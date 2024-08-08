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Зеленський виніс законопроєкт про множинне громадянство на розгляд ВР

Зеленський запропонував ВР розглянути закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту проєкт закону про множинне громадянство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту №11469.

У пояснювальній записці йдеться, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України.

Також це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

Читайте: Військовозобов’язані, які мають ПМП інших країн або подвійне громадянство, більше не зможуть виїжджати за кордон, - ДПСУ (оновлено)

Глава держави пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:

  • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Також читайте: Законопроєкт про множинне громадянство Рада може розглянути до кінця лютого, - "слуга народу" Корнієнко

Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Також законопроєкт має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або одружені з такою людиною чи є її дитиною.

Цей документ:

  • уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства;
  • переглядає підстави для втрати громадянства України;
  • урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та людьми без громадянства, які проходили службу у війську, для отримання посвідки на тимчасове проживання
  • унормовує питання щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які під час дії воєнного стану надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу війську безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про множинне громадянство треба подумати, це нормально, - Зеленський

Автор: 

законопроєкт (3590) Зеленський Володимир (23790) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+65
Черговий зелений популізм.Стаття 4 Конституції України не передбачає множинного громадянства.Щоб змінити 1-ий розділ Конституції-потрібно 300 головів депутатів,а потім підтвердити зміни на всеукраїнському референдумі.Зміни в Конституцію не вносяться під час военного стану і референдум також не можна провести.Навіть,якщо воєнний стан припиниться,то змінити 1-ий розділ можна виключно на Всеукраїнському референдумі,треба щоб всі території були деокуповані.
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08.08.2024 02:29
+46
Насправді зелені корупціонери вже готують собі легалізацію після втечі за кордон. Бо ВПК і армію обкрадають, податками давлять, ціни на електрику і все інше- запустили в космос, пенсію збирацте самі. Міжнародну допомогу і гуманітарку теж крадуть. А тих хто забув поділитись- показово садять і за 2 тижні відпускають під заставу яка менша за вкрадене. Потім відпускають за кордон. А зараз як раз і легалізацію роблять
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08.08.2024 01:39
+45
Під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції України. Закон про громадянство ' конституційним, оскільки регулює таке важливе питання, як громадянство. Тому, цей законопроект навіть не повинен бути зареєстрованим.
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08.08.2024 02:48
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Каzапам не можна давати українське громадянство.
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08.08.2024 01:16 Відповісти
Не сумнівайся. Через кілька років після війни будуть тут харошиє рускіє, замість вбитих і виїхавших українців. При чому ці росіяни ще й будуть мати українські паспорти
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08.08.2024 01:21 Відповісти
цей "юрист" за освітою не знає, що Конституцію під час військового стану заборонено змінювати ?
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08.08.2024 10:13 Відповісти
Слава фіктивним бракам та всиновленням!!!
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08.08.2024 01:19 Відповісти
так, вже готують знелюднену україну до заселення "новими українцями". Народ як завжди питати не будуть. Просто завезуть і роздадуть паспорти
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08.08.2024 01:22 Відповісти
ну так ... судячи з усійого левова частка цих переселенців буде з Ішраєю ...
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08.08.2024 07:17 Відповісти
Насправді зелені корупціонери вже готують собі легалізацію після втечі за кордон. Бо ВПК і армію обкрадають, податками давлять, ціни на електрику і все інше- запустили в космос, пенсію збирацте самі. Міжнародну допомогу і гуманітарку теж крадуть. А тих хто забув поділитись- показово садять і за 2 тижні відпускають під заставу яка менша за вкрадене. Потім відпускають за кордон. А зараз як раз і легалізацію роблять
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08.08.2024 01:39 Відповісти
Черговий зелений популізм.Стаття 4 Конституції України не передбачає множинного громадянства.Щоб змінити 1-ий розділ Конституції-потрібно 300 головів депутатів,а потім підтвердити зміни на всеукраїнському референдумі.Зміни в Конституцію не вносяться під час военного стану і референдум також не можна провести.Навіть,якщо воєнний стан припиниться,то змінити 1-ий розділ можна виключно на Всеукраїнському референдумі,треба щоб всі території були деокуповані.
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08.08.2024 02:29 Відповісти
Воно на Конституцію клало те, чим на роялі грало..
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08.08.2024 03:04 Відповісти
Воно то клало,але 300 голосів воно навіть граючи на роялі не збере.І взагалі,для того,щоб хоча б в зал,на голосування,цей закон винести,потрібен висновок Конституційного суду.Я взагалі не розумію,скільки треба дорожок коксу нюхнути,щоб додуматись до такого абсурду.
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08.08.2024 06:03 Відповісти
Дуже хотілось би почути висновок Конституційного суду щодо перебування простроченого пустомелі на посаді Президента.
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08.08.2024 07:42 Відповісти
Щоб зрозуміти логіку зезидента та його команди, треба до його стадії дійти. Нам стільки не винюхати))
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08.08.2024 09:58 Відповісти
Все правильно, тільки не впевнена, що потрібна деокупація, щоб коли небудь провести референдум. За такою логікою тоді і вибори ніколи не можна було проводити з моменту як Крим захопили.

