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Новости мобилизации
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Военнообязанные, имеющие ПМЖ других стран или двойное гражданство, больше не смогут уезжать за границу, - ГПСУ (обновлено)

ДПСУ про виїзд чоловіків з подвійним громадянством

В ГПСУ прокомментировали заявление посольства США в Украине о запрете выезда лиц с двойным гражданством. Если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они все равно в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, которые имеют ее национальные права и обязанности.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net и "Радіо Свобода".

С 1 июня в Украине отменили исключение по проживанию "за границей".

Какие изменения?

Теперь военнообязанным гражданам Украины, имеющим постоянное местожительство в других странах или двойное гражданство, больше не разрешается выезжать за границу в соответствии с законом о мобилизации.

"Формулировка, которая распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили российскую "Свет-КУ" вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

Граждане с ПМЖ

Спикер ГНСУ отметил, что эти нормы действовали и раньше.

По словам Демченко, так называемых находящихся в Украине американо-украинских лиц государство рассматривает исключительно как граждан Украины.

"Раньше мы действительно выпускали с территории Украины лиц, имевших ПМЖ за пределами Украины. Теперь эту категорию граждан мы не пропускаем", - заявил он.

Спикер ГПСУ рассказал, что на границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности.

"В то же время не стоит путать их с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", – подчеркнул Демченко.

В ГПСУ добавили, что ранее мужчины из Украины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы страны. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.

Напомним, посольство США в Украине сообщило, что с 1 июня в Украине не выпускают за границу военнообязанных мужчин с двойным гражданством.

Читайте также: Военнообязанным украинцам с двойным гражданством с 1 июня отменено разрешение на выезд за границу, - посольство США

Автор: 

Госпогранслужба (6431) граница (5270) двойное гражданство (161) мобилизация (2762) Демченко Андрей (284)


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Топ комментарии
+19
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05.06.2024 10:55
+19
Якщо США почнуть захищати права своїх громадян, то зелена дупа не витримає.
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05.06.2024 11:06
+11
Цікава ситуація: зміни українські, кордон український, а повідомляють про ці зміни США.

Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
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05.06.2024 11:05
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Правила форума Совет форумчан
"в Україні заборонено подвійне громадянство" 🤣
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05.06.2024 10:55 Ответить
+ 💯!

усі ці "громадянські двійники"

1. є правопорушниками

2. підлягають мобілізації

.
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05.06.2024 12:21 Ответить
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05.06.2024 10:55 Ответить
добрий - злий слідчий. Все Костенко знав, був на засіданнях відкритих-закритих. Стовідстотково були негласні домовленості "грести всіх підряд"... а зараз такий подив "ЯК ТАК ???"
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05.06.2024 11:33 Ответить
Всіх підряд то всіх. Ато декотрі не зовсім всі.
Достатьньо вийти на вулицю і побачити: з 24.02.22 нічого не змінилось, як сиділи
по кабаках-пивнушках так і сидять. Як вигулювали жінок по парках так і вигулюють.
І так, на всяк випадок (бо передбачаю питаннячко), я вже застарий, волонтерю.
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05.06.2024 12:05 Ответить
Є цінні фахівці у ВПК

