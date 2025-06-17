"Батькивщина" предлагает принять закон, который бесплатно предоставит по 2 гектара земли военнослужащим, которые захотят ее обрабатывать
Каждый сантиметр украинской земли полит кровью украинских солдат, офицеров, наших ВСУ. Поэтому именно они имеют первоочередное право на эту землю, а не иностранные банки и крупные иностранные корпорации, которые во время войны массово скупают плодородный чернозем.
Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно поэтому наша команда выходит с инициативой внести в Верховную Раду законопроект о выделении двух гектаров земли участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семьи погибшего (безвестно отсутствующего, умершего) Защитника, Защитницы Украины, которые изъявили намерение осуществлять хозяйственную деятельность в сельской местности. Сделать все доступным для них - от кредитов до обучения, чтобы они могли это делать", - отметила Тимошенко.
По ее словам, украинцы уже давно поняли, что земля - давно не товар, это наше право жить. И больше всего имеют право на эту землю те, кто ее защищали своей кровью и здоровьем.
Лидер "Батькивщины" убеждена, что принятие разработанного ее командой закона позволит реинтегрировать и адаптировать защитников в послевоенный период: "Это фундаментальный законопроект, который даст возможность каждому воину, который захочет после завершения войны обрабатывать землю, получить ее, работать и жить, растить детей, кормить свою семью".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупий популізм, дайте військовим нормальні з.п. на рівні рахункової палати наприклад, тут на Цензорі було що десь 400 000 грн з.п. там і це у війну в тилу.
А військові самі собі купляють що захочуть і де захочуть, а не совок влаштовувати, але що чекати від баби юлі, яка ну совок натуральний мозком, тигрюля мля.
ЩЕ МОЖНА НАДРА ТА ДЕРЖМАЙНО ДІЛИТИ.
ТІЛЬКИ ХТО БУДЕ ЦЕ РОБИТИ? ЮЛЯ?
ЮЛЯ,ЮЛЯЮЛЯ...
чaсть aгрофирмaм и шоколaдному оверлорду
чaсть китaйцaм и aрaбaм
чaсть русня оккупирует
И Юля опять впириди!