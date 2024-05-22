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Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры - закон одобрен в первом чтении

Національна гвардія України

Законопроект по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии был одобрен Верховной Радой 22 мая в первом чтении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Целью документа является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими НГУ мер принуждения, в частности - физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Как отмечает СЮГ, Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются.

В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие НГУ при исполнении полномочий могут использовать и применять такие меры принуждения:

  1. физическое воздействие;
  2. специальные средства;
  3. оружие, вооружение и боевую технику;
  4. вооружение воздушных судов.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины имеют право применять физическое воздействие для:

  1. обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;
  2. прекращение правонарушения;
  3. задержания лица, совершившего правонарушение

Читайте также: За 2023 год произошло 43 ДТП на блокпостах: 10 человек погибли, 39 получили ранения, - МВД

В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.д.):

  • при задержании лица, совершившего правонарушение;
  • при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;
  • к лицу, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление военнослужащему или пытается убежать;
  • если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут применять средства принудительной остановки транспортного средства:

  • для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и / или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого Национальной гвардией, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и / или других информационных знаков, светофоров и / или других световых сигналов об остановке транспортного средства;
  • если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;
  • для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Также читайте: Мобилизация авто: У кого и при каких условиях могут изъять транспортное средство

Автор: 

законопроект (3220) Национальная гвардия (2111) блокпост (274)