Їх треба бронювати
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05.06.2024 12:23 Ответить
Клоунів к верстатам!
Еквілібристів на підстанції!
Фокусників на конвєрні стрічки!
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05.06.2024 11:38 Ответить
лучше не надо.... они лишь сломают оборудование и испортят комплектующие....
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05.06.2024 11:45 Ответить
Кожен має право на помилку. Дамо їм ще один шанс.
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05.06.2024 11:47 Ответить
так рассуждали в 2019 "Да он научится " Ничерта не учатся, а ситуация только ухудшается... Хотя обещали что "хуже не будет "
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05.06.2024 11:52 Ответить
Так я ж про це саме.
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05.06.2024 12:00 Ответить
**** не всіх??????
Ці дауни з тцк нехай УСІХ!!!!!! мобілізують, особливо фермерів!!! ***** жрать народу!!! Тільки Ржати!!!
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05.06.2024 11:53 Ответить
Це відверте знущання та саботаж.
Якщо люди хочуть, щоби країна залишилась існувати (і вони разом з нею), то в них тільки один вихід - виносити цю шоблу.
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05.06.2024 12:06 Ответить
Якщо людина при перетині кордону показує паспорт іншої країни дуже важко прикордоннику виявити, що в нього є ще і український. Хіба що прямо запитати і сподіватись на чесну відповідь.
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05.06.2024 11:00 Ответить
База громадян України є на кожному пункті перетену кордону.
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05.06.2024 11:01 Ответить
Какая база? У нас есть база вторых гражданств Украинцев? Сомнительно
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05.06.2024 11:34 Ответить
База одна - граждан України. А на друге громадянство насрати. Воно у нам заборонено.
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05.06.2024 11:36 Ответить
Ну я беру и даю Вам свой паспорт гражданина Чешской Республики, к примеру, или паспорт Бурунди. И что вы дальше с ним делать будете? Что вы узнаете из базы граждан Украины?
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05.06.2024 11:41 Ответить
Перевіряю вас по базі. Виявляється шо ви громадянин України. І все. Паспорт Чехії можите запхати собі у .... кішеню напріклад.
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05.06.2024 11:50 Ответить
Про міжнародний скандал не чули?
Бо потім дуже легко піти в посольство Чехії і росказати про цього зедебіла-погранца - який спаплюжив Паспорт Чехії!?? Думаєте проковтнуть?
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05.06.2024 12:27 Ответить
Спочатку відповісте слідчому чому у вас, як громадянина України ще і паспорт Чехії, шо заборонено в Україні. А потим, можите і до консульства мерщіть. З постановою суду на холці.
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05.06.2024 12:34 Ответить
Слухай - зедебіле читай закони!

https://www.google.com/search?q=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&sca_esv=72159c55dfabcfff&sxsrf=ADLYWII_MzdRKQ1LgBwzG_Sx72_rRoQJ3A%3A1717580120368&ei=WDFgZrqFFsSKxc8P597_yA4&udm=&ved=0ahUKEwi6kcrHlMSGAxVERfEDHWfvH-kQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiadCn0Lgg0ZQg0LLRltC00L_QvtCy0ZbQtNCw0LvRjNC90ZbRgdGC0Ywg0LfQsCDQv9C-0LTQstGW0LnQvdC1INCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQviDQsiDQo9C60YDQsNGX0L3RljIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUjdHlD9EFj9EHADeAGQAQCYAaMBoAGjAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCBKAC1gHCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBZgDAIgGAZAGCpIHAzMuMaAHshA&sclient=gws-wiz-serp Чи є відповідальність за подвійне громадянство в Україні

