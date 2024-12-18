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ВР (27381) законопроект (3204) Тимошенко (22466) двойное гражданство (159)

Законопроект о множественном гражданстве – это документ о ликвидации украинской нации, - Тимошенко

Тимошенко виступила проти множинного громадянства

Законопроект №11469 о множественном гражданстве является антиконституционным, ведь в нем говорится "о ликвидации Украинской нации", а не о предоставлении диаспоре права получить украинское гражданство.

Об этом во время выступления в Раде заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, она считает недопустимым, что в режиме онлайн, любой гражданин из 40 стран мира, которые будут определены Кабинетом Министров, "может задекларировать что он станет гражданином Украины, потому что он просто этого желает".

"И в течение очень короткого периода, обсуждается три месяца, если гражданин другой страны онлайн предложил себя как гражданина Украины на аутсорсинге, то есть практически не заезжая в Украину и не пересекая нашей границы, ему будет предоставлено гражданство, право голосовать, право получать социальные определенные льготы, право покупать землю, право быть украинцем, не будучи им даже одной минуты", - пояснила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции, - Тимошенко

По словам парламентария, ни в одной стране мира гражданство не предоставляется в онлайн-режиме. Такая инициатива, продолжила она, не имеет ничего общего с мультигражданством, которое есть в 130 странах мира, ведь при получении гражданства новый гражданин лишь имеет право на сохранение паспорта другого государства, где он был гражданином раньше.

"Каждая страна ставит ультимативные требования: от 5 до 10 лет проживания, знание языка, культуры, истории, преданность флагу, гимну, государству, конституции других стран, то есть полноценный гражданин, который имеет все для того, чтобы жить в другом государстве", - подчеркнула нардеп.

Тимошенко считает, что специальные экспертные управления, специальные экспертные команды Верховной Рады должны немедленно проанализировали на неконституционность этот законопроект.

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Законопроект о множественном гражданстве

