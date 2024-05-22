Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры - закон одобрен в первом чтении
Законопроект по совершенствованию правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии был одобрен Верховной Радой 22 мая в первом чтении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Целью документа является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими НГУ мер принуждения, в частности - физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Как отмечает СЮГ, Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются.
В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие НГУ при исполнении полномочий могут использовать и применять такие меры принуждения:
- физическое воздействие;
- специальные средства;
- оружие, вооружение и боевую технику;
- вооружение воздушных судов.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины имеют право применять физическое воздействие для:
- обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;
- прекращение правонарушения;
- задержания лица, совершившего правонарушение
В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.д.):
- при задержании лица, совершившего правонарушение;
- при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;
- к лицу, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление военнослужащему или пытается убежать;
- если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.
Также они могут применять средства принудительной остановки транспортного средства:
- для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и / или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте объекта, охраняемого Национальной гвардией, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и / или других информационных знаков, светофоров и / или других световых сигналов об остановке транспортного средства;
- если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;
- для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на транспортном средстве.
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А раптом постраждалий звернеться до суду з приводу перевищення повноважень через виконання недійсного (підписаного нелегітимним президентом) закону?
І зелене бидло, яке табуном в 2019 наголосувало отой офісно-реЗЕденський вирок власній країні, залюбки витре свої брудні копита об Конституцію, так само, як це вже стопітсот разів зробив їхній кумир зеленський...
д'Єрьмак буде так само рулили Стефанчуком і країною, як зараз зєлєю.
Втім, ми особливо нічого не втрачаємо, якщо зєля забереться геть. У будь-якому випадку.
Але ж воно не забереться, курва.
Згадайте історію з репродуктивними клітинами бійців ЗСУ.
Центри могли сказати: через невизначеність щодо законності цього нового закону ми не впевнені, що нам компенсують витрати на збереження матеріалу, тому ми утилізуємо його.
Нагадаю про це, коли ВРУ буде приймати якийсь конче потрібний новий закон.
Який можна буде не виконувати, тому що він прийнятий "нелегітимною зеленою владою".
12.08.2024
Тому що в цей самий день спливає строк дії правового режиму воєнного стану, який кожні 90 днів запроваджується окремим законом.
Тепер зєля не зможе підписати новий закон про продовження дії воєнного стану. І до стану війни теж перейти не зможе.
13.08.2024 настає юридичний мир. Країна автоматично переходить в звичайний правовий режим.
В якому постріл по кацапу - це злочин одразу по декільком статтям УК.
а результат матиме фізичну силу і фінансову.
по ділам їх судіть їх ...
**** сволота....
існуюче законодавство шось не так трактувало ?
Конституцію вже ніхто взагалі не читає...
...
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
Обхід забороні поліції мати важке озброєння та обхід забороні використовувати війська проти власного цивільного населення.
Єдине питання:
Чи зважаться війська НацГвардії виконати злочинні накази керівництва відкривати вогонь по Майдану-3?
По Майдану-2 наважилися відкривати вогонь тільки декілька підрозділів "Беркута" з Криму - їм БУЛО КУДИ ТІКАТИ...
старих добрих фільмів-вестернів у стилі Іствуда чи Бастера Скрагса...
Хто перший або гра на випередження...ну-ну.
А ще хароші штуки забули:
Диба, "іспанський чобіток", виривання нігтів або голки під них, заливання розплавленого свинцю в горлянку та інші перевірені часом речі.
- ойой, а до чого це ми готуємося?
Це дуже швидкі незворотні процеси.
Монополія на насилля не вирішить нелюбові чи де мотивації.