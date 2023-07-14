Росіяни закликають мешканців окупованих територій доносити на сусідів, - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують впроваджувати систему доносів для реалізації політики терору на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини необхідно виконати план щодо затримання українців, аби "приборкати партизанський рух". Таким чином росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чат-боти або за винагороду у відділках каральних органів.

"Доноси "легітимізують" терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу. Надалі кати вже не розбираються, чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні. Родичам затриманих зазвичай навіть не повідомляють ні причини затримання, ні де їх утримують", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що всі імена інформаторів окупантів стають відомими, навіть анонімні. Раніше активісти "Кібер спротиву" викрили мешканку Мелітополя, яка створила "анонімний" канал для збору інформації щодо мешканців міста.

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