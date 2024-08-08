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Зеленский вынес законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение ВР

Зеленський запропонував ВР розглянути закон про множинне громадянство

Президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11469.

В пояснительной записке говорится, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранения ими гражданства Украины.

Также это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

Читайте: Военнообязанные, которые имеют ПМЖ других стран или двойное гражданство, больше не смогут выезжать за границу, - ГПСУ (обновлено)

Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Читайте также: О множественном гражданстве надо подумать, это нормально, - Зеленский

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и людей без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или женаты на таком человеке или являются его ребенком.

Этот документ:

  • уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство;
  • пересматривает основания для потери гражданства Украины;
  • регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и людьми без гражданства, которые проходили службу в армии, для получения вида на жительство
  • нормирует вопрос о правовом статусе иностранцев и людей без гражданства, которые во время действия военного положения предоставляют или предоставляли стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую помощь войску непосредственно в районах ведения боевых действий.

Читайте также: Законопроект Зеленского о множественном гражданстве зарегистрирован в Раде

Автор: 

законопроект (3219) Зеленский Владимир (20234) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+65
Черговий зелений популізм.Стаття 4 Конституції України не передбачає множинного громадянства.Щоб змінити 1-ий розділ Конституції-потрібно 300 головів депутатів,а потім підтвердити зміни на всеукраїнському референдумі.Зміни в Конституцію не вносяться під час военного стану і референдум також не можна провести.Навіть,якщо воєнний стан припиниться,то змінити 1-ий розділ можна виключно на Всеукраїнському референдумі,треба щоб всі території були деокуповані.
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08.08.2024 02:29
+46
Насправді зелені корупціонери вже готують собі легалізацію після втечі за кордон. Бо ВПК і армію обкрадають, податками давлять, ціни на електрику і все інше- запустили в космос, пенсію збирацте самі. Міжнародну допомогу і гуманітарку теж крадуть. А тих хто забув поділитись- показово садять і за 2 тижні відпускають під заставу яка менша за вкрадене. Потім відпускають за кордон. А зараз як раз і легалізацію роблять
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08.08.2024 01:39
+45
Під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції України. Закон про громадянство ' конституційним, оскільки регулює таке важливе питання, як громадянство. Тому, цей законопроект навіть не повинен бути зареєстрованим.
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08.08.2024 02:48
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Правила форума Совет форумчан
Каzапам не можна давати українське громадянство.
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08.08.2024 01:16 Ответить
Не сумнівайся. Через кілька років після війни будуть тут харошиє рускіє, замість вбитих і виїхавших українців. При чому ці росіяни ще й будуть мати українські паспорти
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08.08.2024 01:21 Ответить
цей "юрист" за освітою не знає, що Конституцію під час військового стану заборонено змінювати ?
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08.08.2024 10:13 Ответить
Слава фіктивним бракам та всиновленням!!!
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08.08.2024 01:19 Ответить
так, вже готують знелюднену україну до заселення "новими українцями". Народ як завжди питати не будуть. Просто завезуть і роздадуть паспорти
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08.08.2024 01:22 Ответить
ну так ... судячи з усійого левова частка цих переселенців буде з Ішраєю ...
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08.08.2024 07:17 Ответить
Насправді зелені корупціонери вже готують собі легалізацію після втечі за кордон. Бо ВПК і армію обкрадають, податками давлять, ціни на електрику і все інше- запустили в космос, пенсію збирацте самі. Міжнародну допомогу і гуманітарку теж крадуть. А тих хто забув поділитись- показово садять і за 2 тижні відпускають під заставу яка менша за вкрадене. Потім відпускають за кордон. А зараз як раз і легалізацію роблять
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08.08.2024 01:39 Ответить
Черговий зелений популізм.Стаття 4 Конституції України не передбачає множинного громадянства.Щоб змінити 1-ий розділ Конституції-потрібно 300 головів депутатів,а потім підтвердити зміни на всеукраїнському референдумі.Зміни в Конституцію не вносяться під час военного стану і референдум також не можна провести.Навіть,якщо воєнний стан припиниться,то змінити 1-ий розділ можна виключно на Всеукраїнському референдумі,треба щоб всі території були деокуповані.
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08.08.2024 02:29 Ответить
Воно на Конституцію клало те, чим на роялі грало..
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08.08.2024 03:04 Ответить
Воно то клало,але 300 голосів воно навіть граючи на роялі не збере.І взагалі,для того,щоб хоча б в зал,на голосування,цей закон винести,потрібен висновок Конституційного суду.Я взагалі не розумію,скільки треба дорожок коксу нюхнути,щоб додуматись до такого абсурду.
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08.08.2024 06:03 Ответить
Дуже хотілось би почути висновок Конституційного суду щодо перебування простроченого пустомелі на посаді Президента.
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08.08.2024 07:42 Ответить
Щоб зрозуміти логіку зезидента та його команди, треба до його стадії дійти. Нам стільки не винюхати))
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08.08.2024 09:58 Ответить
Все правильно, тільки не впевнена, що потрібна деокупація, щоб коли небудь провести референдум. За такою логікою тоді і вибори ніколи не можна було проводити з моменту як Крим захопили.

Але зараз це не важливо, бо все інше, що ви написали правильно. Зелений популізм
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08.08.2024 08:07 Ответить
хмм...

конституція на паузі. європейські рожеві лєвацькі поні попереджені. так, що, роби, що хочеш!
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08.08.2024 08:44 Ответить
Конституція України? Так він підтерся основним Законом ще у день позора України шо був днем інавгурації цього жида ' крадія та зрадника.

І ніякого антисемитізму у мене не шукайте. Я поважаю евреів но ненавиджу жидів.
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08.08.2024 09:06 Ответить
При всьому негативі до зелених і діяльності ЗепреЗедента , закон про можливість множинного громадянства потрібно приймати (при цьому найти юридично вірний шлях для інсталяції, що для юристів . вт.ч. не є проблемою ) , по іншому можемо побачити суттєве зменшення громадян України і не лише через війну розв`язане свинорилами. Що є абсолютно не прийнятним.

Потрібно завжди думати головою , а не дупою . Дехто вже "поржав і прикольнувся" в 2019 р., закусивши шашликами ,яких не було.
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08.08.2024 11:33 Ответить
Паскуда
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08.08.2024 02:43 Ответить
Під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції України. Закон про громадянство ' конституційним, оскільки регулює таке важливе питання, як громадянство. Тому, цей законопроект навіть не повинен бути зареєстрованим.
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08.08.2024 02:48 Ответить
Подвійне і більше громадянство воно також дає можливість для безкарної злочинної діяльності окупантів в Україні. Нашкодив: вбивав, калічив, грабував .... А маючи ще і друге громадянство наприклад ворожої московії взяв спокійно втік на її безмежні загниваючі простори. Недарма зараз проклята паРаша посилено дає його всім своїм опричникам нелюдам, кривавим вбивцям, сепаратистам, бандитам, терористам, колаборантам в тимчасово окупованих Українських територіях, щоб убезпечити цю свою прокацапську заразу від суворого кримінального покарання навіть за самі тяжкі злочини проти України.
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08.08.2024 04:15 Ответить
Це справжнiй архаїзм що Україна забороняє подвйне громадянстiво. Маючи таку величезну дiаспору та вiдштовхувати людей... Це неможливо зрозумiти. Кацапи пхають своє громадянство навiть тим хто не хоче. Усi країни європи дають громадянство людям хто мав предкiв в європii. Я таких багато знаю в Канадi. Люди, хто николи не бував в європi... Iрландцi, iталiйцi та всi iншi...
Зрозумiло що кацапам не можна давати.
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08.08.2024 04:58 Ответить
В Австрії не дозволено множинне громадянство.
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08.08.2024 06:12 Ответить
Україна не забороняє подвійне громадянство,не має ніде слова "заборонено"Україна не визнає інших паспортів при наявності українського,це так само,як і в США. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Треба просто відмінити закон 2001 року,бо там повний брєд,або внести до нього зміни.А Зеля вносить ще більший брєд,який взагалі суперечить Конституції і потребує змін до 1-го розділу Конституції,при цьому не відміняючи закон 2001 року.Це буде повний пісєц,одночасно будуть діяти два закони,які суперечать один одному,а новий ще й потребуватиме внесення змін в Конституцію.
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08.08.2024 06:22 Ответить
Ви порівняли кацапію з Україною. Може, за краще, вам проспатися як слід? Ви відірвалися від України, тож не тре нам тут ваше канадійське підсовувати. Канада зі Штатами не воює і не воювала 350 років. В Україні є тисяча першочергових проблем, котрі потрібно було вирішувати ше учора, а не каламутити ситуацію в Державі під час війни.
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08.08.2024 06:57 Ответить
Повна хня. Я вже бачу як бідні та нещасні діаспоряни з Канади та інших країн, тільки і чекають подвійного громадянства щоб приїхати на пару днів в Україну.
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08.08.2024 07:56 Ответить
Щоб знайти кацапа, будете брати ДНК? і це не допоможе. Все залежить від світогляду. Зараз за світоглядом (та і за ДНК) правлячій верхівці України немає українців, є малоосвічені совки. Зараз за кордоном проживає українців більше ніж в Україні. Тобто, вони будуть голосувати і вибирати для мене владу, подивившись концерт якогось чергового притули чи зеленського?
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08.08.2024 11:18 Ответить
Наркоман знову пропихує закон,якій порушує Констітуцію України.За воєнним станом зміна основного закону країни неможлива.
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08.08.2024 05:47 Ответить
Готують розпродаж іноземцям української землі і надр.
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08.08.2024 05:59 Ответить
Схоже, це - основна мета.
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08.08.2024 07:04 Ответить
5-та колона збільшиться в рази.
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08.08.2024 06:15 Ответить
ось що на часі для зелених курв
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08.08.2024 06:43 Ответить
За вказівками кремля буратінка продовжує розкладати країну зсередини, бо на фронті справи у кацапні не дуже гарні й війну прийдеться заморожувати якимсь чином.
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08.08.2024 06:44 Ответить
клоУн
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08.08.2024 07:05 Ответить
Ця ЗЕлена паскуда відкриває двері не тільки для "хароших русских" але і для російського олігархату, згадайте як деякі з них повідмовлялися від паспортів з двоголового куркою і стали громадянами Греції, будьте впевнені Угорщини,Австрії і т.д ."найвеличніший " з "найпотужнішим" їх дуже скоро обілетять і почнеться: для початку змусять Європу з США зняти санкції, а потім влізуть дерибанити Україну
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08.08.2024 07:09 Ответить
Підготовка до великого шухеру? Розвалює державу зсередини? Всі бриги, що при владі будуть мати ізраїльські паспорти, на заході держви будуть мати угорські, польські, румунські паспорти та інші паспорти, а на півдні і сході кацапські? Дуже "мудрий" політик, точніше відвертий ворог України. Ви цього добивалися 73%?
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08.08.2024 07:18 Ответить
Просроченцы балуются бумажками.
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08.08.2024 07:19 Ответить
Ось де заритий чорт. Це те заради чого його євреї і поставили. Їм потрібна Україна.
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08.08.2024 07:29 Ответить
поставили мудрі українчики, які назвали українця Порошенка поганим євреєм, а єврея Зеленського гарним українцем. Ну, гірше ж не буде, а буде і далі їх веселити шароварамиіз
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08.08.2024 11:11 Ответить
Ішак готує підгрунтя, щоб ускладнити притягнення до відповідальності себе і Ко за скоєні ними злочини.
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08.08.2024 07:51 Ответить
вони ще не відповіли за те що мавпі апхаській дали наш паспорт і ще всякім паскудам які нам зараз розказують як нам жити і не жити-взагалі хватає мавпи щоб зрозуміти кому зелекомісари збираються наше громадянство роздавати
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08.08.2024 08:02 Ответить
Це щоб спокійно сиділи ц владі громадяни кацапії !
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08.08.2024 08:33 Ответить
Комкає реальність як хоче.

Під гаслом, що неможна міняти конституцію під час війни вже так на змінював, що підмінив поняття хто і для кого має працювати.

Регрес та деградація тільки посилює швидкість вигадування "ідіотських рішень". Наче світу залишилось існувати два місяці.