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Топ комментарии
+44
Щось це нагадує агонію Овоча. Прострочений йде тим самим шляхом.
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22.05.2024 17:11
+31
Не називайте цих тварин депутатами
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22.05.2024 17:10
+29
Закручують гайки. Отже бояться Майдану,
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22.05.2024 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Не називайте цих тварин депутатами
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22.05.2024 17:10 Ответить
Закон, може, і приймуть, але виконувати засцють.
А раптом постраждалий звернеться до суду з приводу перевищення повноважень через виконання недійсного (підписаного нелегітимним президентом) закону?
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22.05.2024 17:11 Ответить
Який суд? Незабаром "суд" та "Конституцію" по ЗЕ-шмарафонам об"являть кацапським ІПСО.
І зелене бидло, яке табуном в 2019 наголосувало отой офісно-реЗЕденський вирок власній країні, залюбки витре свої брудні копита об Конституцію, так само, як це вже стопітсот разів зробив їхній кумир зеленський...
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22.05.2024 17:26 Ответить
Так вже. Називаєте зєлю "нелегітимним" - створюєте підставу не визнавати дію нових законів. А там недалеко до повного правового нігілізму. Аргумент - гарант Конституції нелегітимний, отже Конституція не виконується, отже жодні закони, що базуються на ній, не виконуються, отже ви не можете мене притягнути до жодної відповідальності.
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22.05.2024 17:29 Ответить
а хто ж вашому "просрочєному" винен, що воно всупереч основнгму Закону - Конституції України, спочатку передає всі свої основні повноваження чуваку, який лише виконує функції секретаря офісу президента (і цей факт вас взагалі не бентежить, бо ніде немає вашого обурення з цього приводу, вам,"ЗЕленим", антиКонституційний переворот - ок??). А потім. замість того, щоб ще восени 2023 звернутися в КС щодо законності продовження перебування на посаді президента після 20.05.24., ваш ЗЕлідОр вирішив, що йому та Єрмаку неважливе роз"яснення КС. Бо і ваш ЗЕлідор і Єрмак і вся ваша ОПешна шобла розуміли, що КС дасть те саме роз"яснення, яке вже було дано 15.05.2014. (доречі тоді вже йшла війна з кацапами і частина території України вже була окупована) щодо терміну перебування президента на посаді - виключно 5 (П"ЯТЬ РОКІВ) з дати інавгурації, без жодних виключень та обмовок. Якби ваш ЗЕлідОр з Єрмаком мали змогу отримати від КС інше трактування, то вони б його вже мали на руках і вже б воно з усіх розеток, 24/7 крутилося по всіх ЗЕшмарафонах, що, мовляв, ЗЕ-лідОр навіть після 20.05.24. легітимний... Але НІТ!!! Зеленський не легітимний, бо українське суспільство не має від КС цього пояснення. Більше того, вже зараз навіть, якщо Зеленський з шоблою спробують звернутися до КС, то це буде незаконно. Бо Зеленський був у статусі президента за Конституцією виключно ДО 20.05.24. А тепер він узурпатор, який не має легітимності, бо всі останні роки плює на Конституцію, гарантом якої він мав бути ДО 20.05.24. Тож, Вован Прострочений має піти і чим швидше, тим краще для держави. Країна чудово існуватиме деякий час (до призначення виборів) і без Зеленського, як вона існувала без Януковича в 2014 році, до моменту проведення президентських виборів.
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22.05.2024 17:51 Ответить
Я не проти, щоб він сам пішов. Від цього мало що зміниться насправді.
д'Єрьмак буде так само рулили Стефанчуком і країною, як зараз зєлєю.
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22.05.2024 17:53 Ответить
та ну.. то вже щось взагалі не те. якщо піде Вова чи підуть, то разом з ним і Єрмак піде. з таким антирейтингом, то він буде намагатися зникнути ще раніше Вови. )
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22.05.2024 18:54 Ответить
Було б чудово, але у мене на цей рахунок (що д'Єрьмак зникне як роса на сонці) ну дуже великі сумніви.
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22.05.2024 18:56 Ответить
та не може бути жодних сумнівів. Єрмак без Вови взагалі ніхто.
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22.05.2024 19:27 Ответить
Русня вміє встановлювати неформальні зв'язки.
Втім, ми особливо нічого не втрачаємо, якщо зєля забереться геть. У будь-якому випадку.
Але ж воно не забереться, курва.
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22.05.2024 19:32 Ответить
так, не забереться. буде до нових виборів. і буде легітимний, бо під час воєнного стану виборів проводити не можна.
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22.05.2024 19:40 Ответить
Звичайно, дива можливі, як от повстання ВРУ 20.02.2014. Але поки що передумов до скоєння дива - не бачу.
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23.05.2024 08:26 Ответить
Вже десяткі разів цю тему піднімали, все в рамках закону та Конституції. Жодний юрист, крім мертветчука та портянкина, не заперечують в легітимності зе
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22.05.2024 19:36 Ответить
То что вляпались всей страной в марте 19 г ясно стало уже через год. Но! НО есть очень прямолинейная логика---во время переправы не меняют лошадей! Все вляпались, все и вылазим и он пусть тоже с нами до конца всего этого. Хлебаем поровну все!
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22.05.2024 20:34 Ответить
Не турбуйся, то для того, щоб Майдан-3 розганяти. Зеля не піде з влади - ніколи!
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22.05.2024 17:28 Ответить
Сцить наш Стецько....
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22.05.2024 17:33 Ответить
Чесно кажучи, йому краще зберегти обличчя та піти самому, а ніж коли будуть виганяти
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22.05.2024 17:38 Ответить
Щось це нагадує агонію Овоча. Прострочений йде тим самим шляхом.
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22.05.2024 17:11 Ответить
Так можна ж не виконувати. Прострочений не має права підпису, чи не так? Отже, і закон юридичної сили не матиме. Жодний з нових. Навіть той, що спрямований проти шахрайських колл-центрів. Кидали можуть працювати спокійно: вони під захистом беззаконня. Тобто відсутності законів, коли нікого не можна притягти до відповідальності, бо немає правових підстав.
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22.05.2024 17:15 Ответить
А ти так і не зрозумів що шахраї з кол центрів просто дітлахи у порівнянні з шахраями котрі при владі. Шкода...
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22.05.2024 17:20 Ответить
Це я вам приклад навів, що буде, якщо взяти на озброєння тезу про "нелегітимність" зєлі.
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22.05.2024 17:22 Ответить
І саме через легітимність та всенародну любов до простроченого приймаються такі закони, і кабмін видає дебільні постанови.
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22.05.2024 17:33 Ответить
А давайте ВРУ взагалі ніяких законів не буде приймати?
Згадайте історію з репродуктивними клітинами бійців ЗСУ.
Центри могли сказати: через невизначеність щодо законності цього нового закону ми не впевнені, що нам компенсують витрати на збереження матеріалу, тому ми утилізуємо його.
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22.05.2024 17:37 Ответить
А може не будемо конкретними випадками виправдовувати нелегітимність зеленої влади, і як наслідок перетворення країни на концтабір зразка 37 року?
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22.05.2024 17:43 Ответить
Ну добре, не будемо.
Нагадаю про це, коли ВРУ буде приймати якийсь конче потрібний новий закон.
Який можна буде не виконувати, тому що він прийнятий "нелегітимною зеленою владою".
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22.05.2024 17:45 Ответить
Нагадаєш. І також не забудь відмітитися коли остаточно рухне економіка та все в країні зупиниться (бо зараз тільки початок) через закон, котрий ці клавши прийняли більше місяця тому. На все добре, хай щастить.
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22.05.2024 17:55 Ответить
Відмічусь. Коли всі будуть кричати "скасуйте той закон", а ВРУ не буде мати змоги, бо немає легітимного Президента, який підпише указ про скасування того закону.
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22.05.2024 17:59 Ответить
І виходячи з цього, можу назвати точну дату закінчення війни.
12.08.2024
Тому що в цей самий день спливає строк дії правового режиму воєнного стану, який кожні 90 днів запроваджується окремим законом.
Тепер зєля не зможе підписати новий закон про продовження дії воєнного стану. І до стану війни теж перейти не зможе.
13.08.2024 настає юридичний мир. Країна автоматично переходить в звичайний правовий режим.
В якому постріл по кацапу - це злочин одразу по декільком статтям УК.
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22.05.2024 17:54 Ответить
закон юридичної сили не матиме

