"Доноси" на ухилянтів за винагороду пропонують запровадити у Раді, - ЗМІ

У новому законопроєкті про військову поліцію пропонують запровадити створення "партизанської мережі", яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про військовозобов’язаних, які порушили законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі ТСН.

Так, стаття №9 законопроєкта про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці: "Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень".

Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, що йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира тощо.

Також військовим поліцейським парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства.

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В пункті 11 статті 16 цього законопроєкта зазначається, що військова поліція має право на наступні дії: "У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури".

"Якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов’язаних. Тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закона, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкта передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК", - пояснила адвокатка.

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