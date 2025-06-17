РУС
"Батькивщина" предлагает принять закон, который бесплатно предоставит по 2 гектара земли военнослужащим, которые захотят ее обрабатывать

глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Каждый сантиметр украинской земли полит кровью украинских солдат, офицеров, наших ВСУ. Поэтому именно они имеют первоочередное право на эту землю, а не иностранные банки и крупные иностранные корпорации, которые во время войны массово скупают плодородный чернозем.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому наша команда выходит с инициативой внести в Верховную Раду законопроект о выделении двух гектаров земли участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семьи погибшего (безвестно отсутствующего, умершего) Защитника, Защитницы Украины, которые изъявили намерение осуществлять хозяйственную деятельность в сельской местности. Сделать все доступным для них - от кредитов до обучения, чтобы они могли это делать", - отметила Тимошенко.

По ее словам, украинцы уже давно поняли, что земля - давно не товар, это наше право жить. И больше всего имеют право на эту землю те, кто ее защищали своей кровью и здоровьем.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что принятие разработанного ее командой закона позволит реинтегрировать и адаптировать защитников в послевоенный период: "Это фундаментальный законопроект, который даст возможность каждому воину, который захочет после завершения войны обрабатывать землю, получить ее, работать и жить, растить детей, кормить свою семью".

Топ комментарии
+33
Популізм баби Юлі такий вічний.
17.06.2025 19:47 Ответить
+31
А ця **** все за людей думає.
17.06.2025 19:44 Ответить
+20
в кого цю землю будуть відбирати? в агрофірм з ОАЕ?
17.06.2025 19:43 Ответить
Ахахаха, вона ще жива. Вже військовим АТО давали землю. Ну дадуть 2 гектари десь в селі, де давно закрита школа, до лікарні 30 км, нема ні атобуса нічого. Вже історія стара як світ. 2га землі в забитому Богом селі не варта нічого, а ще і податки. А от хоча б 10-15 соток біля обл центра, це варіант, але є але, що депутати таку землю вже поділили і приХватизували. Нажаль.

Тупий популізм, дайте військовим нормальні з.п. на рівні рахункової палати наприклад, тут на Цензорі було що десь 400 000 грн з.п. там і це у війну в тилу.