а результат матиме фізичну силу і фінансову.

по ділам їх судіть їх ...
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22.05.2024 17:23 Ответить
Закручують гайки. Отже бояться Майдану,
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22.05.2024 17:12 Ответить
Військові не дозволять цього зробити.
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22.05.2024 18:45 Ответить
Незадовго до кінця , закони будуть все абсурднішими
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22.05.2024 17:13 Ответить
Чекаємо: "Більше трьох -- не збиратися!"
**** сволота....
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22.05.2024 17:38 Ответить
Так починається міні-паРаша.
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22.05.2024 17:13 Ответить
Ще до війни ви були адекватним дописувачем. Зараз скотилися в відверте бидлячество. Не хотілося цього говорити, ви мені лайків багато ставили. Але вимушений. У вас зараз виключно емоції у дописах. Без аналізу. Без фактажу. Без прояву мислення.
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22.05.2024 17:40 Ответить
От тільки порад від якогось ноунейма, що і як мені писати, я точно не потребую. Не подобається - не не читайте і проходьте мимо.
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22.05.2024 19:12 Ответить
З ким нацгвардія воює?
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22.05.2024 17:14 Ответить
З порушниками правопорядку. Чи по вашому ображати, сцяти у вічі, військовослужбовцю, висловлювати свої кацапо-ждуняцькі погляди на тих же блокпостах, це нормально?
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22.05.2024 18:45 Ответить
А сотні тисяч ментів для чого?
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22.05.2024 19:58 Ответить
Куди язика втягнув?
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22.05.2024 20:13 Ответить
Якщо закон описаний в статті правильно - то нічого такого тут немає
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22.05.2024 17:17 Ответить
а чьо така потреба в ньому виникла вдруг ?

