs Турчинов: СТЕНОГРАМА засідання РНБО від 28 лютого 2014 року (ТЕКСТ, ЧАСТИНА 2)

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...
ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:47 Ответить
 
 