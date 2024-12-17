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ВР (27381) законопроект (3204) двойное гражданство (159)

Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве

Множинне громадянство: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11469 о введении в Украине института множественного гражданства.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 247 нардепов.

"Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев", - говорится в сообщении.

Отдельным голосованием, по словам нардепа, поручили спросить мнение Конституционного Суда относительно закона.

Множинне громадянство: Рада підтримала за основу

Законопроект о множественном гражданстве

8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Топ комментарии
+13
Тоді і заборонити балотуватися на виборчі посади та призначати на держслужбу, бо невідомо на яку державу воно буде працювати.
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17.12.2024 14:07
+12
Ото зараз прорашистського сміття пасортів України отримає...
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17.12.2024 14:01
+11
урядовці з російськими паспортами п'ють шампанське
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17.12.2024 14:02
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Ото зараз прорашистського сміття пасортів України отримає...
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17.12.2024 14:01 Ответить
урядовці з російськими паспортами п'ють шампанське
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17.12.2024 14:02 Ответить
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3525513
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17.12.2024 15:27 Ответить
Щурі готуються покинути корабель, але треба ще конституцію змінити. Куплять голосів?
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17.12.2024 14:05 Ответить
"...Окремим голосуванням, за словами нардепа, доручили запитати думку Конституційного Суду щодо закону..." - відчувають, що будуть відповідати за порушення Конституції але приймуть Закон до... рішення Конституційного суду! От тут і є хитрий план!
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17.12.2024 14:05 Ответить
бойко на допит в сбу може сміливо надавати роспаспорт для підтвердження особи
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17.12.2024 14:06 Ответить
Вы до конца новость прочитали?

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3525513
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17.12.2024 15:30 Ответить
ой будьте тричі обережні коли граєте в цю гру...
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17.12.2024 14:07 Ответить
Тоді і заборонити балотуватися на виборчі посади та призначати на держслужбу, бо невідомо на яку державу воно буде працювати.
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17.12.2024 14:07 Ответить
-автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем Джерело: https://censor.net/ua/n3525513
От ! І одразу чудова схема для ухилянтів - тепер буде хвиля "шлюбного туризму" в Україні
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17.12.2024 14:08 Ответить
Набуття громадянства іншої країни не звільняє від військового зобов'язання захищати Україну.
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17.12.2024 14:28 Ответить
Рорзраховано це насамперед на росіян і євреїв, в першу чергу для скупки землі в Україні тому влада нічого не робить що б відповідало національним інтересам.
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17.12.2024 14:22 Ответить
Москалі не будуть мати можливість отримати українське громадянство.
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17.12.2024 14:30 Ответить
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3525513
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17.12.2024 15:31 Ответить
Конституцією підтерлись, як завжди
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17.12.2024 14:28 Ответить
Наша Конституція кепська, не варта навіть підтиратися нею.
Оно януковічь свого часу начхав на неї, лише демократичні керівники чомусь дуже обмежуються нею, особливо у питаннях мови, ЗМІ та церкви.
До сраки цю Конституцію, якщо чесно.

Водночас, множинне громадянство - то щось підозріле і непевне.
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17.12.2024 16:33 Ответить
Промосковські сили поспішають запровадити механізми видалення ,власне,українців з України!
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17.12.2024 14:30 Ответить
зеленський забув запропонувати легалізувати множинне громадянство учасникам 95 кварталу!
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17.12.2024 14:33 Ответить
Цей закон не може бути прийнятий тому, що потрібно вносити зміни до Конституції, а під час воєнного стану це заборонено. І взагал, в Україні повинно бути єдине громадянство. А хто не згодний, може пакувати речі і їхати в ту країну, громадянином якої хоче бути, але за умови припинення громадянства України. Бо потім з Україною будуть воювати, захищаючи своїх громадян мадяри, словаки, кацапи....
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17.12.2024 14:33 Ответить
як чудово....це зараз легализуются усі пашпорта з куркою прокурорів судей да іншої зеленої мразоти...
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17.12.2024 14:35 Ответить
Це суперечить конституції і Конституційний суд відмінить цю дитячу творчість.
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17.12.2024 14:37 Ответить
Маю надію.
Що не всі суді КС "зазєленіли"!
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17.12.2024 15:49 Ответить
Конституція України (ч.1 ст.4 "В Україні існує єдине громадянство ...") не передбачає множинне громадянство і навіть Конституційний суд не розтлумачить цю норму інакше. Спочатку - зміни в Конституції (про можливість множинного громадянства), тільки потім закон про множинне громадянство, інакше такий закон буде антиконституційним.
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17.12.2024 14:45 Ответить
Если в эту тему послать черта. Он сломает ногу.
Не нужно путать второе гражданство и двойное гражданство.
Если упрощённо:
Даже если у вас есть еще одно гражданство (получить которое вам невозможно запретить) Украина всё равно будет вас считать своим гражданином
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17.12.2024 16:46 Ответить
От уроди
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17.12.2024 14:47 Ответить
Тепер зелені ще й многожонство узаконять. Порошенка вже просили це зробити, але він тоді не піддався. Лєнка буде любімой женой. А Єрмака призначать старшим євнухом гарема.

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17.12.2024 15:02 Ответить
Потужний підрив державності з середини. Всі плани кремля квартальні кловани виконють дуже чітко.
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17.12.2024 15:34 Ответить
Зєленський - мразота! І таких партію "молодые регионы" привів з собою,а там і старі риги пдтягнулися.
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17.12.2024 15:52 Ответить
Здається мені, панове, що ці квартальні мудозвони хернею займаються під час війни.
Думаю, що це для можливості уникнути кримінальної відповідальності за ті косяки що вони натворили і ще натворять.
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17.12.2024 16:05 Ответить
Все по плану: землею іноземцям продавати можна, тепер парламент буде доцільно перенести в Єрусалим, щоб справжнім українцям було не далеко до роботи.
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18.12.2024 11:08 Ответить
 
 