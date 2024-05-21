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Новини
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Прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+": для виїзду за кордон треба паперові документи

військовий,мобілізація,квиток

Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не прийматимуть.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, "Резерв+". Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі "Оберіг", – наголосив Демченко.

Він нагадав, що з 18 травня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати про собі разом із паспортом військо-обліковий документ і пред’явити його прикордонникам.

Демченко уточнив, що це стосується і заброньованих на військовий час, і визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я, і осіб, у яких троє дітей до 18 років, а також чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що наразі прикордонники не перевіряють військово-обліковий документ:

  • в осіб з інвалідністю;
  • осіб, які супроводжують людей з інвалідністю;
  • осіб, які перевозять гуманітарні вантажі;
  • водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів;
  • працівників залізниці, морської та авіаційної галузі.

Демченко зауважив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає.

"Однак, варто розуміти, що у найближчий час це може буде зроблено, і для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону . Коли це станеться, ми проінформуємо", – сказав він.

Як повідомлялося, у застосунку "Резерв+" свої дані вже оновили 700 тисяч громадян України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+13
Все що вам треба знати про додаток резерв
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21.05.2024 21:22
+3
Оно як . Без бумажки ти букашка , а з бумажкой - чєловєк
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21.05.2024 22:18
+3
Розвели лохів. Самі надали всі дані про себе. При тому що всі ці додатки й оберіги взагалі поза законом.
Електронний кабінет досі не створено
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21.05.2024 22:45
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Все що вам треба знати про додаток резерв
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21.05.2024 21:22 Відповісти
Оно як . Без бумажки ти букашка , а з бумажкой - чєловєк
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21.05.2024 22:18 Відповісти
БГАГАГАГАГА
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21.05.2024 22:18 Відповісти
Розвели лохів. Самі надали всі дані про себе. При тому що всі ці додатки й оберіги взагалі поза законом.
Електронний кабінет досі не створено
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21.05.2024 22:45 Відповісти
то прикордонники його вважають нелегітимним?
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21.05.2024 22:47 Відповісти
Шоапіто, те що я в казав, через 5 хв все зміниться😂
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22.05.2024 00:09 Відповісти
Є старий добрий метод Міхо Саакашвілі, на три-чотири
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22.05.2024 00:42 Відповісти
)))
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22.05.2024 01:46 Відповісти
це якась дурня. Паперові легше підробити. Електронні практично неможливо
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22.05.2024 08:09 Відповісти
Тому паперові в пріоритеті, як ще гроші на ухилянтах заробляти?)
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22.05.2024 09:43 Відповісти

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