існуюче законодавство шось не так трактувало ?
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22.05.2024 17:24 Ответить
треба читати сам законопроект, думаю, тай захований якийсь інший пі3дєц
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22.05.2024 17:29 Ответить
а можливо внесуть піздєц перед другим читанням ,зелені - це ж кацапориги
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22.05.2024 18:00 Ответить
Це будується росгвардія в Україні. Дождались. Просрочений президент хоче удержати владу в своїх руках.
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22.05.2024 17:21 Ответить
Цікаво-а самих дупататів та іньших високопосадовців це теж стосуватиметься...
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22.05.2024 17:22 Ответить
Ні, вони вони тільки жеруть податки, та за наші кошти захищають свої дупи
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22.05.2024 17:28 Ответить
Я ж писав давно...Під шумок закону про мобілізацію зелені підараси нам вчинять другий 38 рік.
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22.05.2024 17:23 Ответить
Поки українці боронять країну на фронті від "руского міра",ФСБшні агенти Єрмак і його перший заступник Зеленський,активно будують "рускій мір" в тилу.
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22.05.2024 17:28 Ответить
Так розумію з перших коментарів, що нацгвардія б мала просто чекати поки їх поб'ють якісь перехожі бандюки чи диверсанти. А вже потім просто подати до суду за нанесення побоїв особі при виконанні. Бо у випадку силового затримання злочинців нацгвардія, по висновкам коментаторів, буде схожа на російских силовиків. Тож нашим можна надавати тільки повноваження вербальних закликів. Ну, а поліції й подавно. Тобто, виключно - будьласка, пане дезертир чи розбійник, покладіть зброю та суньте руки в кайданки. Бо якщо ви цього не зробите, мені доведеться втекти. Бо в мене зі зброї тільки перцевий балончик - . Якийсь, курва, виверт у нашому суспільстві трапився.
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22.05.2024 17:29 Ответить
В Мацквє он, путани вже поліцаїв гвалтують. )))

