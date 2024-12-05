Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений ВСУ за границей
Кабинет Министров одобрил и предложил к рассмотрению Верховной Радой законопроект, регламентирующий временное пребывание подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом"", - говорится в сообщении.
Предлагается внести изменения в законы "О Вооруженных силах Украины" и "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", которыми предусмотреть:
- возможность временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом;
- установление порядка принятия решения Верховным главнокомандующим ВСУ о временном пребывании подразделений Вооруженных сил Украины за рубежом по представлению главнокомандующего;
- установление условия немедленного возвращения в Украину таких подразделений в случае окончания правового режима военного положения.
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