Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры - закон одобрен в первом чтении

Законопроект по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии был одобрен Верховной Радой 22 мая в первом чтении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Целью документа является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими НГУ мер принуждения, в частности - физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Как отмечает СЮГ, Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются.

В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие НГУ при исполнении полномочий могут использовать и применять такие меры принуждения:

физическое воздействие; специальные средства; оружие, вооружение и боевую технику; вооружение воздушных судов.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины имеют право применять физическое воздействие для:

обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц; прекращение правонарушения; задержания лица, совершившего правонарушение

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В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.д.):

при задержании лица, совершившего правонарушение;

при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;

к лицу, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление военнослужащему или пытается убежать;

если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут применять средства принудительной остановки транспортного средства:

для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и / или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого Национальной гвардией, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и / или других информационных знаков, светофоров и / или других световых сигналов об остановке транспортного средства;

если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;

для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

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