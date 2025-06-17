"Батьківщина" пропонує ухвалити закон, який безоплатно надаватиме по 2 гектари землі військовослужбовцям, які захочуть її обробляти
Кожен сантиметр української землі политий кровʼю українських солдат, офіцерів, наших ЗСУ. Тож саме вони мають першочергове право на цю землю, а не іноземні банки та великі іноземні корпорації, які під час війни масово скуповують родючий чорнозем.
На цьому наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, виступаючи у парламенті, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме тому наша команда виходить з ініціативою внести до Верховної ради законопроєкт про виділення двох гектарів землі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сім’ї загиблого (безвісно відсутнього, померлого) Захисника, Захисниці України, які виявили намір провадити господарську діяльність у сільській місцевості. Зробити все доступним для них – від кредитів до навчання, щоб вони могли це робити", – зазначила Тимошенко.
За її словами, українці вже давно зрозуміли, що земля – давно не є товаром, це наше право жити. І найбільше мають право на цю землю ті, хто її боронили своєю кровʼю та здоровʼям.
Лідерка "Батьківщини" переконана, що ухвалення розробленого її командою закону дозволить реінтегрувати й адаптувати захисників у післявоєнний період: "Це фундаментальний законопроєкт, який дасть можливість кожному воїну, який захоче після завершення війни обробляти землю, отримати її, працювати й жити, ростити дітей, годувати свою родину".
Тупий популізм, дайте військовим нормальні з.п. на рівні рахункової палати наприклад, тут на Цензорі було що десь 400 000 грн з.п. там і це у війну в тилу.
А військові самі собі купляють що захочуть і де захочуть, а не совок влаштовувати, але що чекати від баби юлі, яка ну совок натуральний мозком, тигрюля мля.
ЩЕ МОЖНА НАДРА ТА ДЕРЖМАЙНО ДІЛИТИ.
ТІЛЬКИ ХТО БУДЕ ЦЕ РОБИТИ? ЮЛЯ?
ЮЛЯ,ЮЛЯЮЛЯ...
чaсть aгрофирмaм и шоколaдному оверлорду
чaсть китaйцaм и aрaбaм
чaсть русня оккупирует
И Юля опять впириди!