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Новости Война
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Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений ВСУ за границей

ЗСУ

Кабинет Министров одобрил и предложил к рассмотрению Верховной Радой законопроект, регламентирующий временное пребывание подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом"", - говорится в сообщении.

Предлагается внести изменения в законы "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", которыми предусмотреть:

  • возможность временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом;
  • установление порядка принятия решения Верховным главнокомандующим ВСУ о временном пребывании подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом по представлению главнокомандующего;
  • установление условия немедленного возвращения в Украину таких подразделений в случае окончания правового режима военного положения.

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Автор: 

законопроект (3220) Кабмин (14025) ВСУ (6564)


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