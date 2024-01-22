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законопроект (3051) Зеленский (16609) двойное гражданство (148)

Законопроект Зеленского о множественном гражданстве зарегистрирован в Раде

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

паспорт,громадянство

Сегодня, 22 января, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Об этом сообщается на странице Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

Он определен президентом как безотлагательный.

Читайте также: Зеленский сегодня внесет в Совет законопроект о введении множественного гражданства
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Топ комментарии
+30
Таки хоче проштовхнути те що заборонено Конституцією. Хоча сам має стояти на захисті Конституції. Хєрант бісів!
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22.01.2024 20:16
+29
В Конституції України передбачено єдине громадянство - громадянство України. Змінювати Конституцію під час військового стану заборонено. Отже законопроект згортається в трубку і встромляється в орган, яким думали, коли його готували
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22.01.2024 20:22
+21
Це найважливіше питання на сьогоднішній день?
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22.01.2024 20:12
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хід конем! напевно збирається отримати громадянство іншої країни! от цікаво якої?
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22.01.2024 20:12 Ответить
Риторичне питання, бо ви знаєте якої країни. Та на 100% у Бубучкі вже є то громадянство.
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22.01.2024 20:17 Ответить
невже Тібета?))))
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22.01.2024 20:21 Ответить
Невідкладний?!!!

Узаконити 3 паспорти Бени- це е «невідкладне завдання для України»?!!!

Хлопчик, ти «широко шагаешь»- не порви штани!

ЗСУ боронять Україну як леви на нулі. Війні кінця ще не видно, а ти про паспорти?!
Для кого це важливо?!
Для народу України? Ні.

Кому це вигідно? Параші? Мабуть, так.

Для міжнародних спекулянтів та шахраїв, які грабують Україну? Так, це їх « легалізує».

Для членів українського укряду? Де багато хто е громадянами іншіх країн. Так, вони «за».

Але як цей « невідкладний закон» працюе на Перемогу України? Ніяк.

Більш того, висування зараз цього закону демонструє не послідовність Зеленського, та відсутність «Плану Перемоги», де чітко розписані пріоритети, завдання, та терміни.
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22.01.2024 20:41 Ответить
Це найважливіше питання на сьогоднішній день?
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22.01.2024 20:12 Ответить
Канєшна! Так як закон 5110 - терміново прийнятий(позачергово) і підписаний 22.02.2022
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22.01.2024 20:27 Ответить
Для ЗЕ дуже важливе.Всі підораси при ньому мають громадянство кацапії.Таким чином питання буде закрите и паспорт рахи не привід для скандалу!!
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22.01.2024 20:27 Ответить
так ! бо інакше іноземцям землю не купити .
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22.01.2024 20:40 Ответить
также как продажа земли(((
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23.01.2024 00:02 Ответить
Дуже актуальне питання для друзів дитинства Зеленського і самого Зеленського?
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22.01.2024 20:13 Ответить
А є ссиль на ций проект?
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22.01.2024 20:14 Ответить
Встречайте гостей.
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22.01.2024 20:15 Ответить
хозяев скорей..
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22.01.2024 20:19 Ответить
добивають з середини
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22.01.2024 20:15 Ответить
Таки хоче проштовхнути те що заборонено Конституцією. Хоча сам має стояти на захисті Конституції. Хєрант бісів!
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22.01.2024 20:16 Ответить
Все, что делает zеленский - исключительно во вред Украине
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22.01.2024 20:16 Ответить
ze робить все як рашцi. порушує Конституцiю i пiдтягує халявнi "закони" пiд розпродаж землi. шо далi - "домбас", Крим, чи "кемська волость" - та забирайте...
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22.01.2024 20:19 Ответить
Также выраженная що він просто знущається ...
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22.01.2024 20:22 Ответить
Чому у вас це - враження? Власне так і є. Але чомусь у опозиції та в інших структурах, які мають силу, це не спричиняє проблеми. Отже, або все нормально, або всім насрати. Тому хто в цій ситуації більше чмо ще будуть роками розбиратися.
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22.01.2024 20:29 Ответить
А чому ви вважаете що оппозиція не бореться? В раді іх меншість тому приймають закони зелені зрадники! В ЗМІ канали Порошенко закриті, е тільки в ютубі, телеграмм каналі, і ще порох в начале повномаштабки заключив договор про припинення політичних сварок, точніше заборону на массовий протест людей, і вони виключно борються з зеленским в площіни інформаційного спротиву
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23.01.2024 08:22 Ответить
Щось "таке враження" змінилось на якусь муйню ...та ще по кацапські ...
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23.01.2024 02:52 Ответить
В Конституції України передбачено єдине громадянство - громадянство України. Змінювати Конституцію під час військового стану заборонено. Отже законопроект згортається в трубку і встромляється в орган, яким думали, коли його готували
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22.01.2024 20:22 Ответить
хто на ту конституцію дивиться? як треба їм, то й приймуть, наприклад, як "харьківські"
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22.01.2024 20:38 Ответить
Корбан попросил?)
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22.01.2024 20:22 Ответить
Перепрошую за нескромне запитання, а як ж тоді Конституція? Чи як звично, ЗЕсрань її замість туалетного паперу використовує?
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22.01.2024 20:24 Ответить
Це для торгівлі землею....
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22.01.2024 20:24 Ответить
Уточню. Це не для тогівлею землею....
Це для продажу держави Україна!!!
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22.01.2024 20:29 Ответить
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

