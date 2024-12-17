Рада поддержала за основу законопроект о множественном гражданстве
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11469 о введении в Украине института множественного гражданства.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 247 нардепов.
"Ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев", - говорится в сообщении.
Отдельным голосованием, по словам нардепа, поручили спросить мнение Конституционного Суда относительно закона.
Законопроект о множественном гражданстве
8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.
Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:
- одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.
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В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3525513
От ! І одразу чудова схема для ухилянтів - тепер буде хвиля "шлюбного туризму" в Україні
Оно януковічь свого часу начхав на неї, лише демократичні керівники чомусь дуже обмежуються нею, особливо у питаннях мови, ЗМІ та церкви.
До сраки цю Конституцію, якщо чесно.
Водночас, множинне громадянство - то щось підозріле і непевне.
Що не всі суді КС "зазєленіли"!
Не нужно путать второе гражданство и двойное гражданство.
Если упрощённо:
Даже если у вас есть еще одно гражданство (получить которое вам невозможно запретить) Украина всё равно будет вас считать своим гражданином
Думаю, що це для можливості уникнути кримінальної відповідальності за ті косяки що вони натворили і ще натворять.