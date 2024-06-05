Військовозобов’язані, які мають ПМП інших країн або подвійне громадянство, більше не зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ (оновлено)

У ДПСУ прокоментували заяву посольства США в Україні про заборону виїзду осіб із подвійним громадянством. Якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно насамперед розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net та "Радіо Свобода".

З 1 червня в Україні скасували виняток щодо проживання "за кордоном".

Які зміни?

Відтепер військовозобов'язаним громадянам України, які мають постійне місце проживання в інших країнах або подвійне громадянство, більше не дозволяється виїжджати за кордон відповідно до закону про мобілізацію.

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", - наголосив він.

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Громадяни з ПМП

Речник ДПСУ зауважив, що ці норми діяли й раніше.

За словами Демченка, так званих американсько-українських осіб, які перебувають в Україні, держава розглядає виключно як громадян України.

"Раніше ми справді випускали з території України осіб, які мали ПМП за межами України. Наразі цю категорію громадян ми тепер не пропускаємо", - заявив він.

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Речник ДПСУ розповів, що на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

"Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", - наголосив Демченко.

У ДПСУ додали, що раніше чоловіки з України з подвійним громадянством у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі країни. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що з 1 червня в Україні не випускають за кордон військовозобов'язаних чоловіків із подвійним громадянством.

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