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Військовозобов’язані, які мають ПМП інших країн або подвійне громадянство, більше не зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ (оновлено)

ДПСУ про виїзд чоловіків з подвійним громадянством

У ДПСУ прокоментували заяву посольства США в Україні про заборону виїзду осіб із подвійним громадянством. Якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно насамперед розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net та "Радіо Свобода".

З 1 червня в Україні скасували виняток щодо проживання "за кордоном".

Які зміни?

Відтепер військовозобов'язаним громадянам України, які мають постійне місце проживання в інших країнах або подвійне громадянство, більше не дозволяється виїжджати за кордон відповідно до закону про мобілізацію.

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", - наголосив він.

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Громадяни з ПМП

Речник ДПСУ зауважив, що ці норми діяли й раніше.

За словами Демченка, так званих американсько-українських осіб, які перебувають в Україні, держава розглядає виключно як громадян України.

"Раніше ми справді випускали з території України осіб, які мали ПМП за межами України. Наразі цю категорію громадян ми тепер не пропускаємо", - заявив він.

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Речник ДПСУ розповів, що на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

"Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", - наголосив Демченко.

У ДПСУ додали, що раніше чоловіки з України з подвійним громадянством у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі країни. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що з 1 червня в Україні не випускають за кордон військовозобов'язаних чоловіків із подвійним громадянством.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) подвійне громадянство (152) мобілізація (3059) Демченко Андрій (347)


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Топ коментарі
+19
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05.06.2024 10:55
+19
Якщо США почнуть захищати права своїх громадян, то зелена дупа не витримає.
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05.06.2024 11:06
+11
Цікава ситуація: зміни українські, кордон український, а повідомляють про ці зміни США.

Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
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05.06.2024 11:05
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"в Україні заборонено подвійне громадянство" 🤣
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05.06.2024 10:55 Відповісти
+ 💯!

усі ці "громадянські двійники"

1. є правопорушниками

2. підлягають мобілізації

.
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05.06.2024 12:21 Відповісти
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05.06.2024 10:55 Відповісти
добрий - злий слідчий. Все Костенко знав, був на засіданнях відкритих-закритих. Стовідстотково були негласні домовленості "грести всіх підряд"... а зараз такий подив "ЯК ТАК ???"
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05.06.2024 11:33 Відповісти
Всіх підряд то всіх. Ато декотрі не зовсім всі.
Достатьньо вийти на вулицю і побачити: з 24.02.22 нічого не змінилось, як сиділи
по кабаках-пивнушках так і сидять. Як вигулювали жінок по парках так і вигулюють.
І так, на всяк випадок (бо передбачаю питаннячко), я вже застарий, волонтерю.
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05.06.2024 12:05 Відповісти
Є цінні фахівці у ВПК

Їх треба бронювати
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05.06.2024 12:23 Відповісти
Клоунів к верстатам!
Еквілібристів на підстанції!
Фокусників на конвєрні стрічки!
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05.06.2024 11:38 Відповісти
лучше не надо.... они лишь сломают оборудование и испортят комплектующие....
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05.06.2024 11:45 Відповісти
Кожен має право на помилку. Дамо їм ще один шанс.
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05.06.2024 11:47 Відповісти
так рассуждали в 2019 "Да он научится " Ничерта не учатся, а ситуация только ухудшается... Хотя обещали что "хуже не будет "
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05.06.2024 11:52 Відповісти
Так я ж про це саме.
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05.06.2024 12:00 Відповісти
**** не всіх??????
Ці дауни з тцк нехай УСІХ!!!!!! мобілізують, особливо фермерів!!! ***** жрать народу!!! Тільки Ржати!!!
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05.06.2024 11:53 Відповісти
Це відверте знущання та саботаж.
Якщо люди хочуть, щоби країна залишилась існувати (і вони разом з нею), то в них тільки один вихід - виносити цю шоблу.
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05.06.2024 12:06 Відповісти
Якщо людина при перетині кордону показує паспорт іншої країни дуже важко прикордоннику виявити, що в нього є ще і український. Хіба що прямо запитати і сподіватись на чесну відповідь.
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05.06.2024 11:00 Відповісти
База громадян України є на кожному пункті перетену кордону.
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05.06.2024 11:01 Відповісти
Какая база? У нас есть база вторых гражданств Украинцев? Сомнительно
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05.06.2024 11:34 Відповісти
База одна - граждан України. А на друге громадянство насрати. Воно у нам заборонено.
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05.06.2024 11:36 Відповісти
Ну я беру и даю Вам свой паспорт гражданина Чешской Республики, к примеру, или паспорт Бурунди. И что вы дальше с ним делать будете? Что вы узнаете из базы граждан Украины?
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05.06.2024 11:41 Відповісти
Перевіряю вас по базі. Виявляється шо ви громадянин України. І все. Паспорт Чехії можите запхати собі у .... кішеню напріклад.
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05.06.2024 11:50 Відповісти
Про міжнародний скандал не чули?
Бо потім дуже легко піти в посольство Чехії і росказати про цього зедебіла-погранца - який спаплюжив Паспорт Чехії!?? Думаєте проковтнуть?
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05.06.2024 12:27 Відповісти
Спочатку відповісте слідчому чому у вас, як громадянина України ще і паспорт Чехії, шо заборонено в Україні. А потим, можите і до консульства мерщіть. З постановою суду на холці.
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05.06.2024 12:34 Відповісти
Слухай - зедебіле читай закони!

