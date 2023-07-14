УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8962 відвідувача онлайн
Новини
932 4

Росіяни закликають мешканців окупованих територій доносити на сусідів, - Центр нацспротиву

рф

Росіяни продовжують впроваджувати систему доносів для реалізації політики терору на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини необхідно виконати план щодо затримання українців, аби "приборкати партизанський рух". Таким чином росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чат-боти або за винагороду у відділках каральних органів.

"Доноси "легітимізують" терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу. Надалі кати вже не розбираються, чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні. Родичам затриманих зазвичай навіть не повідомляють ні причини затримання, ні де їх утримують", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що всі імена інформаторів окупантів стають відомими, навіть анонімні. Раніше активісти "Кібер спротиву" викрили мешканку Мелітополя, яка створила "анонімний" канал для збору інформації щодо мешканців міста.

Читайте: Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву

Автор: 

донос (37) окупація (6762) Центр національного спротиву (834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все по завітам вошдя всіх народів.
показати весь коментар
14.07.2023 11:55 Відповісти
Свинопси, шукають своїх - зайвехромосомів, агентів "фсб", після звільнення України, коли "рогатєнькіє" у рясах, провалилися...
показати весь коментар
14.07.2023 12:12 Відповісти
Сидять у бані ***** (Трус), шайгу (Балбес) й герасимов (Бувалий) 23 лютого 2022 р. ***** (Трус) питає:" А хто в Україні президент ?" герасимов (Бувалий): "Начебто еврей Зеленський". Трус (*****) радісно: " А давайте знищимо цього еврея, призначимо операцію СВО." Балбес (шайгу): "А чого так, нєа, операція "И" . Бувалий (герасимов): "Краще операцію Z, бо з операції И весь срср реготав". Трус(*****) знову радісно: "Тепер я попаду в історію. Сабіратєлєм слов'янських земель ? " Бувалий (герасимов) : "Ні, ти вже в історії. Як *****! Пишайся, і натри спинку мені."
показати весь коментар
14.07.2023 12:13 Відповісти
Дбають московити за своїх. Це ж з якою спадковою насолодою ватозомбі строчитимуть на сусідів! І нехай каміння з неба, базова потреба в стукацтві буде вдоволена.
показати весь коментар
14.07.2023 12:22 Відповісти
 
 