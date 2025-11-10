Анонімні телеграм-канали атакують НАБУ, називаючи детективів Бюро "російськими агентами"

Анонімні телеграм-канали після викриття НАБУ корупції в енергетиці атакують антикорупційні органи.

Про це у Фейсбуці повідомила нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"А в Телеграмі - інша реальність. Тут "все НАБУ - російські агенти". При чому ці звинувачення в російському впливі всі ці "антикризові комунікаційники" пишуть в російському месенджері і абсолютно в стилі російської пропаганди, де біле завжди називають чорним і де немає місця фактам, суто інтерпретації", - зазначила парламентарка.

"І так, я добре розумію, що цей скандал матиме вкрай негативні наслідки для країни, яка потребує щонайменше 2 млрд євро лише на газ. А вже і без імпорту електроенергії ми ніяк не обійдемося.

Просто замість шукати кротів в НАБУ, інколи варто дивитися в дзеркало. І усвідомити, в якій катастрофі ми всі опинилися…", - додала вона.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Читайте: Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін