Военнообязанные, имеющие ПМЖ других стран или двойное гражданство, больше не смогут уезжать за границу, - ГПСУ (обновлено)
В ГПСУ прокомментировали заявление посольства США в Украине о запрете выезда лиц с двойным гражданством. Если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они все равно в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, которые имеют ее национальные права и обязанности.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net и "Радіо Свобода".
С 1 июня в Украине отменили исключение по проживанию "за границей".
Какие изменения?
Теперь военнообязанным гражданам Украины, имеющим постоянное местожительство в других странах или двойное гражданство, больше не разрешается выезжать за границу в соответствии с законом о мобилизации.
"Формулировка, которая распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", - подчеркнул он.
Граждане с ПМЖ
Спикер ГНСУ отметил, что эти нормы действовали и раньше.
По словам Демченко, так называемых находящихся в Украине американо-украинских лиц государство рассматривает исключительно как граждан Украины.
"Раньше мы действительно выпускали с территории Украины лиц, имевших ПМЖ за пределами Украины. Теперь эту категорию граждан мы не пропускаем", - заявил он.
Спикер ГПСУ рассказал, что на границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности.
"В то же время не стоит путать их с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", – подчеркнул Демченко.
В ГПСУ добавили, что ранее мужчины из Украины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы страны. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.
Напомним, посольство США в Украине сообщило, что с 1 июня в Украине не выпускают за границу военнообязанных мужчин с двойным гражданством.
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усі ці "громадянські двійники"
1. є правопорушниками
2. підлягають мобілізації
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Достатьньо вийти на вулицю і побачити: з 24.02.22 нічого не змінилось, як сиділи
по кабаках-пивнушках так і сидять. Як вигулювали жінок по парках так і вигулюють.
І так, на всяк випадок (бо передбачаю питаннячко), я вже застарий, волонтерю.
Їх треба бронювати
Еквілібристів на підстанції!
Фокусників на конвєрні стрічки!
Ці дауни з тцк нехай УСІХ!!!!!! мобілізують, особливо фермерів!!! ***** жрать народу!!! Тільки Ржати!!!
Якщо люди хочуть, щоби країна залишилась існувати (і вони разом з нею), то в них тільки один вихід - виносити цю шоблу.
Бо потім дуже легко піти в посольство Чехії і росказати про цього зедебіла-погранца - який спаплюжив Паспорт Чехії!?? Думаєте проковтнуть?
https://www.google.com/search?q=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&sca_esv=72159c55dfabcfff&sxsrf=ADLYWII_MzdRKQ1LgBwzG_Sx72_rRoQJ3A%3A1717580120368&ei=WDFgZrqFFsSKxc8P597_yA4&udm=&ved=0ahUKEwi6kcrHlMSGAxVERfEDHWfvH-kQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiadCn0Lgg0ZQg0LLRltC00L_QvtCy0ZbQtNCw0LvRjNC90ZbRgdGC0Ywg0LfQsCDQv9C-0LTQstGW0LnQvdC1INCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQviDQsiDQo9C60YDQsNGX0L3RljIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUjdHlD9EFj9EHADeAGQAQCYAaMBoAGjAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCBKAC1gHCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBZgDAIgGAZAGCpIHAzMuMaAHshA&sclient=gws-wiz-serp Чи є відповідальність за подвійне громадянство в Україні
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240410-chy-dozvoleno-v-********-podvijne-gromadyanstvo-u-2024-roczi/ Чи дозволено в Україні подвійне громадянство у 2024 році
Ну, так а я про шо? ЧОРНИМ по білому написано -Вважається громадянином України. Шо тобі не понятно?
Так шо можешь зайти до консульства і вийти, зайти і вийти, зайти і війти, знов зайтиі вийти. І так скільки завгодно. Туди сюди туди сюди.....
Бо якщо немає "подвійного громадянства" то немає і сумнівів що перед прикордоником стоїть громадянин іншої країни.
Максимум що може бути законним це якщо виявиться що цей громадянин має щє громадянство і України, а користується паспортом іншої країни то треба почати процесс виведення такої особи з громадянства України.
Це було би по демократичних законах але .... то не про Україну....
Українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни за другим громадянством, - посольство США.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv-iz-podviynim-gromadyanstvom-vipuskatimut-1717533621.html
Дуже цікаво було б дізнатись згідно статей якого закону у нас не випускають за кордон чоловіків, та яка відповідальність за законом (назва закону та стаття) за подвійне громадянство? І якщо у людини 2 паспорти, кожний з яких законно набутий у відповідній країні, то де в законодавстві вимога заявляти про це під час перетинання кордону і предявляти обидва? ЗЕ-шапіто.
З.І. Можливо у шановного товариства є такі данні і хтось може поділитися пруфами на норми відповідних законів? Бо для громадян дійсний принцип - Дозволено все, що не заборонено законом. Але любий закон не повинен суперечити Конституції (https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/116-rozdil-xv-perehidni-polozhennya).
Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
Хто має друге громадянство - можете ( якщо хочете)відвовлятися від українського, тому ,що є закон в якому сказано, що людина не може бути без громадянства
Але більшість тих хто мав інше громадянство не відмовлявся від українського тому що мали тут нерухомість а з українським паспортом податки на порядок нижчі
я чомусь вже в цьому дуже сумніваюсь - "фізична особа" - не громадянин((:
Памятаєте, як звучало в Iron Maiden пісні the Prisoner: I am not a number, I am a free man!
Про яки "норми законодавства" можно говорити??
А потрійне, по-четверте, по-п'яте?
Країна клоунократії.
А ось як воно є насправді - ""Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України і навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
І де тут сказано що це "заборонено"?
Тупе базікало...
І по-друге, незрозуміло нащо то робиться? Вдруге одруженого чоловіка за волоси тягнути до першої жінки. Бо громадянство то як шлюб .
Щоб мобілізувати всіх з подвійним громадянство?
І влада думає що за неї будуть насильно воювати?! Бо батьківщина іншого громадянина, там, де він зробив сім'ю, побудував дім, в тій крані де йому забезпечується безпека! Віддавати своє життя за
УкраїнуРосію н.2 ніхто не буде. Україна отримає ще більшу кількість незадоволених і озлоблених ( для яких закінчення війни є за будь якою ціною) замість союзників.
Доречі майбутні вибори в Європі то все можуть продемонструвати.
Досить махати пачками паспортів! Захотів громадянство іншої країни, пиши заяву, отримуй Указ Президента України про вихід з громадянства і все... вільний.
Але ж... так хочеться і рибку і на х...
Практично всі хто отримав громадянство країн де не вимагається обов'язковий вихід з попереднього громадянства не писали заяв про вихід з громадянства України і продовжують жити "на два дома".
І пенсії отримують, і угоди в Україні проводять... краса неземна.
Раніше в Ізраїлі як тільки мобілізація - черги на рейси в Україну, а потім навпаки. А зараз така лажа - війна і там і там. Пєчалька...
Не потрібно бути хитрозадим, потрібно визначитися.
І по-друге: пишуть про зміни в законодавстві, але було би добре почитати ці зміни: стаття, пункт, кома есс.
Бо виникнуть позови до ЄС судів по правам людини. Громадянин Х проти України. І за виграшем держбюджет Уа буде змушений платити збитки. Бо у багатьох екс громадян тут кредити і зобов'язання перед фінансовими інститутами. То все погашувати хто буде? Звісно держава Україна через своїх платників податків, нє з кишень рєзнікових зеленських єрмаків....
Баджет України ок? Потягне ці всі справи?