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22.05.2024 17:37 Ответить
В нас в Бесарабії просто побили. Розумію, могли і згвалтувати.
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22.05.2024 17:46 Ответить
йдалі відбулася знатна оргія...учать узяли усі...ча-ча-ча...
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22.05.2024 18:27 Ответить
Ви насправді вважаєте, що закон протягують для боротьби з бандюками???
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22.05.2024 17:52 Ответить
А в нас що , массово нападають на нацгвардію ? Наведіть приклади будь ласка. Що такого в нас трапляється , що треба приймати такі закони? 30 років жили ж без цього закона , чому зараз це стало необхідним ?
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22.05.2024 19:05 Ответить
Закручують гайки!... Вангую, це не останній закон як нас силою розганяти.
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22.05.2024 17:33 Ответить
І як тепер відрізняти нацгвардійця від просто *** в зеленій формі? Воно тепер буде стріляти по цівільних авто коли йому заманеться як рашисти на сафарі у Бучі? Яке у нього уявлення про те що порушив громодянин закон чи ні? Це ж мантяри у кубі будуть!...
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22.05.2024 17:35 Ответить
А це ще і на додачу, що роширяють ментовський штат! Тобто ті 400 000 дармоїдів + ще кілька тисяч не справлюються?!...
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22.05.2024 17:38 Ответить
Тобто, величезної армії поліції в тилу (в яку ще й регулярно набирають нових людей) замало для затримань, заходів примусу та фізичного впливу і т.п.? Тепер ще й Нацгвардія буде тинятися по блокпостах, ловити людей і т.п.? На фронті ці навчені професіонали під присягою абсолютно непотрібні - війна це для мобілізованих, ненавчених цивильних? Наступними в черзі мабуть буде офіційне узаконення викрадень, катувань створення аналогу "особливих трійок НКВС" з швидкими розстрілами. Прямували в ЄС та НАТО, а опинились в ЗЕконцтаборі бо 73% ідіотів захотіли "паржать".
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22.05.2024 17:41 Ответить
До другого читання там будуть правки. А взагалі, в тій ситуації в якій зараз країна такі закони потрібні. Не задоволені будуть лише ухилянти та мітингарі, які на дивані патріоти, а на ділі ссікуни).
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22.05.2024 17:43 Ответить
Інтеграція законів Зе-країни до законів Пуйло-кацапії.
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22.05.2024 17:47 Ответить
Закони Януковича від 16 січня - дєтскій лєпет.
Конституцію вже ніхто взагалі не читає...
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22.05.2024 17:53 Ответить
А як депутати це пояснюють, навіщо вони посилюють заходи? У нас у цьому питання є проблеми?
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22.05.2024 17:55 Ответить
Нарешті!!! Скільки можна панькатись з куройо...ми, які свої смердючі хвости підіймають на Військових! В тих же Європі і США одразу писком в асфальт кладуть!
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22.05.2024 18:00 Ответить
Конституція України. Стаття 17.
...
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
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22.05.2024 18:02 Ответить
Ага, там ще багато цікавого в Конституції написано. Але зелена пліснява Конституцію в туалеті використовує.
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22.05.2024 18:07 Ответить
І кому потрібна така країна, окрім як мародерам-корупціонерами, які не хотять від корита відповзти.
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22.05.2024 18:06 Ответить
НацГвардія - калька з РосГвардії.
Обхід забороні поліції мати важке озброєння та обхід забороні використовувати війська проти власного цивільного населення.
Єдине питання:
Чи зважаться війська НацГвардії виконати злочинні накази керівництва відкривати вогонь по Майдану-3?
По Майдану-2 наважилися відкривати вогонь тільки декілька підрозділів "Беркута" з Криму - їм БУЛО КУДИ ТІКАТИ...
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22.05.2024 18:07 Ответить
Це щоб ловити ухилянтів.
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22.05.2024 18:18 Ответить
Значить влада спонукатиме плебс до перегляду і наслідування героїв
старих добрих фільмів-вестернів у стилі Іствуда чи Бастера Скрагса...
Хто перший або гра на випередження...ну-ну.
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22.05.2024 18:31 Ответить
Це ще не поліцейська держава?
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22.05.2024 18:32 Ответить
Потихоньку-потихоньку и все диктаторские законы Януковоща таки протянули.
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22.05.2024 18:39 Ответить
Тільки Янукович зараз в ростові, а куди буде тікати легітимний №2, в Ізраїль, там війна, прийдеться йти воювати.
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22.05.2024 19:39 Ответить
Нацгвардия всегда имела право на остановку и осмотр авто и пипла. Тут похоже готовится приём высших должностных лиц на Лукьяновку
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22.05.2024 18:40 Ответить
розстрілювати нах...й всіх невдоволених і все ..навіщо замарачуватись
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22.05.2024 18:41 Ответить
Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери

А ще хароші штуки забули:
Диба, "іспанський чобіток", виривання нігтів або голки під них, заливання розплавленого свинцю в горлянку та інші перевірені часом речі.
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22.05.2024 18:44 Ответить
Остановітє зємлю. Я сойду...
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22.05.2024 19:21 Ответить
Тільки через ТЦК )
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22.05.2024 20:16 Ответить
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22.05.2024 21:25 Ответить
У форумних квіточок-ухилянтів-ждунів такі теми завжди викликають нестримний і невпинний понос...)))Квіточки-не подобається,до ваших послуг форсування ухилянтського Стіксу-Тиси!
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22.05.2024 19:37 Ответить
Це вже військова хунта , чи ще ні?
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22.05.2024 21:45 Ответить
Шапіто...
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22.05.2024 22:26 Ответить
під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;

- ойой, а до чого це ми готуємося?
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22.05.2024 22:28 Ответить
Насилля завжди вирівнюють протидією.
Це дуже швидкі незворотні процеси.
Монополія на насилля не вирішить нелюбові чи де мотивації.
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22.05.2024 23:01 Ответить
Снятие Залужного - это проба пера х-ловских ставленникоа, а теперь им пох,
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23.05.2024 00:03 Ответить
 
 