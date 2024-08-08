Зеленский вынес законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение ВР
Президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11469.
В пояснительной записке говорится, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранения ими гражданства Украины.
Также это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.
Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:
- одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Также законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и людей без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или женаты на таком человеке или являются его ребенком.
Этот документ:
- уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство;
- пересматривает основания для потери гражданства Украины;
- регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и людьми без гражданства, которые проходили службу в армии, для получения вида на жительство
- нормирует вопрос о правовом статусе иностранцев и людей без гражданства, которые во время действия военного положения предоставляют или предоставляли стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую помощь войску непосредственно в районах ведения боевых действий.
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Але зараз це не важливо, бо все інше, що ви написали правильно. Зелений популізм
конституція на паузі. європейські рожеві лєвацькі поні попереджені. так, що, роби, що хочеш!
І ніякого антисемитізму у мене не шукайте. Я поважаю евреів но ненавиджу жидів.
Потрібно завжди думати головою , а не дупою . Дехто вже "поржав і прикольнувся" в 2019 р., закусивши шашликами ,яких не було.
Зрозумiло що кацапам не можна давати.
Під гаслом, що неможна міняти конституцію під час війни вже так на змінював, що підмінив поняття хто і для кого має працювати.
Регрес та деградація тільки посилює швидкість вигадування "ідіотських рішень". Наче світу залишилось існувати два місяці.
Але нас през же попередив би???????Не дав би гнисти, не знаючи про небезпеку??? Чи це великий фінансові втрати?
Зєлю геть. Вибори
Нєначасі!
Т В А Р І !!!
Висновки робить самі👈
Набуття громадянства іноземцями через вступ до ВСУ (з умовою відмови від поточного) - Так!
податком на доходи фізичних осіб - 5%;
* військовим збором 1,5%.
Слід зазначити, що для нерезидентів розмір податку на доходи фізичних осіб при продажу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85_%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E нерухомості становить 18%.)
ВРАТА ДЛЯ МИГРАНТОВ