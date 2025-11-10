РУС
2 279 54

Анонимные телеграм-каналы атакуют НАБУ, называя детективов Бюро "российскими агентами"

Обыски НАБУ у Миндыча и Галущенко. Подробности

Анонимные телеграм-каналы после разоблачения НАБУ коррупции в энергетике атакуют антикоррупционные органы.

Об этом в Фейсбуке сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"А в Телеграме - другая реальность. Здесь "все НАБУ - российские агенты". Причем эти обвинения в российском влиянии все эти "антикризисные коммуникационщики" пишут в российском мессенджере и абсолютно в стиле российской пропаганды, где белое всегда называют черным и где нет места фактам, сугубо интерпретации", - отметила парламентарий.

"И да, я хорошо понимаю, что этот скандал будет иметь крайне негативные последствия для страны, которая нуждается как минимум в 2 млрд евро только на газ. А уж без импорта электроэнергии мы никак не обойдемся.

Просто вместо того, чтобы искать кротов в НАБУ, иногда стоит посмотреть в зеркало. И осознать, в какой катастрофе мы все оказались...", - добавила она.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Читайте: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

Автор: 

Топ комментарии
+15
Дерьмак дав команду рятувати своїх друзів, поливачи брудом НАБУ
показать весь комментарий
10.11.2025 15:31 Ответить
+12
Дєрьмак з татаровым істерять- жОПешна ботофабрика працює цілодобово.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:32 Ответить
+11
Хай хоч усруться, люди все вже бачать. Гундосого з його бандою треба виносити. З ними війну не виграємо.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:29 Ответить
ЗА АДНАКЛАССНІКАМІ - послати Телеграмканали - зЄмародерня ніколи не захоче . БО ВОНИ- це КРЕМЛЬ
показать весь комментарий
10.11.2025 15:27 Ответить
Вони не кремль, але методи московсько-кремлівські!
показать весь комментарий
10.11.2025 15:34 Ответить
Ну що ви,сепар Золкін краще ж знає і в курсі ніж якесь НАБУ І САП! Його постійно інформує кумір Шарій та «кришталево чесні» підспівувачі зеленоі влади Іванов, Петров, Мосейчук,Лещенко і решта владних пропагандонів
показать весь комментарий
10.11.2025 15:42 Ответить
миндич и группа приват атакуют Зеленского? они ж его близкие кореша - это одна мафия. А Золкин судя по всему у Зеленского на медиа поддержке работает по вызову. За идиотов всех держат. группа приват и миндич атакуют зеленского ахаха - эту шутку в 95 квартале писали? )))
показать весь комментарий
10.11.2025 15:48 Ответить
Zолкін дешева зелена шльондра, колишній мусор, вбивця, такі от (а)моральні авторитети обслуговують зелупу та його дєрмаковий офіс! Країна мрії зерусні!
Zoлкін відробляє криваві грошики Д`єрьмака
Zoлкін відробляє криваві грошики Д`єрьмака
показать весь комментарий
10.11.2025 15:54 Ответить
Причому ті хто дивляться його дешеве щоу навіть не в курсі, шо він вбив молоду людину, бо він мол мєнт, по бєзпрєдєлу і сів за це
показать весь комментарий
10.11.2025 16:07 Ответить
Кацап не тужся бо памперс не витрима
показать весь комментарий
10.11.2025 16:18 Ответить
вони його підрозділ
показать весь комментарий
10.11.2025 15:43 Ответить
При чому в Україні самий гарний совок в його прояві (бусифікація і ТД) махровий совок в Україні в не в них.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:49 Ответить
бусифікації за совка не було..
всі смирно йшли виконувати свій "інтернаціональний долг" в окупаційних війнах срср....
в свої 18 років,
і навіть не рипались..
показать весь комментарий
10.11.2025 15:58 Ответить
Під час війни в Україні фсбшне кубло працює під вивіскою набу а по суті криша корупціонерів вищого рангу і виведені 200 студентів за гроші тому підтверженя
показать весь комментарий
10.11.2025 16:21 Ответить
Хай хоч усруться, люди все вже бачать. Гундосого з його бандою треба виносити. З ними війну не виграємо.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:29 Ответить
а з ким виграєте.. війну?
вам потрібен палкаводєц,
якого не виберуть по вказівці з кремля?
показать весь комментарий
10.11.2025 15:45 Ответить
Ну я чьото сильно сумніваюся, шо ми хоч якісь успіхи мали через цього Наполєона
показать весь комментарий
10.11.2025 16:08 Ответить
успіхів мало..
це так..
але поправді сказати,
ранній зе , і пізній зе - це дві великі різниці..
показать весь комментарий
10.11.2025 16:24 Ответить
Носільщік грьобаний ти звідки виповз парашник
показать весь комментарий
10.11.2025 16:23 Ответить
Тож так - це ІПСО, створене на ТОТ.

