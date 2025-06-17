"Батьківщина" пропонує ухвалити закон, який безоплатно надаватиме по 2 гектари землі військовослужбовцям, які захочуть її обробляти

Кожен сантиметр української землі политий кровʼю українських солдат, офіцерів, наших ЗСУ. Тож саме вони мають першочергове право на цю землю, а не іноземні банки та великі іноземні корпорації, які під час війни масово скуповують родючий чорнозем.

На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, виступаючи у парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому наша команда виходить з ініціативою внести до Верховної ради законопроєкт про виділення двох гектарів землі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сім’ї загиблого (безвісно відсутнього, померлого) Захисника, Захисниці України, які виявили намір провадити господарську діяльність у сільській місцевості. Зробити все доступним для них – від кредитів до навчання, щоб вони могли це робити", – зазначила Тимошенко.

За її словами, українці вже давно зрозуміли, що земля – давно не є товаром, це наше право жити. І найбільше мають право на цю землю ті, хто її боронили своєю кровʼю та здоровʼям.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що ухвалення розробленого її командою закону дозволить реінтегрувати й адаптувати захисників у післявоєнний період: "Це фундаментальний законопроєкт, який дасть можливість кожному воїну, який захоче після завершення війни обробляти землю, отримати її, працювати й жити, ростити дітей, годувати свою родину".

