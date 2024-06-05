Військовозобов’язані, які мають ПМП інших країн або подвійне громадянство, більше не зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ (оновлено)
У ДПСУ прокоментували заяву посольства США в Україні про заборону виїзду осіб із подвійним громадянством. Якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно насамперед розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net та "Радіо Свобода".
З 1 червня в Україні скасували виняток щодо проживання "за кордоном".
Які зміни?
Відтепер військовозобов'язаним громадянам України, які мають постійне місце проживання в інших країнах або подвійне громадянство, більше не дозволяється виїжджати за кордон відповідно до закону про мобілізацію.
"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", - наголосив він.
Громадяни з ПМП
Речник ДПСУ зауважив, що ці норми діяли й раніше.
За словами Демченка, так званих американсько-українських осіб, які перебувають в Україні, держава розглядає виключно як громадян України.
"Раніше ми справді випускали з території України осіб, які мали ПМП за межами України. Наразі цю категорію громадян ми тепер не пропускаємо", - заявив він.
Речник ДПСУ розповів, що на кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.
"Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України", - наголосив Демченко.
У ДПСУ додали, що раніше чоловіки з України з подвійним громадянством у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі країни. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.
Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що з 1 червня в Україні не випускають за кордон військовозобов'язаних чоловіків із подвійним громадянством.
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усі ці "громадянські двійники"
1. є правопорушниками
2. підлягають мобілізації
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Достатьньо вийти на вулицю і побачити: з 24.02.22 нічого не змінилось, як сиділи
по кабаках-пивнушках так і сидять. Як вигулювали жінок по парках так і вигулюють.
І так, на всяк випадок (бо передбачаю питаннячко), я вже застарий, волонтерю.
Їх треба бронювати
Еквілібристів на підстанції!
Фокусників на конвєрні стрічки!
Ці дауни з тцк нехай УСІХ!!!!!! мобілізують, особливо фермерів!!! ***** жрать народу!!! Тільки Ржати!!!
Якщо люди хочуть, щоби країна залишилась існувати (і вони разом з нею), то в них тільки один вихід - виносити цю шоблу.
Бо потім дуже легко піти в посольство Чехії і росказати про цього зедебіла-погранца - який спаплюжив Паспорт Чехії!?? Думаєте проковтнуть?
https://www.google.com/search?q=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&sca_esv=72159c55dfabcfff&sxsrf=ADLYWII_MzdRKQ1LgBwzG_Sx72_rRoQJ3A%3A1717580120368&ei=WDFgZrqFFsSKxc8P597_yA4&udm=&ved=0ahUKEwi6kcrHlMSGAxVERfEDHWfvH-kQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%A7%D0%B8+%D1%94+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiadCn0Lgg0ZQg0LLRltC00L_QvtCy0ZbQtNCw0LvRjNC90ZbRgdGC0Ywg0LfQsCDQv9C-0LTQstGW0LnQvdC1INCz0YDQvtC80LDQtNGP0L3RgdGC0LLQviDQsiDQo9C60YDQsNGX0L3RljIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUjdHlD9EFj9EHADeAGQAQCYAaMBoAGjAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCBKAC1gHCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBZgDAIgGAZAGCpIHAzMuMaAHshA&sclient=gws-wiz-serp Чи є відповідальність за подвійне громадянство в Україні
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240410-chy-dozvoleno-v-********-podvijne-gromadyanstvo-u-2024-roczi/ Чи дозволено в Україні подвійне громадянство у 2024 році
Ну, так а я про шо? ЧОРНИМ по білому написано -Вважається громадянином України. Шо тобі не понятно?
Так шо можешь зайти до консульства і вийти, зайти і вийти, зайти і війти, знов зайтиі вийти. І так скільки завгодно. Туди сюди туди сюди.....
Бо якщо немає "подвійного громадянства" то немає і сумнівів що перед прикордоником стоїть громадянин іншої країни.
Максимум що може бути законним це якщо виявиться що цей громадянин має щє громадянство і України, а користується паспортом іншої країни то треба почати процесс виведення такої особи з громадянства України.
Це було би по демократичних законах але .... то не про Україну....
Українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни за другим громадянством, - посольство США.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv-iz-podviynim-gromadyanstvom-vipuskatimut-1717533621.html
Дуже цікаво було б дізнатись згідно статей якого закону у нас не випускають за кордон чоловіків, та яка відповідальність за законом (назва закону та стаття) за подвійне громадянство? І якщо у людини 2 паспорти, кожний з яких законно набутий у відповідній країні, то де в законодавстві вимога заявляти про це під час перетинання кордону і предявляти обидва? ЗЕ-шапіто.
З.І. Можливо у шановного товариства є такі данні і хтось може поділитися пруфами на норми відповідних законів? Бо для громадян дійсний принцип - Дозволено все, що не заборонено законом. Але любий закон не повинен суперечити Конституції (https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/116-rozdil-xv-perehidni-polozhennya).
Уряд вже не вважає за потрібне навіть інформувати про свої вибрики?
Хто має друге громадянство - можете ( якщо хочете)відвовлятися від українського, тому ,що є закон в якому сказано, що людина не може бути без громадянства
Але більшість тих хто мав інше громадянство не відмовлявся від українського тому що мали тут нерухомість а з українським паспортом податки на порядок нижчі
я чомусь вже в цьому дуже сумніваюсь - "фізична особа" - не громадянин((:
Памятаєте, як звучало в Iron Maiden пісні the Prisoner: I am not a number, I am a free man!
Про яки "норми законодавства" можно говорити??
А потрійне, по-четверте, по-п'яте?
Країна клоунократії.
А ось як воно є насправді - ""Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України і навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
І де тут сказано що це "заборонено"?
Тупе базікало...
І по-друге, незрозуміло нащо то робиться? Вдруге одруженого чоловіка за волоси тягнути до першої жінки. Бо громадянство то як шлюб .
Щоб мобілізувати всіх з подвійним громадянство?
І влада думає що за неї будуть насильно воювати?! Бо батьківщина іншого громадянина, там, де він зробив сім'ю, побудував дім, в тій крані де йому забезпечується безпека! Віддавати своє життя за
УкраїнуРосію н.2 ніхто не буде. Україна отримає ще більшу кількість незадоволених і озлоблених ( для яких закінчення війни є за будь якою ціною) замість союзників.
Доречі майбутні вибори в Європі то все можуть продемонструвати.
Досить махати пачками паспортів! Захотів громадянство іншої країни, пиши заяву, отримуй Указ Президента України про вихід з громадянства і все... вільний.
Але ж... так хочеться і рибку і на х...
Практично всі хто отримав громадянство країн де не вимагається обов'язковий вихід з попереднього громадянства не писали заяв про вихід з громадянства України і продовжують жити "на два дома".
І пенсії отримують, і угоди в Україні проводять... краса неземна.
Раніше в Ізраїлі як тільки мобілізація - черги на рейси в Україну, а потім навпаки. А зараз така лажа - війна і там і там. Пєчалька...
Не потрібно бути хитрозадим, потрібно визначитися.
І по-друге: пишуть про зміни в законодавстві, але було би добре почитати ці зміни: стаття, пункт, кома есс.
Бо виникнуть позови до ЄС судів по правам людини. Громадянин Х проти України. І за виграшем держбюджет Уа буде змушений платити збитки. Бо у багатьох екс громадян тут кредити і зобов'язання перед фінансовими інститутами. То все погашувати хто буде? Звісно держава Україна через своїх платників податків, нє з кишень рєзнікових зеленських єрмаків....
Баджет України ок? Потягне ці всі справи?