Нічого не нагадує? Чи "ето другоє"?)
показать весь комментарий
10.11.2025 15:29 Ответить
З В'єтнаму?
показать весь комментарий
10.11.2025 15:30 Ответить
З пуйлостануі луганди
показать весь комментарий
10.11.2025 16:24 Ответить
Дерьмак дав команду рятувати своїх друзів, поливачи брудом НАБУ
показать весь комментарий
10.11.2025 15:31 Ответить
він тільки пирожками може торгувати,..
та може якимось нікчемними геополітичними посадами,
які крім зробленої шкоди не мають ніякого значення,

кукловоди сидять в кремлі,
та через свою мафію,
що кормиться в Україні,
нищать державність України з середини..
показать весь комментарий
10.11.2025 16:30 Ответить
Дєрьмак з татаровим істерять- жОПешна ботофабрика працює цілодобово.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:32 Ответить
Кацик тупенький це тебе не обходить що у нас робиться справа українців а не всякой шолупоні кацапсячої
показать весь комментарий
10.11.2025 16:26 Ответить
Сьогодні в ночі на Банковій в Києві можна побачити незвичайне природне явище. Сяйво від палаючих срак
показать весь комментарий
10.11.2025 15:32 Ответить
Все АНОНИМНОЕ крышуется ПРЕЗИДЕНТОМ
И новые титушки - это титушки ПРЕЗИДЕНТА
Убрали Залужного - скоро и Покровск станет Бахмутом
А опросы показывают - любовь народа к Владимиру Александровичу
Стойкая , крепкая
Когда Бог отнимает УМ у целого народа - это хуже всего
Это кранты....
показать весь комментарий
10.11.2025 15:33 Ответить
а що, він дуже змінився,
щоб народна любов до нього пропала?
його ж в москві хотіли бачити президентом України,
просували його..
малороси його обожнювали..