8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

17 декабря Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве.
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Топ комментарии
+40
Тут вона права. Це спрямовано в першу чергу на розкрадання Української Земли - розпродаж її під час війни звеличезним дисконтом. Після цього всіх здивують ціна на продукти - навіть те шо є зараз буде казатися просто раєм!!!
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18.12.2024 15:01
+34
Для початку, це пряме порушення Статті 4 Конституції України.
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18.12.2024 14:58
+28
Поки антинародне ЗЕлене про-москальське шапіто при владі, фундаментальні закони неможна приймати. Але ЗЕлене шапіто передбачило це і саме тому вони де-факто вже сформували коалвцію в парламенті для того, щоб протаскуати подібні закони, які руйнуватимуть фундамент української державності під час війни.
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18.12.2024 14:57
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не тобі казати Бабюля
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18.12.2024 14:55 Ответить
Тут вона права. Це спрямовано в першу чергу на розкрадання Української Земли - розпродаж її під час війни звеличезним дисконтом. Після цього всіх здивують ціна на продукти - навіть те шо є зараз буде казатися просто раєм!!!
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18.12.2024 15:01 Ответить
Коли ВАНА, в черговий раз, починає верещать про "права українців", які "парушує чінна влада", треба розуміть: там пахне грошима, а ВАНУ туди не пускають!!! А ВАНА дуже хоче в цьому прийнять участь!
ПЕРЕВІРЕНО ПРАКТИКОЮ!!!
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18.12.2024 15:06 Ответить
Чому ви так зомбовані, що для вас не важливо, ЩО говориться, а лише ХТО говорить? Бачу таки в багатьох бариги всіх генерацій за два десятиліття виробили умовний рефлекс на Ю.Тимошенко.
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18.12.2024 15:18 Ответить
говорить то вОна правильні речі, але тому, що це мимо неї, іне грігян/тєлєгіна (капітельман) має вирішувати щодо громадянства.
Закон лайно, як і всі шмарклєнські ініціативи. Має бути проживання років 10 і знання мови, історії, тільки тоді громадянство інакше нафіг без прав повторно.
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18.12.2024 15:50 Ответить
Барига краде фпв дрони а ВАНА процює! усьо прапало Шурік
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18.12.2024 15:51 Ответить
Ми не "зомбовані"... Ми слухаємо її СЛОВА - але й спостерігаємо за її ДІЯМИ... І завжди пов"язуємо ПЕРШЕ з ДРУГИМ... ВСІ її СЛОВА служать ДІЯМ. А ДІЇ направлені лише в одному напрямку - набуття нею політичного капіталу - і через нього - звичайного збагачення...
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18.12.2024 18:18 Ответить
Нікому та земля, виявилвся непотрібною, для розкрадання. Навіть самим українцям
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18.12.2024 15:57 Ответить
Она была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был моден в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер»http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn25 и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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18.12.2024 15:14 Ответить
кокс - підтвердиш своє слово? чи ти поц з підворітні - ссикнув пукнув і втік?
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18.12.2024 15:53 Ответить
Поки антинародне ЗЕлене про-москальське шапіто при владі, фундаментальні закони неможна приймати. Але ЗЕлене шапіто передбачило це і саме тому вони де-факто вже сформували коалвцію в парламенті для того, щоб протаскуати подібні закони, які руйнуватимуть фундамент української державності під час війни.
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18.12.2024 14:57 Ответить
Слуги зеленського вже давно фактично створили коаліцію з ОПЗЖ для протаскування таких антиконституційних, антидержавних законів. Саме тому Бойку нічого не загрожує від слова зовсім.
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18.12.2024 14:59 Ответить
І все заради наступного пунктц плана пуйла, коли «хорошие русские», но з громадянством інших країн отримавши онлайн українське громадянство, а також ті в кого заплив чере Тису був вдалим вирішуваои як має жити Україна і ті хто в ній живе і бореться
Пряма цитата з Политико «Україна вивчає модель онлайн-голосування на виборах - Politico»
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18.12.2024 15:33 Ответить
шмаркля цим марить, йому досвід мертвечука з транзитними серверами не дає спокою, працюють над вдосконаленням.
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18.12.2024 16:24 Ответить
Для початку, це пряме порушення Статті 4 Конституції України.
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18.12.2024 14:58 Ответить
Хочеш сказати, що в нас ніхто і ніколи не вносив зміни чи доповнення у Конституцію? )) ілі ета другоє?))
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18.12.2024 15:14 Ответить
Я хочу сказати, що це пряме порушення Статті 4.
Щодо вашого питання є інша стаття:
Стаття 157 Конституції України "Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану."
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18.12.2024 15:25 Ответить
зміни в Конституцію передбачають спец процедуру їх внесення і голосуються двома третинами парламенту...легимного, а непростроченого.
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18.12.2024 15:29 Ответить
!Юля! Юля! Юляяяяя!" (куля в лоб)
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18.12.2024 14:59 Ответить
Вы знаете Юлия, Куницкий с вами не согласен!
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18.12.2024 15:55 Ответить
Юля, а де твої законпроекти та ніціативи?
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18.12.2024 15:00 Ответить
а навіщо, баба Яга вОна завжди проти. А ініціативи дайте комусь просто так бабки шмаркля і сам може, а їй користі зараз ніякої, бо їй дивідендів політичних не принесе.
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18.12.2024 16:39 Ответить
Це чергове порушення Конституції, це руйнація фундаменту України. Правду казав покійний Хмара, що "слуги" це руйнатори України. Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство -тільки громадянство України. Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства і не можуть бути вигнаними за межі України або виданими іншій державі.
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18.12.2024 15:00 Ответить
