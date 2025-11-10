Анонимные телеграм-каналы атакуют НАБУ, называя детективов Бюро "российскими агентами"
Анонимные телеграм-каналы после разоблачения НАБУ коррупции в энергетике атакуют антикоррупционные органы.
Об этом в Фейсбуке сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"А в Телеграме - другая реальность. Здесь "все НАБУ - российские агенты". Причем эти обвинения в российском влиянии все эти "антикризисные коммуникационщики" пишут в российском мессенджере и абсолютно в стиле российской пропаганды, где белое всегда называют черным и где нет места фактам, сугубо интерпретации", - отметила парламентарий.
"И да, я хорошо понимаю, что этот скандал будет иметь крайне негативные последствия для страны, которая нуждается как минимум в 2 млрд евро только на газ. А уж без импорта электроэнергии мы никак не обойдемся.
Просто вместо того, чтобы искать кротов в НАБУ, иногда стоит посмотреть в зеркало. И осознать, в какой катастрофе мы все оказались...", - добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Позже в НАБУ обнародовали записи разговоров и рассказали подробности операции.
- В Раде инициировали увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук.
Zoлкін відробляє криваві грошики Д`єрьмака
всі смирно йшли виконувати свій "інтернаціональний долг" в окупаційних війнах срср....
в свої 18 років,
і навіть не рипались..
вам потрібен палкаводєц,
якого не виберуть по вказівці з кремля?
це так..
але поправді сказати,
ранній зе , і пізній зе - це дві великі різниці..
Нічого не нагадує? Чи "ето другоє"?)
та може якимось нікчемними геополітичними посадами,
які крім зробленої шкоди не мають ніякого значення,
кукловоди сидять в кремлі,
та через свою мафію,
що кормиться в Україні,
нищать державність України з середини..
И новые титушки - это титушки ПРЕЗИДЕНТА
Убрали Залужного - скоро и Покровск станет Бахмутом
А опросы показывают - любовь народа к Владимиру Александровичу
Стойкая , крепкая
Когда Бог отнимает УМ у целого народа - это хуже всего
Это кранты....
щоб народна любов до нього пропала?
його ж в москві хотіли бачити президентом України,
просували його..
малороси його обожнювали..
а тепер,
коли москві він перестав подобатись,
то й народу має також перестати подобатись?
ні, народ не лох!
Зелені як завжди оригінальністю не відрізняються. Якщо кореш преЗЕдента втік перед самим обшуком НАБУ, а Порошенка до справи причепити не вдається ніяк - значить то гарантована рука Москви.
Тобто НАБУ, яке формувалося за активної участі США і країн Заходу, як виявляється, працює на Москву? Я правильно розумію? На Москву працюють взагалі всі хто не співає осану Зеленському?
Але тоді зустрічне питання. Скільки вироків суду винесено по "справі свинарчуків"? Правильно, нуль. Докажіть мені що Бігус, який розкрутив "історію свинарчуків", а з ним Лещенко, Найєм та вся зелена влада яка заповзято спекулювала цією побрехенькою, так от докажіть мені що всі вони НЕ працювали на Москву, з метою повалити президента, за якого Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут були ПОВЕРНУТІ до України! Доведете?
А по "стіні Яценюка" скільки багна було вилито? Часом не московськими посіпаками?
А про Порошенка скільки вироків суду існує? Бо санкції Зеленського - це не суд. Провини Порошенка в суді не було доведено жодної. Тоді на кого працювали всі ті, хто поширював брехню про Петра Порошенка? І брехню на Вікторію Сюмар? На Ніну Южаніну? На Софію Федину? На Артура Герасимова? На Валерія Залужного? Врешті - на покійного Андрія Парубія? Агов!
Просте питання: Чому в Україні, де президент все ще Зеленський, Міндічу довелося перед обшуком НАБУ тікати? Чому він не прийшов на допит? Чому не захистився в суді? Чого він боїться? Це ж нормально - захищатися в суді! Це ж кожен прідприємець робить час від часу - кожна ЗЕботва вам скаже це, коли ідеться про суди Порошенка.
Що, чинна влада не має досвіду, коли фігуранти справ НАБУ переводяться до в'язниць інших відомств - і виходять на свободу? Що не так тепер?
У зелених всерйоз вірять, що суспільство повірить, ніби НАБУ - найманці Москви і обшук у Міндіча - московська операція?
Думаю - у зелених в це всерйоз вірять. Ну, якщо вдалося Порошенка оббрехати - чому б не брехати масово зараз? З приводу - на НАБУ...
бо зміна президента під час війни - це хаос, переділ сфер впливу в Україні..
тому зараз всі ботоферми криком кричать, що Зеленський злодій, здає території і тд.,
хоча по задумці з кремля, він мав втікти, чи здатись в 2022 році..
ту саму роботу по дискредитації України, як держави,
роблять не тільки рф ботоферми, його виборці малороси,
але і огр,злочин,
який завжди працював на Москву..
і надіємось, що раніше здохне масовий вбивця, педофюрер рф хло,
ніж буде знищений український президент,
яким би він не був..
партії. Цей злочин має бути у переліку звинувачень влади, узурпованої Зеленським.
ВОВОЧКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ !!!!!!
ВОВОЧКА ХОРОШИЙ!
ВОВОЧКУ ОБМАНУЛИ!!!
Уверена - вы голосовали за Вовочку
Хочется вас и вашего Вовочку , " КОТОРЫЙ НИ ПРИ ЧЕМ "
ПРИДУШИТЬ ....
керований з Москви..
Тим часом набирає обертів скандал навколо заступниці Генпрокурора України Марії Вдовиченко: брат її - виявився держзрадником, батько - має бізнес у Криму, а вона сама підписує резонансні справи і впливає на хід розслідувань. Але чи знаєте ви на кого вона орієнтована, хто її привів та чому влада її покриває і що ж вона таке підписує? А ще чому Єрмак не дає її чіпати?
Риторичні запитання...
всяким каналам не має причини скиглити.
одне ясно: мафія, орг.злочин, бандюки, рєшали, смотрящіє..
шустриє комсомольци та регионали,
живуть за рахунок українського народу,..
******** його,
це люди хла,
який хоче знищити Україну..