а тепер,
коли москві він перестав подобатись,
то й народу має також перестати подобатись?
ні, народ не лох!
показать весь комментарий
10.11.2025 15:51 Ответить
Курва кацапсяча що ти забула в моїй країні іди за кораблем
показать весь комментарий
10.11.2025 16:28 Ответить
В'єтнамці Козиря...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:35 Ответить
Шукайте кому це вигідно.Вигідно Охвісу (сараю) президента і його завгоспу.Ще є Татаров з функціями портнова,з можливістю тиску на правоохоронні і судові органи.Підконтрольні люди ДБР,СБУ "займуться" неугодними детективами щоб відвести загрозу для ЗЕленого.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:37 Ответить
Набу це фсбшна годівничка розсадник корупціонерів і їхня "криша"
показать весь комментарий
10.11.2025 16:32 Ответить
https://t.me/dragonspech/9488 Дмитро Каленчук-Вовнянко: Якщо не можна причепити Порошенка до виявлених злочинів - вали все на Москву!
Зелені як завжди оригінальністю не відрізняються. Якщо кореш преЗЕдента втік перед самим обшуком НАБУ, а Порошенка до справи причепити не вдається ніяк - значить то гарантована рука Москви.
Тобто НАБУ, яке формувалося за активної участі США і країн Заходу, як виявляється, працює на Москву? Я правильно розумію? На Москву працюють взагалі всі хто не співає осану Зеленському?
Але тоді зустрічне питання. Скільки вироків суду винесено по "справі свинарчуків"? Правильно, нуль. Докажіть мені що Бігус, який розкрутив "історію свинарчуків", а з ним Лещенко, Найєм та вся зелена влада яка заповзято спекулювала цією побрехенькою, так от докажіть мені що всі вони НЕ працювали на Москву, з метою повалити президента, за якого Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут були ПОВЕРНУТІ до України! Доведете?
А по "стіні Яценюка" скільки багна було вилито? Часом не московськими посіпаками?
А про Порошенка скільки вироків суду існує? Бо санкції Зеленського - це не суд. Провини Порошенка в суді не було доведено жодної. Тоді на кого працювали всі ті, хто поширював брехню про Петра Порошенка? І брехню на Вікторію Сюмар? На Ніну Южаніну? На Софію Федину? На Артура Герасимова? На Валерія Залужного? Врешті - на покійного Андрія Парубія? Агов!
Просте питання: Чому в Україні, де президент все ще Зеленський, Міндічу довелося перед обшуком НАБУ тікати? Чому він не прийшов на допит? Чому не захистився в суді? Чого він боїться? Це ж нормально - захищатися в суді! Це ж кожен прідприємець робить час від часу - кожна ЗЕботва вам скаже це, коли ідеться про суди Порошенка.
Що, чинна влада не має досвіду, коли фігуранти справ НАБУ переводяться до в'язниць інших відомств - і виходять на свободу? Що не так тепер?
У зелених всерйоз вірять, що суспільство повірить, ніби НАБУ - найманці Москви і обшук у Міндіча - московська операція?
Думаю - у зелених в це всерйоз вірять. Ну, якщо вдалося Порошенка оббрехати - чому б не брехати масово зараз? З приводу - на НАБУ...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:38 Ответить
Анонимно - дєрьмаковські...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:39 Ответить
рашистська шарага фсб,яка "повішала" на шию українського народу "зелених слуг" .є сценаристом і цієї куйні....Хаос,- це фсбешна метода окупації України .рашистські ригопадляки працюють .аж пара з задниці іде.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:39 Ответить
Ну звичайно, хто хочь тінь кидає на сонцесцяйного, то автоматично агент кремля.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:47 Ответить
Значить, в правильному напрямку НАБУ працює!
показать весь комментарий
10.11.2025 15:48 Ответить
Та всьому цьому зеленому гадюшнику в найкращому випадку давно вже місце на нарах! А якщо по справедливості, то трохи глибше...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:55 Ответить
А інакше і бути не могло! Треба ж якось відвести удар від ........ Ой, а на кого це НАБУ поклало свій погляд? На кого так задивилось? А, "анонімні телеграм-канали"?
показать весь комментарий
10.11.2025 15:59 Ответить
FBIщики проти КВНщиків. в кінці спектаклю все одно обміняються футболками..
показать весь комментарий
10.11.2025 15:59 Ответить
хло його вже заказав..
бо зміна президента під час війни - це хаос, переділ сфер впливу в Україні..
тому зараз всі ботоферми криком кричать, що Зеленський злодій, здає території і тд.,
хоча по задумці з кремля, він мав втікти, чи здатись в 2022 році..

ту саму роботу по дискредитації України, як держави,
роблять не тільки рф ботоферми, його виборці малороси,
але і огр,злочин,
який завжди працював на Москву..