https://www.google.com/search?q=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&sca_esv=72159c55dfabcfff&sxsrf=ADLYWII_MzdRKQ1LgBwzG_Sx72_rRoQJ3A%3A1717580120368&ei=WDFgZrqFFsSKxc8P597_yA4&udm=&ved=0ahUKEwi6kcrHlMSGAxVERfEDHWfvH-kQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiadCn0Lgg0ZQg0LLRltC00L_QvtCy0ZbQtNCw0LvRjNC90ZbRgdGC0Ywg0LfQsCDQv9C-0LTQstGW0LnQvdC1INCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQviDQsiDQo9C60YDQsNGX0L3RljIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUjdHlD9EFj9EHADeAGQAQCYAaMBoAGjAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCBKAC1gHCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBZgDAIgGAZAGCpIHAzMuMaAHshA&sclient=gws-wiz-serp Чи є відповідальність за подвійне громадянство в Україні

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240410-chy-dozvoleno-v-********-podvijne-gromadyanstvo-u-2024-roczi/ Чи дозволено в Україні подвійне громадянство у 2024 році
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05.06.2024 12:40 Відповісти
До речі, то ви ж самі той паспорт запхаєтє собі у .... кішеню наприклад. Я ж про це ясно написав.
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05.06.2024 12:36 Відповісти
З зедебілом ти мене насмішив.
Ну, так а я про шо? ЧОРНИМ по білому написано -Вважається громадянином України. Шо тобі не понятно?
Так шо можешь зайти до консульства і вийти, зайти і вийти, зайти і війти, знов зайтиі вийти. І так скільки завгодно. Туди сюди туди сюди.....
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05.06.2024 12:52 Відповісти
цікаво негрів з бурундії також мобілізовують через тцк?!
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05.06.2024 12:52 Відповісти
Если у человека перед этим был биометрический украинский паспорт, ты выявляется очень просто
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05.06.2024 11:06 Відповісти
Сбор отпечатков пальцев не входит в функции ДПСУ, к счастью.
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05.06.2024 11:45 Відповісти
це тимчасово, недопрацювання.
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05.06.2024 13:02 Відповісти
Ну временно не временно, я не знаю, но пока такой функции нет. Да и вряд ли гражданин Чехии согласится выезжая из Украины давать свои отпечатки.
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05.06.2024 13:09 Відповісти
В американському паспорті вказана країна народження.
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05.06.2024 11:10 Відповісти
Ну и что с того? Моя жена родилась в Казахстане, где ее мама работала по распределению. Она от этого не стала гражданкой Казахстана, а стала гражданкой Украины. Тут новость о двойном гражданстве, а не месте рождения.
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05.06.2024 13:13 Відповісти
Тут інший момент - якщо немає в Українському законодавстві такого поняття як подвійне громадянство то при перетині кордону людина яка подає паспорт іншої країни повинна вважатися громадянином саме тої держави, паспорт якої вона подає для перетину кордону і ніяк інакше. Якщо прикордонник сумнівається в достовірності документу він повинен почати процедуру перевірки документу але, знову таки, в установах країни, паспорт якої був предявлений на кордоні.
Бо якщо немає "подвійного громадянства" то немає і сумнівів що перед прикордоником стоїть громадянин іншої країни.
Максимум що може бути законним це якщо виявиться що цей громадянин має щє громадянство і України, а користується паспортом іншої країни то треба почати процесс виведення такої особи з громадянства України.
Це було би по демократичних законах але .... то не про Україну....
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05.06.2024 11:43 Відповісти
На хитрі дупи знайшовся болт з резьбою.
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05.06.2024 11:00 Відповісти
Якщо США почнуть захищати права своїх громадян, то зелена дупа не витримає.
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05.06.2024 11:06 Відповісти
Я нє понял, ти за інтернаціонал, алі за комуністов?
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05.06.2024 11:12 Відповісти
США вже захищають

Українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни за другим громадянством, - посольство США.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv-iz-podviynim-gromadyanstvom-vipuskatimut-1717533621.html
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05.06.2024 11:22 Відповісти
"За словами Демченка, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності. Джерело: "
Дуже цікаво було б дізнатись згідно статей якого закону у нас не випускають за кордон чоловіків, та яка відповідальність за законом (назва закону та стаття) за подвійне громадянство? І якщо у людини 2 паспорти, кожний з яких законно набутий у відповідній країні, то де в законодавстві вимога заявляти про це під час перетинання кордону і предявляти обидва? ЗЕ-шапіто.
З.І. Можливо у шановного товариства є такі данні і хтось може поділитися пруфами на норми відповідних законів? Бо для громадян дійсний принцип - Дозволено все, що не заборонено законом. Але любий закон не повинен суперечити Конституції (https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/116-rozdil-xv-perehidni-polozhennya).
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05.06.2024 11:43 Відповісти
Цікава ситуація: зміни українські, кордон український, а повідомляють про ці зміни США.

Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
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05.06.2024 11:05 Відповісти
до речі: не з 1червня, а ще раніше...
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05.06.2024 11:36 Відповісти
Не дарма Америка вже своїм подвійним громадянам не рекомендує їхати в ''країну мріїї хрінпіду''. Відбудовує зелене шобло совок.
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05.06.2024 11:05 Відповісти
Два громадянства і подвійне громадянствог це різні речи.
Хто має друге громадянство - можете ( якщо хочете)відвовлятися від українського, тому ,що є закон в якому сказано, що людина не може бути без громадянства
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05.06.2024 11:06 Відповісти
Подать заявку то можно, вот только такие заявления сейчас не рассматриваются
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05.06.2024 11:08 Відповісти
Вже давно ті заяви не розглядались... хотіли на місцях по 6-8к за розгляд....

Але більшість тих хто мав інше громадянство не відмовлявся від українського тому що мали тут нерухомість а з українським паспортом податки на порядок нижчі
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05.06.2024 11:19 Відповісти
Тут ще треба зрозуміти- чи є таке "українське громадянство" , ??
я чомусь вже в цьому дуже сумніваюсь - "фізична особа" - не громадянин((:
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05.06.2024 11:30 Відповісти
фізособа - не вільна людина!
Памятаєте, як звучало в Iron Maiden пісні the Prisoner: I am not a number, I am a free man!
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05.06.2024 11:44 Відповісти
А взагалі то , щоб виїхати за кордон потрібен лише загранпаспорт.
Про яки "норми законодавства" можно говорити??
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05.06.2024 11:12 Відповісти
🤣🤣🤣 заборонено "подвійне громадянство"?
А потрійне, по-четверте, по-п'яте?
Країна клоунократії.
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05.06.2024 11:24 Відповісти
"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено ", - наголосив він."
А ось як воно є насправді - ""Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України і навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
І де тут сказано що це "заборонено"?
Тупе базікало...
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05.06.2024 11:47 Відповісти
Можно змінити ідентичність. Інше ім'я і прізвище. То абсолютно законна процедура наприклад в Італії. Так країна народження і дата лишатимуться, але хто ти як сам не відповіш вони не знатимуть
І по-друге, незрозуміло нащо то робиться? Вдруге одруженого чоловіка за волоси тягнути до першої жінки. Бо громадянство то як шлюб .
Щоб мобілізувати всіх з подвійним громадянство?
І влада думає що за неї будуть насильно воювати?! Бо батьківщина іншого громадянина, там, де він зробив сім'ю, побудував дім, в тій крані де йому забезпечується безпека! Віддавати своє життя за Україну Росію н.2 ніхто не буде. Україна отримає ще більшу кількість незадоволених і озлоблених ( для яких закінчення війни є за будь якою ціною) замість союзників.
Доречі майбутні вибори в Європі то все можуть продемонструвати.
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05.06.2024 12:06 Відповісти
В паспорті вказано місце народження
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05.06.2024 12:27 Відповісти
они хотят еще получить и дипломатические скандалы со странами ЕС.очень умно.
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05.06.2024 12:06 Відповісти
Правильно зробили!
Досить махати пачками паспортів! Захотів громадянство іншої країни, пиши заяву, отримуй Указ Президента України про вихід з громадянства і все... вільний.
Але ж... так хочеться і рибку і на х...
Практично всі хто отримав громадянство країн де не вимагається обов'язковий вихід з попереднього громадянства не писали заяв про вихід з громадянства України і продовжують жити "на два дома".
І пенсії отримують, і угоди в Україні проводять... краса неземна.
Раніше в Ізраїлі як тільки мобілізація - черги на рейси в Україну, а потім навпаки. А зараз така лажа - війна і там і там. Пєчалька...
Не потрібно бути хитрозадим, потрібно визначитися.
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05.06.2024 14:12 Відповісти
Як би то було так легко написати заяву і ВСЕ то так і робилось би, але ні! З кріпацтва як виявилось вийти не просто!
І по-друге: пишуть про зміни в законодавстві, але було би добре почитати ці зміни: стаття, пункт, кома есс.
Бо виникнуть позови до ЄС судів по правам людини. Громадянин Х проти України. І за виграшем держбюджет Уа буде змушений платити збитки. Бо у багатьох екс громадян тут кредити і зобов'язання перед фінансовими інститутами. То все погашувати хто буде? Звісно держава Україна через своїх платників податків, нє з кишень рєзнікових зеленських єрмаків....
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05.06.2024 16:09 Відповісти
Додам: Україна змушена буде утримувати всіх цих "затриманих чоловіків" за безробіттям, бо мешкаючий за кордоном, роботи в Україні не має. Пособія за безробіттям.
Баджет України ок? Потягне ці всі справи?
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05.06.2024 17:05 Відповісти
потягне. Не сси
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06.06.2024 02:32 Відповісти
 
 