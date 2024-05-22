Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери, - законопроєкт схвалений у першому читанні
Законопроєкт щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії був схвалений Верховною Радою 22 травня в першому читанні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Метою документу є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями НГУ заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки. Як зазначає СЮГ, Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови. Законопроєктом умови застосування значно спрощуються.
Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці НГУ під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:
- фізичний вплив;
- спеціальні засоби;
- зброю, озброєння та бойову техніку;
- озброєння повітряних суден.
Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:
- забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;
- припинення правопорушення;
- затримання особи, яка вчинила правопорушення
Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):
- під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
- під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;
- до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
- якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.
Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:
- для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;
- якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
- для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.
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А раптом постраждалий звернеться до суду з приводу перевищення повноважень через виконання недійсного (підписаного нелегітимним президентом) закону?
І зелене бидло, яке табуном в 2019 наголосувало отой офісно-реЗЕденський вирок власній країні, залюбки витре свої брудні копита об Конституцію, так само, як це вже стопітсот разів зробив їхній кумир зеленський...
д'Єрьмак буде так само рулили Стефанчуком і країною, як зараз зєлєю.
Втім, ми особливо нічого не втрачаємо, якщо зєля забереться геть. У будь-якому випадку.
Але ж воно не забереться, курва.
Згадайте історію з репродуктивними клітинами бійців ЗСУ.
Центри могли сказати: через невизначеність щодо законності цього нового закону ми не впевнені, що нам компенсують витрати на збереження матеріалу, тому ми утилізуємо його.
Нагадаю про це, коли ВРУ буде приймати якийсь конче потрібний новий закон.
Який можна буде не виконувати, тому що він прийнятий "нелегітимною зеленою владою".
12.08.2024
Тому що в цей самий день спливає строк дії правового режиму воєнного стану, який кожні 90 днів запроваджується окремим законом.
Тепер зєля не зможе підписати новий закон про продовження дії воєнного стану. І до стану війни теж перейти не зможе.
13.08.2024 настає юридичний мир. Країна автоматично переходить в звичайний правовий режим.
В якому постріл по кацапу - це злочин одразу по декільком статтям УК.
а результат матиме фізичну силу і фінансову.
по ділам їх судіть їх ...
**** сволота....
існуюче законодавство шось не так трактувало ?
Конституцію вже ніхто взагалі не читає...
...
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
Обхід забороні поліції мати важке озброєння та обхід забороні використовувати війська проти власного цивільного населення.
Єдине питання:
Чи зважаться війська НацГвардії виконати злочинні накази керівництва відкривати вогонь по Майдану-3?
По Майдану-2 наважилися відкривати вогонь тільки декілька підрозділів "Беркута" з Криму - їм БУЛО КУДИ ТІКАТИ...
старих добрих фільмів-вестернів у стилі Іствуда чи Бастера Скрагса...
Хто перший або гра на випередження...ну-ну.
А ще хароші штуки забули:
Диба, "іспанський чобіток", виривання нігтів або голки під них, заливання розплавленого свинцю в горлянку та інші перевірені часом речі.
- ойой, а до чого це ми готуємося?
Це дуже швидкі незворотні процеси.
Монополія на насилля не вирішить нелюбові чи де мотивації.