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240410-chy-dozvoleno-v-********-podvijne-gromadyanstvo-u-2024-roczi/ Чи дозволено в Україні подвійне громадянство у 2024 році
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05.06.2024 12:40 Ответить
До речі, то ви ж самі той паспорт запхаєтє собі у .... кішеню наприклад. Я ж про це ясно написав.
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05.06.2024 12:36 Ответить
З зедебілом ти мене насмішив.
Ну, так а я про шо? ЧОРНИМ по білому написано -Вважається громадянином України. Шо тобі не понятно?
Так шо можешь зайти до консульства і вийти, зайти і вийти, зайти і війти, знов зайтиі вийти. І так скільки завгодно. Туди сюди туди сюди.....
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05.06.2024 12:52 Ответить
цікаво негрів з бурундії також мобілізовують через тцк?!
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05.06.2024 12:52 Ответить
Если у человека перед этим был биометрический украинский паспорт, ты выявляется очень просто
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05.06.2024 11:06 Ответить
Сбор отпечатков пальцев не входит в функции ДПСУ, к счастью.
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05.06.2024 11:45 Ответить
це тимчасово, недопрацювання.
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05.06.2024 13:02 Ответить
Ну временно не временно, я не знаю, но пока такой функции нет. Да и вряд ли гражданин Чехии согласится выезжая из Украины давать свои отпечатки.
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05.06.2024 13:09 Ответить
В американському паспорті вказана країна народження.
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05.06.2024 11:10 Ответить
Ну и что с того? Моя жена родилась в Казахстане, где ее мама работала по распределению. Она от этого не стала гражданкой Казахстана, а стала гражданкой Украины. Тут новость о двойном гражданстве, а не месте рождения.
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05.06.2024 13:13 Ответить
Тут інший момент - якщо немає в Українському законодавстві такого поняття як подвійне громадянство то при перетині кордону людина яка подає паспорт іншої країни повинна вважатися громадянином саме тої держави, паспорт якої вона подає для перетину кордону і ніяк інакше. Якщо прикордонник сумнівається в достовірності документу він повинен почати процедуру перевірки документу але, знову таки, в установах країни, паспорт якої був предявлений на кордоні.
Бо якщо немає "подвійного громадянства" то немає і сумнівів що перед прикордоником стоїть громадянин іншої країни.
Максимум що може бути законним це якщо виявиться що цей громадянин має щє громадянство і України, а користується паспортом іншої країни то треба почати процесс виведення такої особи з громадянства України.
Це було би по демократичних законах але .... то не про Україну....
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05.06.2024 11:43 Ответить
На хитрі дупи знайшовся болт з резьбою.
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05.06.2024 11:00 Ответить
Якщо США почнуть захищати права своїх громадян, то зелена дупа не витримає.
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05.06.2024 11:06 Ответить
Я нє понял, ти за інтернаціонал, алі за комуністов?
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05.06.2024 11:12 Ответить
США вже захищають

Українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни за другим громадянством, - посольство США.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv-iz-podviynim-gromadyanstvom-vipuskatimut-1717533621.html
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05.06.2024 11:22 Ответить
"За словами Демченка, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності. Джерело: "
Дуже цікаво було б дізнатись згідно статей якого закону у нас не випускають за кордон чоловіків, та яка відповідальність за законом (назва закону та стаття) за подвійне громадянство? І якщо у людини 2 паспорти, кожний з яких законно набутий у відповідній країні, то де в законодавстві вимога заявляти про це під час перетинання кордону і предявляти обидва? ЗЕ-шапіто.
З.І. Можливо у шановного товариства є такі данні і хтось може поділитися пруфами на норми відповідних законів? Бо для громадян дійсний принцип - Дозволено все, що не заборонено законом. Але любий закон не повинен суперечити Конституції (https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/116-rozdil-xv-perehidni-polozhennya).
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05.06.2024 11:43 Ответить
Цікава ситуація: зміни українські, кордон український, а повідомляють про ці зміни США.

Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
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05.06.2024 11:05 Ответить
до речі: не з 1червня, а ще раніше...
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05.06.2024 11:36 Ответить
Не дарма Америка вже своїм подвійним громадянам не рекомендує їхати в ''країну мріїї хрінпіду''. Відбудовує зелене шобло совок.
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05.06.2024 11:05 Ответить
Два громадянства і подвійне громадянствог це різні речи.
Хто має друге громадянство - можете ( якщо хочете)відвовлятися від українського, тому ,що є закон в якому сказано, що людина не може бути без громадянства
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05.06.2024 11:06 Ответить
Подать заявку то можно, вот только такие заявления сейчас не рассматриваются
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05.06.2024 11:08 Ответить
Вже давно ті заяви не розглядались... хотіли на місцях по 6-8к за розгляд....