Але зараз це не важливо, бо все інше, що ви написали правильно. Зелений популізм
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08.08.2024 08:07 Відповісти
хмм...

конституція на паузі. європейські рожеві лєвацькі поні попереджені. так, що, роби, що хочеш!
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08.08.2024 08:44 Відповісти
Конституція України? Так він підтерся основним Законом ще у день позора України шо був днем інавгурації цього жида ' крадія та зрадника.

І ніякого антисемитізму у мене не шукайте. Я поважаю евреів но ненавиджу жидів.
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08.08.2024 09:06 Відповісти
При всьому негативі до зелених і діяльності ЗепреЗедента , закон про можливість множинного громадянства потрібно приймати (при цьому найти юридично вірний шлях для інсталяції, що для юристів . вт.ч. не є проблемою ) , по іншому можемо побачити суттєве зменшення громадян України і не лише через війну розв`язане свинорилами. Що є абсолютно не прийнятним.

Потрібно завжди думати головою , а не дупою . Дехто вже "поржав і прикольнувся" в 2019 р., закусивши шашликами ,яких не було.
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08.08.2024 11:33 Відповісти
Паскуда
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08.08.2024 02:43 Відповісти
Під час воєнного стану заборонено вносити зміни до Конституції України. Закон про громадянство ' конституційним, оскільки регулює таке важливе питання, як громадянство. Тому, цей законопроект навіть не повинен бути зареєстрованим.
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08.08.2024 02:48 Відповісти
Подвійне і більше громадянство воно також дає можливість для безкарної злочинної діяльності окупантів в Україні. Нашкодив: вбивав, калічив, грабував .... А маючи ще і друге громадянство наприклад ворожої московії взяв спокійно втік на її безмежні загниваючі простори. Недарма зараз проклята паРаша посилено дає його всім своїм опричникам нелюдам, кривавим вбивцям, сепаратистам, бандитам, терористам, колаборантам в тимчасово окупованих Українських територіях, щоб убезпечити цю свою прокацапську заразу від суворого кримінального покарання навіть за самі тяжкі злочини проти України.
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08.08.2024 04:15 Відповісти
Це справжнiй архаїзм що Україна забороняє подвйне громадянстiво. Маючи таку величезну дiаспору та вiдштовхувати людей... Це неможливо зрозумiти. Кацапи пхають своє громадянство навiть тим хто не хоче. Усi країни європи дають громадянство людям хто мав предкiв в європii. Я таких багато знаю в Канадi. Люди, хто николи не бував в європi... Iрландцi, iталiйцi та всi iншi...
Зрозумiло що кацапам не можна давати.
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08.08.2024 04:58 Відповісти
В Австрії не дозволено множинне громадянство.
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08.08.2024 06:12 Відповісти
Україна не забороняє подвійне громадянство,не має ніде слова "заборонено"Україна не визнає інших паспортів при наявності українського,це так само,як і в США. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Треба просто відмінити закон 2001 року,бо там повний брєд,або внести до нього зміни.А Зеля вносить ще більший брєд,який взагалі суперечить Конституції і потребує змін до 1-го розділу Конституції,при цьому не відміняючи закон 2001 року.Це буде повний пісєц,одночасно будуть діяти два закони,які суперечать один одному,а новий ще й потребуватиме внесення змін в Конституцію.
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08.08.2024 06:22 Відповісти
Ви порівняли кацапію з Україною. Може, за краще, вам проспатися як слід? Ви відірвалися від України, тож не тре нам тут ваше канадійське підсовувати. Канада зі Штатами не воює і не воювала 350 років. В Україні є тисяча першочергових проблем, котрі потрібно було вирішувати ше учора, а не каламутити ситуацію в Державі під час війни.
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08.08.2024 06:57 Відповісти