і надіємось, що раніше здохне масовий вбивця, педофюрер рф хло,
ніж буде знищений український президент,
яким би він не був..
показать весь комментарий
10.11.2025 16:15 Ответить
"Телеграм" треба було закрити ще із початку тотальної війни: російський канал агентурного вербування для диверсій в Україні. Але для зевлади - канал цинічної пропаганди зевождя і
партії. Цей злочин має бути у переліку звинувачень влади, узурпованої Зеленським.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:01 Ответить
Все кореша Зеленского переплетенные с ФСБшными Деркачами и т.п. - разворовывают страну и Зеленский тут не при чем. Нужно начинать протесты, как когда против антикоррупционных органов законы ввели, только тут уже требовать отставки Зеленского и всей власти и всех органов и судей и всех служб. И быстро избираем в первом туре Редиса президентов и в раду ни одного больше урода олигархическо-фсбшного, в Раду заводим - националистов - партии военно политические, типа Свобода, АЗОВ, и другие можно сформировать из разных полков националистических. Давайте Украину сделаем для Украинцев, а не для оргпреступности переплетенной с ФСБ Путина. Тогда и коррупции станет минимум и предателей саботажников не будет. Это уже будет на самом деле независимость Украины, только сейчас начнется. Потому что все, кто правил все годы - это были коммуняки и потом фсбшники с орг преступностью. И потому все хуже и хуже делается. Потому что они на врага работают и спецом все разваливают и палки в колеса Украине вставляют прямо из власти Украины. Полностью за националистов во всей власти - делаем хардкор! Будем вешать коллаборантов и предателей! Сделаем Украину настолько сильной в мире, что весь регион будет под влиянием Украины как главного игрока в этой части мира. Россию еще захватим и колонизируем, продолжим дело Юрия Долгорукого. Киев будет метрополией! Будем рулить миром вместе с Великобританией и ее колониями. ядерное оружие сделаем! Начнется развитие страны без этих крыс грызущих всюду дыры - орг преступности фсбшной сраной. Я хочу видеть как Ахметов заплатит жизнью за все беды, что эта гнида сделала Украине. Их вместе с Путиным нужно будет даже не убивать, а мучать, и не давать умереть сколько возможно. Они должны платить за ад устроенный Украинскому народу и будут в аду на яву мучатся, а потом сделать, как Чингисхан делал с врагами - в кипящий котел их кидать тварей. Просто это крик души уже!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:04 Ответить
Не хочу вас обидеть , но вы радостный *******
ВОВОЧКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ !!!!!!
ВОВОЧКА ХОРОШИЙ!
ВОВОЧКУ ОБМАНУЛИ!!!
Уверена - вы голосовали за Вовочку
Хочется вас и вашего Вовочку , " КОТОРЫЙ НИ ПРИ ЧЕМ "
ПРИДУШИТЬ ....
показать весь комментарий
10.11.2025 16:37 Ответить
Долго и тяжелее будет выиграть войну пока Украинцы не избавиться от внутренних врагов которые сидят на верхних эшалонах власти. Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:11 Ответить
внутрішні ворог - це малороси та організований злочин,
керований з Москви..
показать весь комментарий
10.11.2025 16:18 Ответить
подоляк, открой лічіко!
показать весь комментарий
10.11.2025 16:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/59990 Борислав Береза:
Тим часом набирає обертів скандал навколо заступниці Генпрокурора України Марії Вдовиченко: брат її - виявився держзрадником, батько - має бізнес у Криму, а вона сама підписує резонансні справи і впливає на хід розслідувань. Але чи знаєте ви на кого вона орієнтована, хто її привів та чому влада її покриває і що ж вона таке підписує? А ще чому Єрмак не дає її чіпати?
Риторичні запитання...
показать весь комментарий
10.11.2025 16:21 Ответить
Зешобла діє за кремлівськими методичками, "звинувачує опонента у своїх же злочинах" , і чому я не здивований.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:40 Ответить
набу має робити свою роботу..
всяким каналам не має причини скиглити.

одне ясно: мафія, орг.злочин, бандюки, рєшали, смотрящіє..
шустриє комсомольци та регионали,
живуть за рахунок українського народу,..
******** його,
це люди хла,
який хоче знищити Україну..
показать весь комментарий
10.11.2025 16:41 Ответить
 
 