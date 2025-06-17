УКР
"Батьківщина" пропонує ухвалити закон, який безоплатно надаватиме по 2 гектари землі військовослужбовцям, які захочуть її обробляти

голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Кожен сантиметр української землі политий кровʼю українських солдат, офіцерів, наших ЗСУ. Тож саме вони мають першочергове право на цю землю, а не іноземні банки та великі іноземні корпорації, які під час війни масово скуповують родючий чорнозем.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, виступаючи у парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому наша команда виходить з ініціативою внести до Верховної ради законопроєкт про виділення двох гектарів землі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сім’ї загиблого (безвісно відсутнього, померлого) Захисника, Захисниці України, які виявили намір провадити господарську діяльність у сільській місцевості. Зробити все доступним для них – від кредитів до навчання, щоб вони могли це робити", – зазначила Тимошенко.

За її словами, українці вже давно зрозуміли, що земля – давно не є товаром, це наше право жити. І найбільше мають право на цю землю ті, хто її боронили своєю кровʼю та здоровʼям.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що ухвалення розробленого її командою закону дозволить реінтегрувати й адаптувати захисників у післявоєнний період: "Це фундаментальний законопроєкт, який дасть можливість кожному воїну, який захоче після завершення війни обробляти землю, отримати її, працювати й жити, ростити дітей, годувати свою родину".

Топ коментарі
+33
Популізм баби Юлі такий вічний.
показати весь коментар
17.06.2025 19:47 Відповісти
+31
А ця **** все за людей думає.
показати весь коментар
17.06.2025 19:44 Відповісти
+20
в кого цю землю будуть відбирати? в агрофірм з ОАЕ?
показати весь коментар
17.06.2025 19:43 Відповісти
Ахахаха, вона ще жива. Вже військовим АТО давали землю. Ну дадуть 2 гектари десь в селі, де давно закрита школа, до лікарні 30 км, нема ні атобуса нічого. Вже історія стара як світ. 2га землі в забитому Богом селі не варта нічого, а ще і податки. А от хоча б 10-15 соток біля обл центра, це варіант, але є але, що депутати таку землю вже поділили і приХватизували. Нажаль.

Тупий популізм, дайте військовим нормальні з.п. на рівні рахункової палати наприклад, тут на Цензорі було що десь 400 000 грн з.п. там і це у війну в тилу.

