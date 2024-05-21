Прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+": для виїзду за кордон треба паперові документи

Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не прийматимуть.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, "Резерв+". Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі "Оберіг", – наголосив Демченко.

Він нагадав, що з 18 травня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати про собі разом із паспортом військо-обліковий документ і пред’явити його прикордонникам.

Демченко уточнив, що це стосується і заброньованих на військовий час, і визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я, і осіб, у яких троє дітей до 18 років, а також чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що наразі прикордонники не перевіряють військово-обліковий документ:

в осіб з інвалідністю;

осіб, які супроводжують людей з інвалідністю;

осіб, які перевозять гуманітарні вантажі;

водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів;

працівників залізниці, морської та авіаційної галузі.

Демченко зауважив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає.

"Однак, варто розуміти, що у найближчий час це може буде зроблено, і для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону . Коли це станеться, ми проінформуємо", – сказав він.

Як повідомлялося, у застосунку "Резерв+" свої дані вже оновили 700 тисяч громадян України.