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Законопроект Зеленского о множественном гражданстве зарегистрирован в Раде
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Сегодня, 22 января, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.
Об этом сообщается на странице Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".
Он определен президентом как безотлагательный.
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+29 Vujko Donetski
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+21 Василь Воробець
показать весь комментарий22.01.2024 20:12
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Пожалуйста, подождите...
Узаконити 3 паспорти Бени- це е «невідкладне завдання для України»?!!!
Хлопчик, ти «широко шагаешь»- не порви штани!
ЗСУ боронять Україну як леви на нулі. Війні кінця ще не видно, а ти про паспорти?!
Для кого це важливо?!
Для народу України? Ні.
Кому це вигідно? Параші? Мабуть, так.
Для міжнародних спекулянтів та шахраїв, які грабують Україну? Так, це їх « легалізує».
Для членів українського укряду? Де багато хто е громадянами іншіх країн. Так, вони «за».
Але як цей « невідкладний закон» працюе на Перемогу України? Ніяк.
Більш того, висування зараз цього закону демонструє не послідовність Зеленського, та відсутність «Плану Перемоги», де чітко розписані пріоритети, завдання, та терміни.
Це для продажу держави Україна!!!
@IrynaGerashche2
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2 ч
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство. Але 4 роки такий проєкт зареєстрований. Теж Зеленським, в грудні 19 року, №2590.Регламент забороняє реєстрацію законопроєктів, якщо такі вже є на розгляді ВР. Який же тепер розглядатиме Рада- старий чи новий?
Тупорилий ішак щодо мбілізації жодних рухів не робить (хоча це його прямий обовязок) та не вважає за потрібне внести законопроект, як невідкладний. Це мохнате чмо готує для себе ніби -то правовий сценарій для того, щоб здтриснути і уникнути відповідальності.
А як же Конституція?
Що може гарантувати цей "гарант" крім руйнації держави й української ідентичності?
Бо це давно ні в ніякі ворота не лізе.
все кто при схемах с начала войны сидят на чемоданах. Теперь покажешь паспорт Кипра на границе и спокойно свалишь в последнюю минуту
Важаю, таке важливе питання потрібно вирішувати щляхом референдуму!
Потрібна консультація юристів - мозок можна зламати.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
1. Законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства -- громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув тромадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
Ми самі собі копаємо яму.
- є якась інша можливість без юристів обійтися ?
Європейцям чи американцям навряд чи потрібне наше громадянство, а от сюди приїдуть азіати, африканці
Лишать гражданство будут за:
▪️добровольное получение гражданства страны-агрессора (исключение - принудительная паспортизация украинцев на временно оккупированной территории);
▪️угрозу нацбезопасности в случае, если гражданин имеет паспорт еще одного государства;
▪️ложь при оформлении гражданства;
▪️не сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и знания государственного языка;
▪️военную службу на стороне страны-агрессора;
▪️тероризм.
На ютубі тарас чорновіл аж захлинається розказуючи, що розпродаж землі це благо для країни.
Даже закатка военного бюджета в асфальт Украине перед войной - куда меньшее преступление, чем это БОМБА под основы государствености и суниверитета Украины!!!
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
1. Законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства -- громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув тромадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
Де зазітхання ? У проекті не знайшов терміну "множинне громадянство". Воно там закамуфльоване.