2 ч

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство. Але 4 роки такий проєкт зареєстрований. Теж Зеленським, в грудні 19 року, №2590.Регламент забороняє реєстрацію законопроєктів, якщо такі вже є на розгляді ВР. Який же тепер розглядатиме Рада- старий чи новий?
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22.01.2024 20:26 Ответить
Готовят себе запасной вариант,свалить.А рядовому гражданину это не нужно и не доступно.
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22.01.2024 20:26 Ответить
як же не нужно? мені нужно. дуже потрібно. так як у мене і українське і британське громадянство, я б не хотів виходити з українського, то ж мені дуже навіть нужно.
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22.01.2024 20:30 Ответить
Під Бахмут і Авдіївку - ТАМ твоє громадянство. ТАКІ херовіМЯДЯНИ народу України - НЕ потрібні
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22.01.2024 21:27 Ответить
я виїхав 20+ років назад і підтримував Україну починаючи з 2013 року, коли ти ще за Януковича бігав голосував. тому давай кожен буде вирішувати сам за себе де йому бути і ким йому бути.
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22.01.2024 21:35 Ответить
Завдякі 🤡 зеленський падлі ,мої діти категорично подали заяви в посольство на вихід з українського громадянства ! тому шо цей фсбешний нарком, зруйнує все , доведе до зубожіння і скаже шо ви всі зробили себе разом... самі ! Як би Порох був при владі ...ми би залишилися громадянами України !
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22.01.2024 20:28 Ответить
Правильно зробили,тільки дурні вірять у щось перспективне при наркомані у владі.Мої теж не збираються повертатися,ніякої перспективи
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22.01.2024 20:31 Ответить
Вашим дітям хоч пощастило, що є така можливість. А тут не можеш стати апатридом, як би сильно не хотілося і жоден з юристів не може з цим допомогти.
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22.01.2024 20:47 Ответить
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22.01.2024 20:30 Ответить
де-факто вже. для цього і робиться таке. на шиксах тепер не треба буде вже женитися.
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22.01.2024 20:49 Ответить
Якщо хочеш підтертися Конституцією, стань її гарантом.
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22.01.2024 20:32 Ответить
Таким чином, Зеленський як Президент та гарант Конституції України (як до цього і Вищий законодавчий орган країни) свідомо та цинічно порушує Конституцію вносячи та приймаючи закони, які прямо порушують Конституцію України, адже, не можуть бути прийняті під час військового або надзвичайного стану. Таким чином можна впевнено констатувати факт, що ЗЕвлада вийшла за межі своїх повноважень і узурпувавши владу та всупереч Конституції України створює в країні диктатуру.
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22.01.2024 20:34 Ответить
Це дiйсно важливо для багатьох людей з дiаспори. Бiльшiсть країн дозволяють подвiйне громадянство, Україна тут iстотно вiдрiзняється вiд усiх. Зрозумiло що закон не повинен дозволяти громадянство кацапам. Хоча б без iнтерв'ю.
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22.01.2024 20:34 Ответить
Більшість країн не дозволяють порушувати конституцію за бажанням президента та ще й під час воєнного стану. Україна тут істотно відрізняється від усіх.
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22.01.2024 20:43 Ответить
Алаверди - у багатьох країнах громадянство єдине. Далі варіанти, як у країнах Балтії, наприклад.
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22.01.2024 21:24 Ответить
Від цього НЕДОзакону пи№доти з грошима і паспортами буде БІЛЬШЕ. А ЗСУ _ БУДЕ МЕНШЕ, як і етнічних українців. ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2024 21:30 Ответить
А про мобілізацію не хоче подати?
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22.01.2024 20:36 Ответить
Все що роблять слуги, роблять для себе, народ для них справа десята. А то, що народ зробив це разом, це правда
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22.01.2024 20:38 Ответить
Гундосик біснується
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22.01.2024 20:40 Ответить
Він визначений президентом як невідкладний. Джерело: https://censor.net/ua/n3469200
Тупорилий ішак щодо мбілізації жодних рухів не робить (хоча це його прямий обовязок) та не вважає за потрібне внести законопроект, як невідкладний. Це мохнате чмо готує для себе ніби -то правовий сценарій для того, щоб здтриснути і уникнути відповідальності.
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22.01.2024 20:40 Ответить
Страну имеют притом в извращенной форме но всем пох к концу года у украинцев не будет земли все скупять двопаспортисти Ві так и не поняли Зе просто гробовщик країни
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22.01.2024 20:40 Ответить
Хоче легалізувати своє рашистське громадянство?
А як же Конституція?
Що може гарантувати цей "гарант" крім руйнації держави й української ідентичності?
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22.01.2024 20:49 Ответить
Шалом.Усє буде Хабад).
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22.01.2024 20:59 Ответить
в рашистської агентури, з часів другої світової війни ,,куча паспортів яких хочеш національностей,Так що "зе зрадники" приймаючи цю антиукраїнську куйню.збираються ще більше наводнити Україну рашистськими агентами із паспортами громадян інших країн....
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22.01.2024 20:59 Ответить
Після ціх законотворців треба буде відкат на років 6 назад робити.
Бо це давно ні в ніякі ворота не лізе.
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22.01.2024 21:09 Ответить
Подвійне і більше громадянство воно дає можливість для безкарної злочинної діяльності окупантів в Україні. Нашкодив: вбивав, калічив, грабував .... А маючи ще і друге громодянство ворожої паРаші взяв спокійно втік на її безмежні загніваючі простори. Недарма зараз проклята паРаша посилено дає його своїм опричникам нелюдям, кривавим вбивцям, сепаратистам, бандитам, терористам, колаборантам в тимчасово окупованих Українських територіях, щоб убезпечити цю свою прокацапську заразу від суворого кримінального покарання навіть за самі тяжкі злочини проти України.
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22.01.2024 21:11 Ответить
Это запасной аэродром, джентльмены,
все кто при схемах с начала войны сидят на чемоданах. Теперь покажешь паспорт Кипра на границе и спокойно свалишь в последнюю минуту
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22.01.2024 21:16 Ответить
Мрія морди ворожої ...
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22.01.2024 21:23 Ответить
Хоче легалізувати свої паспорти?
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22.01.2024 21:45 Ответить
Довбні, спочатку розберіться з консульським колапсом з прийомом громадян, коли Е-черга для іноземної черги в Дії не працює.
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22.01.2024 21:47 Ответить
На голову конституційного суду тиснуть часом не з приводу цього говнопроекту закону?
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22.01.2024 21:55 Ответить
Человек, который шел в президенты на один срок ни разу не "палится". Законопроект о мобилизации не подал, а вот эту ерунду (причем повторно) подал. И все заради рейтинга.
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22.01.2024 21:57 Ответить
Я И ВСЯ АМЕРИКА ПОДДЕРЖИВАЕТ В ЭТОМ ЗЕЛЕНСКОГО!!! МОЛОДЕЦ!
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22.01.2024 22:11 Ответить
Пограбуали країну, тепер гострять лижі!
Важаю, таке важливе питання потрібно вирішувати щляхом референдуму!
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22.01.2024 22:18 Ответить
Знову збіглися, - не читали, але засуджують. У Проекті 44 сторінки.

Потрібна консультація юристів - мозок можна зламати.
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22.01.2024 22:21 Ответить
Воно хоче під час війни змінити Конституцію? В дупу такого "гаранта"!
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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23.01.2024 11:50 Ответить
Проект

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство

1. Законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах:

1) єдиного громадянства -- громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув тромадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
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23.01.2024 17:07 Ответить
Якщо іноземець подає позов до ЄСПЛ, то йому вже все рівно, ким його буде визнавати Україна у своїх правових відносинах.
Ми самі собі копаємо яму.
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23.01.2024 17:24 Ответить
приїхали ... Так він іноземець, чи громадянин України ??
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23.01.2024 22:57 Ответить
Так отож. Самі ж пишете - потрібна консультація юристів. А там де збираються юристи, правді не місце 😂
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24.01.2024 09:25 Ответить
- тут особливо треба використовувати термін "громадянин України"

- є якась інша можливість без юристів обійтися ?
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24.01.2024 12:37 Ответить
Схоже зе-команда хоче перетворити Україну на прохідний двір!
Європейцям чи американцям навряд чи потрібне наше громадянство, а от сюди приїдуть азіати, африканці
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22.01.2024 22:23 Ответить
Все не на часі, а от множинне громадянство, питання термінове, навіть попри неконституційність, та без згоди українців! Поруліл, тепер готує кроки щоб можна було звалити
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22.01.2024 22:33 Ответить
За что украинцев будут лишать гражданства: Зеленский внес в Раду законопроект про множественное гражданство

Лишать гражданство будут за:
▪️добровольное получение гражданства страны-агрессора (исключение - принудительная паспортизация украинцев на временно оккупированной территории);
▪️угрозу нацбезопасности в случае, если гражданин имеет паспорт еще одного государства;
▪️ложь при оформлении гражданства;
▪️не сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и знания государственного языка;
▪️военную службу на стороне страны-агрессора;
▪️тероризм.
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22.01.2024 23:32 Ответить
лишать - не вопрос. Главное чтоб не было 2го гражданства
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23.01.2024 00:05 Ответить
Схоже будуть давати українське громадянство іноземцям які збираються скуповувати землю.

На ютубі тарас чорновіл аж захлинається розказуючи, що розпродаж землі це благо для країни.
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23.01.2024 00:03 Ответить
А за недекларування другого громадянства довічне, як за шпигунство на користь цієї держави.
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23.01.2024 02:00 Ответить
Пацан і дальше рулить, насравши на Конституцію вже вкотре. Далеко піде... майже як Людовік ХІV-"держава-це я".
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23.01.2024 03:54 Ответить
Это СЕРЬЕЗНОЕ основание для импичмента (посягательство на основной закон и основополагающий институт госудаства - ГРАЖДАНСТВО)!
Даже закатка военного бюджета в асфальт Украине перед войной - куда меньшее преступление, чем это БОМБА под основы государствености и суниверитета Украины!!!
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23.01.2024 04:46 Ответить
Проект

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство

1. Законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах:

1) єдиного громадянства -- громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув тромадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

Де зазітхання ? У проекті не знайшов терміну "множинне громадянство". Воно там закамуфльоване.
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23.01.2024 17:10 Ответить
Ну нарешті През і його ОПА та більшість слуг легалізують ізраільське громадянство
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23.01.2024 07:17 Ответить
 
 