Зеленский вынес законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение ВР

Президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11469.

В пояснительной записке говорится, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранения ими гражданства Украины.

Также это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

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Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

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В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и людей без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или женаты на таком человеке или являются его ребенком.

Этот документ:

уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство;

пересматривает основания для потери гражданства Украины;

регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и людьми без гражданства, которые проходили службу в армии, для получения вида на жительство

нормирует вопрос о правовом статусе иностранцев и людей без гражданства, которые во время действия военного положения предоставляют или предоставляли стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую помощь войску непосредственно в районах ведения боевых действий.

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