"Батькивщина" предлагает принять закон, который бесплатно предоставит по 2 гектара земли военнослужащим, которые захотят ее обрабатывать

Каждый сантиметр украинской земли полит кровью украинских солдат, офицеров, наших ВСУ. Поэтому именно они имеют первоочередное право на эту землю, а не иностранные банки и крупные иностранные корпорации, которые во время войны массово скупают плодородный чернозем.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому наша команда выходит с инициативой внести в Верховную Раду законопроект о выделении двух гектаров земли участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семьи погибшего (безвестно отсутствующего, умершего) Защитника, Защитницы Украины, которые изъявили намерение осуществлять хозяйственную деятельность в сельской местности. Сделать все доступным для них - от кредитов до обучения, чтобы они могли это делать", - отметила Тимошенко.

По ее словам, украинцы уже давно поняли, что земля - давно не товар, это наше право жить. И больше всего имеют право на эту землю те, кто ее защищали своей кровью и здоровьем.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что принятие разработанного ее командой закона позволит реинтегрировать и адаптировать защитников в послевоенный период: "Это фундаментальный законопроект, который даст возможность каждому воину, который захочет после завершения войны обрабатывать землю, получить ее, работать и жить, растить детей, кормить свою семью".

Также читайте: Законопроект о множественном гражданстве - это документ о ликвидации украинской нации, - Тимошенко