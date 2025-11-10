Анонимные телеграм-каналы атакуют НАБУ, называя детективов Бюро "российскими агентами"

Анонимные телеграм-каналы после разоблачения НАБУ коррупции в энергетике атакуют антикоррупционные органы.

Об этом в Фейсбуке сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"А в Телеграме - другая реальность. Здесь "все НАБУ - российские агенты". Причем эти обвинения в российском влиянии все эти "антикризисные коммуникационщики" пишут в российском мессенджере и абсолютно в стиле российской пропаганды, где белое всегда называют черным и где нет места фактам, сугубо интерпретации", - отметила парламентарий.

"И да, я хорошо понимаю, что этот скандал будет иметь крайне негативные последствия для страны, которая нуждается как минимум в 2 млрд евро только на газ. А уж без импорта электроэнергии мы никак не обойдемся.

Просто вместо того, чтобы искать кротов в НАБУ, иногда стоит посмотреть в зеркало. И осознать, в какой катастрофе мы все оказались...", - добавила она.

Что предшествовало?