Але нас през же попередив би???????Не дав би гнисти, не знаючи про небезпеку??? Чи це великий фінансові втрати?
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08.08.2024 08:41 Ответить
Що не зрозуміло? Якщо закон, забороняє продаж землі іноземним громадянам, то потрібно цих громадян зробити українцями
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08.08.2024 08:45 Ответить
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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08.08.2024 08:49 Ответить
Щось братву преЗЕдента знову плющить...
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08.08.2024 08:52 Ответить
Останній акорд шобли для ЛЕГАЛЬНОГО продажу землі усяким зайдам.
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08.08.2024 08:52 Ответить
Воно ще не стало громадянином України, але ********** закон щоб убезпечити себе від відповідальності за усе лихо, що ця порхаригокока срань принесла українцям! Бити будуть не по паспорту, а по морді...
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08.08.2024 08:55 Ответить
Готовлять путі відходу )))
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08.08.2024 09:01 Ответить
"Набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку" - Це взагалі що за х...йня? Що означає спрощено? Типу якась умовно аграрна компанія навозить суди сомалійців, бо ті готові за пів відра картоплі місяці їбашити, а потім у зв'язку із тим що вони типу "працевлаштовані", вони всією атарою йдуть до ЦНАПу і подають документи на громадянство? Але ж так... забув, це вже після війни вони так зроблять, воювати мають виключно українці.
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08.08.2024 09:08 Ответить
Стук-стук! Козли зелені з чернового дна постукати.
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08.08.2024 09:22 Ответить
Тобто гарант Конституції вніс на розгляд антиконституційний закон?
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08.08.2024 09:22 Ответить
Давай вже закон про кріпацтво! Гулять так гулять
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08.08.2024 09:28 Ответить
Невже Корбана поверне?
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08.08.2024 09:31 Ответить
Зєля наполегливо проводить демонтаж української державності. Буде справжнім громадянином людина, що має десь ще свою Батьківщину, а Україну сприймає лише, як дойну корову? Буде цей "громадянин" обирати патріотичну владу?

Зєлю геть. Вибори
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08.08.2024 09:40 Ответить
Зє-!, ПНХ!

Нєначасі!
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08.08.2024 10:00 Ответить
І тут Валодьку панєсло...

Т В А Р І !!!
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08.08.2024 10:08 Ответить
Зєля - посіпака секти "хабад", а його куратор Єлдак - грушник. Тому їхня мета повністю знищити українців.

Висновки робить самі👈
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08.08.2024 10:15 Ответить
Множинному громадянству - Ні!

Набуття громадянства іноземцями через вступ до ВСУ (з умовою відмови від поточного) - Так!
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08.08.2024 10:20 Ответить
Бажає легалізації для своїх сліпаків і бізнес партнерів із рузьгіми паспортами, а можливо і для себе
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08.08.2024 10:27 Ответить
30 тушек опять поголосуют, как за мобилизацию, а нелегитимный подпишет
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08.08.2024 10:29 Ответить
..о, Корбан вернется..
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08.08.2024 10:43 Ответить
兀дар дЄрьмаківський
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08.08.2024 10:52 Ответить
Вчасно. Зараз вся зелена пиз..та одержить інше громадянство, щоб вчасно здриснути з розграбованої країни. Щось мене бентажать смутні підозри, що у нашого Незламного одне українське громадянство. У Бєні три громадянства, а у його ляльки тільки одне і те не кошерне?
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08.08.2024 11:01 Ответить
Зрадники з росіськими паспортами теж отримають подвійне громадянство?
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08.08.2024 11:03 Ответить
Плюс до вище вказаного множинне громадянство допоможе тим хто чухнув там здобув громадянство або збирається це зробити уникнути від оподаткування при продажі майна що залишилось в Україні - це за які гріхи нам Бог послав такого правителя дебіла. (

податком на доходи фізичних осіб - 5%;

* військовим збором 1,5%.

Слід зазначити, що для нерезидентів розмір податку на доходи фізичних осіб при продажу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85_%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E нерухомості становить 18%.)
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08.08.2024 11:31 Ответить
Не розумний чоловік, що порушує Конституцію України!
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08.08.2024 11:41 Ответить
Прийшов час узаконювати кварталістам свої паспорти. Щоб після втечі їх не видали владі України для суду.
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08.08.2024 14:31 Ответить
Цей дурдом можна вилікувати виключно евтаназією ...
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08.08.2024 18:37 Ответить
набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

ВРАТА ДЛЯ МИГРАНТОВ
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08.08.2024 23:51 Ответить
 
 