А військові самі собі купляють що захочуть і де захочуть, а не совок влаштовувати, але що чекати від баби юлі, яка ну совок натуральний мозком, тигрюля мля.
показати весь коментар
17.06.2025 21:40 Відповісти
А військові, які не захочуть обробляти надану землю, зможуть її продати тюлькиним ділкам задешево, так?
показати весь коментар
17.06.2025 21:42 Відповісти
НАПРЯМОК ВІРНИЙ!
ЩЕ МОЖНА НАДРА ТА ДЕРЖМАЙНО ДІЛИТИ.
ТІЛЬКИ ХТО БУДЕ ЦЕ РОБИТИ? ЮЛЯ?
ЮЛЯ,ЮЛЯЮЛЯ...
показати весь коментар
17.06.2025 22:06 Відповісти
КРІМ ЧУДОВОЇ ДУПКИ ТА СИМПОТНОЇ ПИКИ,ВСЕ ІНШЕ В ЮЛІ ГИДОТА
показати весь коментар
17.06.2025 22:08 Відповісти
ти взагалі якийсь геронтофіл, вОна огидна у всьому.
показати весь коментар
17.06.2025 22:41 Відповісти
Добродію, то було років 30 тому...
показати весь коментар
18.06.2025 01:28 Відповісти
і по два раба
показати весь коментар
17.06.2025 22:27 Відповісти
Якого х*я воно ще нездохло...
показати весь коментар
17.06.2025 22:30 Відповісти
Шо значить захочуть її обробляти?!?! А може вони захочуть туристичний комплекс побудувати, як мусара в Карпатах?!?!
показати весь коментар
17.06.2025 23:17 Відповісти
Як ця дура собі це уявляє, у вільний час приїзжати і сапати землю?! **********!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:19 Відповісти
Все-то воно добре, тільки землі вже вільної майже нема, бо ваша шобла її роздерибанила, придумуй щось інше для піару
показати весь коментар
17.06.2025 23:27 Відповісти
І Юлю ,Юлю не забудьте! Московська зозуля вічно голодна. Осідлала чергову популістську кобилку.
показати весь коментар
17.06.2025 23:28 Відповісти
Вилізла потвора!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:50 Відповісти
Мабуть, таки вибори вже скоро...
показати весь коментар
18.06.2025 01:16 Відповісти
юля жінка красива і розуму не займати, але направлений на гроші і владу. Як вже обридли українцям такі кадри, що далекі від християнства, скільки бід від них маємо!
показати весь коментар
18.06.2025 06:29 Відповісти
Кому і кобила наречена. Вся справа в уподобаннях.
показати весь коментар
18.06.2025 07:37 Відповісти
А де взяти ті гектари? Хіба ще є державна земля чи земля громад в необхідній кількості?
показати весь коментар
18.06.2025 04:29 Відповісти
питання дуже доречне де взяти землю . під полтавою наприклад до 22 року виділили землю учасникам ато у закинутому глиняному кар.єрі . ви можете уявити жюльку сердешну з лопатою в руках і косою на голові і вона садить картоплю в глину ---- жюлька мабуть не знає що убд всі мають право на два гектари і ця постанова існує вже давно
показати весь коментар
18.06.2025 06:45 Відповісти
А що їм, головне прокукарікати - щось зробили! Потім більшості намотають нерви бюрократією, або запропонують такі далекі неугіддя, що ветерани самі відмовляться від тих 2 га. Чесно зробите, якщо до закону прикладете конкретний перелік вільних земель на розподіл, домовлений з Громадами. А зараз береть на контроль, виконуйте хоч би те, що вже наобіцяли!
показати весь коментар
18.06.2025 06:49 Відповісти
Вона хитра. Хитра це м'яко сказано. Зовсім не та людина якою прикидається.
показати весь коментар
18.06.2025 04:33 Відповісти
Не ври, жулька, с 14г воевал за Украину добровольцем. Был ранен. Инвалид войны. Заявку подавал неоднократно, но ничего не получил! Все однотипные отписки: данный участок занят. Созданы препятствмя непреодолимой силы. Заткнулась бы.
показати весь коментар
18.06.2025 04:39 Відповісти
земля уже все

чaсть aгрофирмaм и шоколaдному оверлорду
чaсть китaйцaм и aрaбaм
чaсть русня оккупирует
показати весь коментар
18.06.2025 05:16 Відповісти
Вона зовсім не та людина якою прикидається. Вона отримує велике задоволення від того як дурить народ. Але справа не тільки в ній, а в проекті в якому задіяно багато людей.
показати весь коментар
18.06.2025 05:42 Відповісти
От нахера військовим АТО та земля? Вони що реально будуть її обробляти? Сумніваюсь, як отримають, одразу віддадуть в оренду місцевим панам і будуть мати з неї копійки. Розкажу приклад. В Новосанжарській селищній та Малоперещепинській сільській раді (Полтавський рай Полтавської області) деяким віськовим АТО надали землю. Все було б добре але. Землю надавали не всім, а лише обраним, і лише за умови, що вони одразу відддадуть її в оренду "своїм людям" - місцевим князькам. Тобто, безпосередньо, власники землі діяльність на ній не проводитимуть. І все в нічого, але є ще більше АЛЕ. Землю роздали з заповідного фонду (не заповідника, але який охороняється), луки побіля річок Ворскла та Тагамлик на відстані 20 метрів до водного плеса. На тому місці господарську діяльність не проводили ніхто і ніколи, вона бачила ще монгол. А тепер землю розорали, під самий очерет, на місцям, де росли червонокнижні рослини, засіяли, внесли хімію, - тобто зпоганили на довгі роки. І що АТО-вці отримали, - збагатились аж на 8 тис.грн за гектар (надіюсь обжерлись?). Прицьому засрали землю, яка мала належати нащадкам. Хочете допомогти воїнам - надайте їм житло або гроші на житло. І не чіпайте суки землю. Іду по луках до річки, де колись ріс ковил, а там тепер кукурудза і смердить хімікатами і думаю - "грьобані громадяни" ті хто віддіає і бере таку землю, - щоб ви нею вдавились
показати весь коментар
18.06.2025 09:04 Відповісти
А Ленин, такой молодой
И Юля опять впириди!
показати весь коментар
18.06.2025 12:19 Відповісти
Принцип курносих розділяй і володарюй не міняється. Пустує ще та яку колись віддали атовцям.
показати весь коментар
18.06.2025 19:38 Відповісти
