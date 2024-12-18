Законопроект о множественном гражданстве – это документ о ликвидации украинской нации, - Тимошенко

Законопроект №11469 о множественном гражданстве является антиконституционным, ведь в нем говорится "о ликвидации Украинской нации", а не о предоставлении диаспоре права получить украинское гражданство.

Об этом во время выступления в Раде заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, она считает недопустимым, что в режиме онлайн, любой гражданин из 40 стран мира, которые будут определены Кабинетом Министров, "может задекларировать что он станет гражданином Украины, потому что он просто этого желает".

"И в течение очень короткого периода, обсуждается три месяца, если гражданин другой страны онлайн предложил себя как гражданина Украины на аутсорсинге, то есть практически не заезжая в Украину и не пересекая нашей границы, ему будет предоставлено гражданство, право голосовать, право получать социальные определенные льготы, право покупать землю, право быть украинцем, не будучи им даже одной минуты", - пояснила Тимошенко.

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По словам парламентария, ни в одной стране мира гражданство не предоставляется в онлайн-режиме. Такая инициатива, продолжила она, не имеет ничего общего с мультигражданством, которое есть в 130 странах мира, ведь при получении гражданства новый гражданин лишь имеет право на сохранение паспорта другого государства, где он был гражданином раньше.

"Каждая страна ставит ультимативные требования: от 5 до 10 лет проживания, знание языка, культуры, истории, преданность флагу, гимну, государству, конституции других стран, то есть полноценный гражданин, который имеет все для того, чтобы жить в другом государстве", - подчеркнула нардеп.

Тимошенко считает, что специальные экспертные управления, специальные экспертные команды Верховной Рады должны немедленно проанализировали на неконституционность этот законопроект.

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Законопроект о множественном гражданстве

8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

17 декабря Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве.