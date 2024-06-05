Военнообязанные, имеющие ПМЖ других стран или двойное гражданство, больше не смогут уезжать за границу, - ГПСУ (обновлено)

В ГПСУ прокомментировали заявление посольства США в Украине о запрете выезда лиц с двойным гражданством. Если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они все равно в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, которые имеют ее национальные права и обязанности.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net и "Радіо Свобода".

С 1 июня в Украине отменили исключение по проживанию "за границей".

Какие изменения?

Теперь военнообязанным гражданам Украины, имеющим постоянное местожительство в других странах или двойное гражданство, больше не разрешается выезжать за границу в соответствии с законом о мобилизации.

"Формулировка, которая распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили российскую "Свет-КУ" вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

Граждане с ПМЖ

Спикер ГНСУ отметил, что эти нормы действовали и раньше.

По словам Демченко, так называемых находящихся в Украине американо-украинских лиц государство рассматривает исключительно как граждан Украины.

"Раньше мы действительно выпускали с территории Украины лиц, имевших ПМЖ за пределами Украины. Теперь эту категорию граждан мы не пропускаем", - заявил он.

Спикер ГПСУ рассказал, что на границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности.

"В то же время не стоит путать их с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", – подчеркнул Демченко.

В ГПСУ добавили, что ранее мужчины из Украины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы страны. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.

Напомним, посольство США в Украине сообщило, что с 1 июня в Украине не выпускают за границу военнообязанных мужчин с двойным гражданством.

Читайте также: Военнообязанным украинцам с двойным гражданством с 1 июня отменено разрешение на выезд за границу, - посольство США