Повна хня. Я вже бачу як бідні та нещасні діаспоряни з Канади та інших країн, тільки і чекають подвійного громадянства щоб приїхати на пару днів в Україну.
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08.08.2024 07:56 Відповісти
Щоб знайти кацапа, будете брати ДНК? і це не допоможе. Все залежить від світогляду. Зараз за світоглядом (та і за ДНК) правлячій верхівці України немає українців, є малоосвічені совки. Зараз за кордоном проживає українців більше ніж в Україні. Тобто, вони будуть голосувати і вибирати для мене владу, подивившись концерт якогось чергового притули чи зеленського?
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08.08.2024 11:18 Відповісти
Наркоман знову пропихує закон,якій порушує Констітуцію України.За воєнним станом зміна основного закону країни неможлива.
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08.08.2024 05:47 Відповісти
Готують розпродаж іноземцям української землі і надр.
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08.08.2024 05:59 Відповісти
Схоже, це - основна мета.
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08.08.2024 07:04 Відповісти
5-та колона збільшиться в рази.
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08.08.2024 06:15 Відповісти
ось що на часі для зелених курв
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08.08.2024 06:43 Відповісти
За вказівками кремля буратінка продовжує розкладати країну зсередини, бо на фронті справи у кацапні не дуже гарні й війну прийдеться заморожувати якимсь чином.
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08.08.2024 06:44 Відповісти
клоУн
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08.08.2024 07:05 Відповісти
Ця ЗЕлена паскуда відкриває двері не тільки для "хароших русских" але і для російського олігархату, згадайте як деякі з них повідмовлялися від паспортів з двоголового куркою і стали громадянами Греції, будьте впевнені Угорщини,Австрії і т.д ."найвеличніший " з "найпотужнішим" їх дуже скоро обілетять і почнеться: для початку змусять Європу з США зняти санкції, а потім влізуть дерибанити Україну
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08.08.2024 07:09 Відповісти
Підготовка до великого шухеру? Розвалює державу зсередини? Всі бриги, що при владі будуть мати ізраїльські паспорти, на заході держви будуть мати угорські, польські, румунські паспорти та інші паспорти, а на півдні і сході кацапські? Дуже "мудрий" політик, точніше відвертий ворог України. Ви цього добивалися 73%?
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08.08.2024 07:18 Відповісти
Просроченцы балуются бумажками.
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08.08.2024 07:19 Відповісти
Ось де заритий чорт. Це те заради чого його євреї і поставили. Їм потрібна Україна.
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08.08.2024 07:29 Відповісти
поставили мудрі українчики, які назвали українця Порошенка поганим євреєм, а єврея Зеленського гарним українцем. Ну, гірше ж не буде, а буде і далі їх веселити шароварамиіз
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08.08.2024 11:11 Відповісти
Ішак готує підгрунтя, щоб ускладнити притягнення до відповідальності себе і Ко за скоєні ними злочини.
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08.08.2024 07:51 Відповісти
вони ще не відповіли за те що мавпі апхаській дали наш паспорт і ще всякім паскудам які нам зараз розказують як нам жити і не жити-взагалі хватає мавпи щоб зрозуміти кому зелекомісари збираються наше громадянство роздавати
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08.08.2024 08:02 Відповісти
Це щоб спокійно сиділи ц владі громадяни кацапії !
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08.08.2024 08:33 Відповісти
Комкає реальність як хоче.

Під гаслом, що неможна міняти конституцію під час війни вже так на змінював, що підмінив поняття хто і для кого має працювати.

Регрес та деградація тільки посилює швидкість вигадування "ідіотських рішень". Наче світу залишилось існувати два місяці.

