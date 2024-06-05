"Доносы" на уклонистов за вознаграждение предлагают ввести в Раде, - СМИ

В новом законопроекте о военной полиции предлагают ввести создание "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала правоохранителям о военнообязанных, нарушивших законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ТСН.

Так, статья №9 законопроекта о военной полиции содержит такую норму, на которую имеют право эти правоохранители: "Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе - на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию относительно правонарушителя, дезертира и тому подобное.

Также военным полицейским парламент планирует предоставить право в отдельных случаях попадать в жилье нарушителей законодательства.

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В пункте 11 статьи 16 этого законопроекта отмечается, что военная полиция имеет право на следующие действия: "В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры".

"Если учитывать цель этого законопроекта о введении военной полиции, то там имеется в виду то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, тех, кто уже нарушил требования закона, а не уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия по отношению к уклонистам, которые не обновили свои военно-учетные данные, которые не стали на воинский учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", - сказала адвокат.

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