НАБУ просит ограничить доступ к отдельным постановлениям о обысках, так как их могут просматривать заинтересованные лица, - Кривонос

В НАБУ просят ограничить доступ к отдельным постановлениям о проведении следственных действий антикоррупционными органами.

Об этом во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения заявил директор Бюро Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы просим ограничить доступ к постановлениям о проведении отдельных следственных действий в наших уголовных производствах. По логам мы видим, что даже сотрудники разведывательных органов могут просматривать наши постановления. Что они делали в наших постановлениях в июле и августе (во время атаки на независимость НАБУ и САП. - Ред.) непонятно.

Поэтому мы говорим, что это очень системная проблема не только для НАБУ и САП. В наших уголовных производствах обыски представляют, учитывая наших субъектов, значительный интерес, но это системная проблема для всей правоохранительной системы", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что в ноябре 2025 года, когда в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях НАБУ по коррупции в энергетике, фигуранты, вероятно, могли получить доступ к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.