А військові самі собі купляють що захочуть і де захочуть, а не совок влаштовувати, але що чекати від баби юлі, яка ну совок натуральний мозком, тигрюля мля.
17.06.2025 21:40 Ответить
А військові, які не захочуть обробляти надану землю, зможуть її продати тюлькиним ділкам задешево, так?
17.06.2025 21:42 Ответить
НАПРЯМОК ВІРНИЙ!
ЩЕ МОЖНА НАДРА ТА ДЕРЖМАЙНО ДІЛИТИ.
ТІЛЬКИ ХТО БУДЕ ЦЕ РОБИТИ? ЮЛЯ?
ЮЛЯ,ЮЛЯЮЛЯ...
17.06.2025 22:06 Ответить
КРІМ ЧУДОВОЇ ДУПКИ ТА СИМПОТНОЇ ПИКИ,ВСЕ ІНШЕ В ЮЛІ ГИДОТА
17.06.2025 22:08 Ответить
ти взагалі якийсь геронтофіл, вОна огидна у всьому.
17.06.2025 22:41 Ответить
Добродію, то було років 30 тому...
18.06.2025 01:28 Ответить
і по два раба
17.06.2025 22:27 Ответить
Якого х*я воно ще нездохло...
17.06.2025 22:30 Ответить
Шо значить захочуть її обробляти?!?! А може вони захочуть туристичний комплекс побудувати, як мусара в Карпатах?!?!
17.06.2025 23:17 Ответить
Як ця дура собі це уявляє, у вільний час приїзжати і сапати землю?! **********!!!!
17.06.2025 23:19 Ответить
Все-то воно добре, тільки землі вже вільної майже нема, бо ваша шобла її роздерибанила, придумуй щось інше для піару
17.06.2025 23:27 Ответить
І Юлю ,Юлю не забудьте! Московська зозуля вічно голодна. Осідлала чергову популістську кобилку.
17.06.2025 23:28 Ответить
Вилізла потвора!!!
17.06.2025 23:50 Ответить
Мабуть, таки вибори вже скоро...
18.06.2025 01:16 Ответить
юля жінка красива і розуму не займати, але направлений на гроші і владу. Як вже обридли українцям такі кадри, що далекі від християнства, скільки бід від них маємо!
18.06.2025 06:29 Ответить
Кому і кобила наречена. Вся справа в уподобаннях.
18.06.2025 07:37 Ответить
А де взяти ті гектари? Хіба ще є державна земля чи земля громад в необхідній кількості?
18.06.2025 04:29 Ответить
питання дуже доречне де взяти землю . під полтавою наприклад до 22 року виділили землю учасникам ато у закинутому глиняному кар.єрі . ви можете уявити жюльку сердешну з лопатою в руках і косою на голові і вона садить картоплю в глину ---- жюлька мабуть не знає що убд всі мають право на два гектари і ця постанова існує вже давно
18.06.2025 06:45 Ответить
А що їм, головне прокукарікати - щось зробили! Потім більшості намотають нерви бюрократією, або запропонують такі далекі неугіддя, що ветерани самі відмовляться від тих 2 га. Чесно зробите, якщо до закону прикладете конкретний перелік вільних земель на розподіл, домовлений з Громадами. А зараз береть на контроль, виконуйте хоч би те, що вже наобіцяли!
18.06.2025 06:49 Ответить
Вона хитра. Хитра це м'яко сказано. Зовсім не та людина якою прикидається.
18.06.2025 04:33 Ответить
Не ври, жулька, с 14г воевал за Украину добровольцем. Был ранен. Инвалид войны. Заявку подавал неоднократно, но ничего не получил! Все однотипные отписки: данный участок занят. Созданы препятствмя непреодолимой силы. Заткнулась бы.
18.06.2025 04:39 Ответить
земля уже все

чaсть aгрофирмaм и шоколaдному оверлорду
чaсть китaйцaм и aрaбaм
чaсть русня оккупирует
18.06.2025 05:16 Ответить
Вона зовсім не та людина якою прикидається. Вона отримує велике задоволення від того як дурить народ. Але справа не тільки в ній, а в проекті в якому задіяно багато людей.
18.06.2025 05:42 Ответить
От нахера військовим АТО та земля? Вони що реально будуть її обробляти? Сумніваюсь, як отримають, одразу віддадуть в оренду місцевим панам і будуть мати з неї копійки. Розкажу приклад. В Новосанжарській селищній та Малоперещепинській сільській раді (Полтавський рай Полтавської області) деяким віськовим АТО надали землю. Все було б добре але. Землю надавали не всім, а лише обраним, і лише за умови, що вони одразу відддадуть її в оренду "своїм людям" - місцевим князькам. Тобто, безпосередньо, власники землі діяльність на ній не проводитимуть. І все в нічого, але є ще більше АЛЕ. Землю роздали з заповідного фонду (не заповідника, але який охороняється), луки побіля річок Ворскла та Тагамлик на відстані 20 метрів до водного плеса. На тому місці господарську діяльність не проводили ніхто і ніколи, вона бачила ще монгол. А тепер землю розорали, під самий очерет, на місцям, де росли червонокнижні рослини, засіяли, внесли хімію, - тобто зпоганили на довгі роки. І що АТО-вці отримали, - збагатились аж на 8 тис.грн за гектар (надіюсь обжерлись?). Прицьому засрали землю, яка мала належати нащадкам. Хочете допомогти воїнам - надайте їм житло або гроші на житло. І не чіпайте суки землю. Іду по луках до річки, де колись ріс ковил, а там тепер кукурудза і смердить хімікатами і думаю - "грьобані громадяни" ті хто віддіає і бере таку землю, - щоб ви нею вдавились
18.06.2025 09:04 Ответить
А Ленин, такой молодой
И Юля опять впириди!
18.06.2025 12:19 Ответить
Принцип курносих розділяй і володарюй не міняється. Пустує ще та яку колись віддали атовцям.
18.06.2025 19:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 