Мені особливо сподобалось про ст. 25, бо згадалось як янелох віддав кацапа по обміну, якщо не помиляюсь у 2020 році, шістьох беркутівців громадян України і йому було пофіг на Конституцію України, про що він відверто заявив: я б віддав і 100 беркутівців, якщо треба було. То мене не дивують чергові порушення Конституції, для них це нормально.
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18.12.2024 16:27 Ответить
ну він їх віддав не як екстрадиція на вимогу іноземних правоохоронних органів, це заборонено Конституцією, а оформили їм зміну зпобіжного чи що і вони типа самі виїхали, там формально порушення немає.
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18.12.2024 16:50 Ответить
Пам'ятаю як журналістка у ганчірки спитала на якій підставі він їх відпустив, то янелох її проігнорував, а от хтось з його оточення почав на неї дзявкати, тому я сумніваюся, що там все було без порушень.
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18.12.2024 16:59 Ответить
там був ньюанс в тому, що їм змінили запобіжний захід на домашній, чи особисте зобов'язання і не першкоджали їх виїзду, чи міру покарання, ну в будь-якому випадку, вони формально не могли виїхати з України, але їх випустили. На скільки пам'ятаю ніби так, тобто їх не видали на запит, а типа закрили очі на те, що вони втекли з країни. І, загалом, вони, якщо повернуться, то їх знову закриють.
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18.12.2024 20:22 Ответить
Якщо я нічого не плутаю, то ці поци повернулись в Україну, ще й фоткались в Києві. А от який там робили шахер-махер з запобіжним західом мені не відомо, але факт залишається, що кацапія запросила на обмін громадян України за злочини скоєні в Україні і ганчірка їх віддав з радістю. От такі справи.
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18.12.2024 22:04 Ответить
неоднозна ситуація, всетаки повернули наших людей.
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19.12.2024 08:01 Ответить
Прикол в тому, що як би цапи не віддали наших моряків, то на наступний день почали діяти санкції за по суті піратство, тому вони змушені були б їх віддати. Виходить кацапи уникли кари та ще й витягли їм потрібних людей, тільки недоумкувата вава ходила як павлін: подивіться який я молодець.
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19.12.2024 09:53 Ответить
Нічого дивного, навіщо євреям українська нація
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18.12.2024 15:02 Ответить
цю зраду треба розігнати
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18.12.2024 15:02 Ответить
Бойко в наглу зробив заяву, за яку мав би не тільки мандата позбутись, а й присісти на років 8-10. А натомість йому за то ніхрена! А чому, бо ж то напередодні голосування про множинне! В них коаліція (договорняк) така зі слугами, щоб Україну знищити, а перед тим її треба роздерти на шматки, землю розтягнути, а тут без того мерзенно множинного ну ніяк. Хіба взагалі Конституцію похерити. Хоча, а вона в нас ще є? Ще діюча?
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18.12.2024 15:02 Ответить
Це злочин ворогів України, який має бути покараний.
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18.12.2024 15:06 Ответить
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18.12.2024 15:14 Ответить
о, зубожінка об,явилась
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18.12.2024 15:15 Ответить
о зєєйоб пердонув
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18.12.2024 15:20 Ответить
хз хто її ...об, може ти, чи ібан суліма, ще тут гандонченко треться давно не бачив правда.
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18.12.2024 16:53 Ответить
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18.12.2024 15:28 Ответить
принцеса Зубожіла
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18.12.2024 16:52 Ответить
Інородці приймають "закони" для себе. Зуйло і його банда сере на Конституцію. Яке на хрін "множинне громадянство" особливо під час війни!
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18.12.2024 15:16 Ответить
під час дії військового стану не можна змінювати конституцію.а хоч і змінювати - то установленим законодавством кількістю голосів депутатів ВР. що там - 240 ОПЗЖешних яких і в залі не було - всих деПУТАтів що голосували - під суд і зняття депутатської недоторканості.
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18.12.2024 15:25 Ответить
БабЮля тут права, множинне громадянство це кінець країні.
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18.12.2024 15:27 Ответить
Ярмарка дурощів продовжується." Дайош мільярд українців!" Звісно, якщо це правда, але не здивуюсь, що таки да...
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18.12.2024 15:28 Ответить
Навіть не знаю що сказати. З одного боку неначе правильно каже, але ж з іншого - ВОНА погана! Кремлівська шльондра! Путинська підстилка! Газова принцеса!
Як їй вірити?
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18.12.2024 15:41 Ответить
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18.12.2024 15:55 Ответить
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18.12.2024 16:02 Ответить
Твоя проблема в том, что ты читать не умеешь.
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18.12.2024 17:44 Ответить
я проти множинного громадянства
p.s. тимошенчиха після ботоксу стала чимось схожа на путіна
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18.12.2024 16:04 Ответить
Тимошенко,чого хвилюватися? У неї,напевно, вже давно громадянство Ізраїлю ....Але,коли "мадам" з під колоди вилазить, пахне піаром,або грошима....
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18.12.2024 16:29 Ответить
а ще нафталіном
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18.12.2024 16:56 Ответить
Не фанат Юльки-воровки, але в цьому питанні вона права. Гундосий шукає голоси під вибори.
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18.12.2024 16:44 Ответить
трошки запізно, але закон в правильному напрямку. для тих хто завжди проти усього, а вам яка різниця як ви завжди проти усього?
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18.12.2024 16:59 Ответить
А вибори все ближче та ближче...
Не вірите, пані та панове? А даремно. Інакше з якого б то дива ця чупакабра почала так потужно (здичавіло вибачаюсь!) сотрясать воздусі?
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18.12.2024 19:23 Ответить
***.... первый раз из уст этой тупой ***** слышу хоть что-нибудь разумное и вменяемое...
ушам своим не верю....
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18.12.2024 20:14 Ответить
8 миллионов выехало с начала войны хер знает сколько до начала и все они получат или уже получили гражданство других стран
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18.12.2024 20:55 Ответить
 
 