Але більшість тих хто мав інше громадянство не відмовлявся від українського тому що мали тут нерухомість а з українським паспортом податки на порядок нижчі
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05.06.2024 11:19 Ответить
Тут ще треба зрозуміти- чи є таке "українське громадянство" , ??
я чомусь вже в цьому дуже сумніваюсь - "фізична особа" - не громадянин((:
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05.06.2024 11:30 Ответить
фізособа - не вільна людина!
Памятаєте, як звучало в Iron Maiden пісні the Prisoner: I am not a number, I am a free man!
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05.06.2024 11:44 Ответить
А взагалі то , щоб виїхати за кордон потрібен лише загранпаспорт.
Про яки "норми законодавства" можно говорити??
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05.06.2024 11:12 Ответить
🤣🤣🤣 заборонено "подвійне громадянство"?
А потрійне, по-четверте, по-п'яте?
Країна клоунократії.
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05.06.2024 11:24 Ответить
"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено ", - наголосив він."
А ось як воно є насправді - ""Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України і навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
І де тут сказано що це "заборонено"?
Тупе базікало...
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05.06.2024 11:47 Ответить
Можно змінити ідентичність. Інше ім'я і прізвище. То абсолютно законна процедура наприклад в Італії. Так країна народження і дата лишатимуться, але хто ти як сам не відповіш вони не знатимуть
І по-друге, незрозуміло нащо то робиться? Вдруге одруженого чоловіка за волоси тягнути до першої жінки. Бо громадянство то як шлюб .
Щоб мобілізувати всіх з подвійним громадянство?
І влада думає що за неї будуть насильно воювати?! Бо батьківщина іншого громадянина, там, де він зробив сім'ю, побудував дім, в тій крані де йому забезпечується безпека! Віддавати своє життя за Україну Росію н.2 ніхто не буде. Україна отримає ще більшу кількість незадоволених і озлоблених ( для яких закінчення війни є за будь якою ціною) замість союзників.
Доречі майбутні вибори в Європі то все можуть продемонструвати.
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05.06.2024 12:06 Ответить
В паспорті вказано місце народження
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05.06.2024 12:27 Ответить
они хотят еще получить и дипломатические скандалы со странами ЕС.очень умно.
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05.06.2024 12:06 Ответить
Правильно зробили!
Досить махати пачками паспортів! Захотів громадянство іншої країни, пиши заяву, отримуй Указ Президента України про вихід з громадянства і все... вільний.
Але ж... так хочеться і рибку і на х...
Практично всі хто отримав громадянство країн де не вимагається обов'язковий вихід з попереднього громадянства не писали заяв про вихід з громадянства України і продовжують жити "на два дома".
І пенсії отримують, і угоди в Україні проводять... краса неземна.
Раніше в Ізраїлі як тільки мобілізація - черги на рейси в Україну, а потім навпаки. А зараз така лажа - війна і там і там. Пєчалька...
Не потрібно бути хитрозадим, потрібно визначитися.
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05.06.2024 14:12 Ответить
Як би то було так легко написати заяву і ВСЕ то так і робилось би, але ні! З кріпацтва як виявилось вийти не просто!
І по-друге: пишуть про зміни в законодавстві, але було би добре почитати ці зміни: стаття, пункт, кома есс.
Бо виникнуть позови до ЄС судів по правам людини. Громадянин Х проти України. І за виграшем держбюджет Уа буде змушений платити збитки. Бо у багатьох екс громадян тут кредити і зобов'язання перед фінансовими інститутами. То все погашувати хто буде? Звісно держава Україна через своїх платників податків, нє з кишень рєзнікових зеленських єрмаків....
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05.06.2024 16:09 Ответить
Додам: Україна змушена буде утримувати всіх цих "затриманих чоловіків" за безробіттям, бо мешкаючий за кордоном, роботи в Україні не має. Пособія за безробіттям.
Баджет України ок? Потягне ці всі справи?
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05.06.2024 17:05 Ответить
потягне. Не сси
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06.06.2024 02:32 Ответить
 
 