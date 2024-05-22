Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери, - законопроєкт схвалений у першому читанні

Законопроєкт щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії був схвалений Верховною Радою 22 травня в першому читанні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Метою документу є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями НГУ заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки. Як зазначає СЮГ, Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови. Законопроєктом умови застосування значно спрощуються.

Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці НГУ під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

фізичний вплив; спеціальні засоби; зброю, озброєння та бойову техніку; озброєння повітряних суден.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:

забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб; припинення правопорушення; затримання особи, яка вчинила правопорушення

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Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;

під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;

до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;

якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.

Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:

для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

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