Але нас през же попередив би???????Не дав би гнисти, не знаючи про небезпеку??? Чи це великий фінансові втрати?
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08.08.2024 08:41 Відповісти
Що не зрозуміло? Якщо закон, забороняє продаж землі іноземним громадянам, то потрібно цих громадян зробити українцями
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08.08.2024 08:45 Відповісти
Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.
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08.08.2024 08:49 Відповісти
Щось братву преЗЕдента знову плющить...
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08.08.2024 08:52 Відповісти
Останній акорд шобли для ЛЕГАЛЬНОГО продажу землі усяким зайдам.
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08.08.2024 08:52 Відповісти
Воно ще не стало громадянином України, але ********** закон щоб убезпечити себе від відповідальності за усе лихо, що ця порхаригокока срань принесла українцям! Бити будуть не по паспорту, а по морді...
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08.08.2024 08:55 Відповісти
Готовлять путі відходу )))
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08.08.2024 09:01 Відповісти
"Набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку" - Це взагалі що за х...йня? Що означає спрощено? Типу якась умовно аграрна компанія навозить суди сомалійців, бо ті готові за пів відра картоплі місяці їбашити, а потім у зв'язку із тим що вони типу "працевлаштовані", вони всією атарою йдуть до ЦНАПу і подають документи на громадянство? Але ж так... забув, це вже після війни вони так зроблять, воювати мають виключно українці.
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08.08.2024 09:08 Відповісти
Стук-стук! Козли зелені з чернового дна постукати.
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08.08.2024 09:22 Відповісти
Тобто гарант Конституції вніс на розгляд антиконституційний закон?
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08.08.2024 09:22 Відповісти
Давай вже закон про кріпацтво! Гулять так гулять
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08.08.2024 09:28 Відповісти
Невже Корбана поверне?
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08.08.2024 09:31 Відповісти
Зєля наполегливо проводить демонтаж української державності. Буде справжнім громадянином людина, що має десь ще свою Батьківщину, а Україну сприймає лише, як дойну корову? Буде цей "громадянин" обирати патріотичну владу?

Зєлю геть. Вибори
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08.08.2024 09:40 Відповісти
Зє-!, ПНХ!

Нєначасі!
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08.08.2024 10:00 Відповісти
І тут Валодьку панєсло...

Т В А Р І !!!
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08.08.2024 10:08 Відповісти
Зєля - посіпака секти "хабад", а його куратор Єлдак - грушник. Тому їхня мета повністю знищити українців.

Висновки робить самі👈
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08.08.2024 10:15 Відповісти
Множинному громадянству - Ні!

Набуття громадянства іноземцями через вступ до ВСУ (з умовою відмови від поточного) - Так!
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08.08.2024 10:20 Відповісти
Бажає легалізації для своїх сліпаків і бізнес партнерів із рузьгіми паспортами, а можливо і для себе
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08.08.2024 10:27 Відповісти
30 тушек опять поголосуют, как за мобилизацию, а нелегитимный подпишет
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08.08.2024 10:29 Відповісти
..о, Корбан вернется..
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08.08.2024 10:43 Відповісти
兀дар дЄрьмаківський
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08.08.2024 10:52 Відповісти
Вчасно. Зараз вся зелена пиз..та одержить інше громадянство, щоб вчасно здриснути з розграбованої країни. Щось мене бентажать смутні підозри, що у нашого Незламного одне українське громадянство. У Бєні три громадянства, а у його ляльки тільки одне і те не кошерне?
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08.08.2024 11:01 Відповісти
Зрадники з росіськими паспортами теж отримають подвійне громадянство?
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08.08.2024 11:03 Відповісти
Плюс до вище вказаного множинне громадянство допоможе тим хто чухнув там здобув громадянство або збирається це зробити уникнути від оподаткування при продажі майна що залишилось в Україні - це за які гріхи нам Бог послав такого правителя дебіла. (

податком на доходи фізичних осіб - 5%;

* військовим збором 1,5%.

Слід зазначити, що для нерезидентів розмір податку на доходи фізичних осіб при продажу https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85_%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E нерухомості становить 18%.)
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08.08.2024 11:31 Відповісти
Не розумний чоловік, що порушує Конституцію України!
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08.08.2024 11:41 Відповісти
Прийшов час узаконювати кварталістам свої паспорти. Щоб після втечі їх не видали владі України для суду.
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08.08.2024 14:31 Відповісти
Цей дурдом можна вилікувати виключно евтаназією ...
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08.08.2024 18:37 Відповісти
набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

ВРАТА ДЛЯ МИГРАНТОВ
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08.08.2024 23:51 Відповісти
 
 