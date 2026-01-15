НАБУ проводить обшуки в помешканні бізнесмена Богдана Якимця, пов’язаного із силовиками, - ЗМІ

Результати діяльності НАБУ і САП
НАБУ проводить обшук у підприємця Богдана Якимця

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки вдома у підприємця Богдана Якимця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у джерелах видання "Дзеркало тижня".

  • За інформацією співрозмовників, під час обшуків у Якимця вилучили телефони, які нібито "за жодних обставин не мали потрапити до рук слідства". На цих пристроях міститься чутливе листування з особами, які обіймають високі посади в державі, що, за словами джерел, спричинило значне нервове напруження фігуранта.

Обшуки та попередня діяльність Якимця

Як повідомляють джерела, Якимець нещодавно з’являвся на допитах у рамках кримінального провадження, а також відпочивав за кордоном, зокрема у Монако. Раніше він був неформальним помічником колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За даними видання, Якимець також виступав контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським та керівництвом СБУ.

"На вилучених телефонах містяться надзвичайно чутливі матеріали, які стосуються високопосадовців держави", — зазначили джерела видання.

Під час обшуків у бізнес-центрі слідство отримало інформацію, що стала підставою для подальших процесуальних дій. Також один із детективів НАБУ, який розслідував справу Якимця — Руслан Магомедрасулов, пізніше був затриманий СБУ за підозрою у держзраді, після чого спецслужба отримала доступ до всіх матеріалів розслідувань, включно зі справою Якимця.

Угода із слідством - і все верхнє керівництво в буцигарню.... Я навіть візьму його на поруки! Можливо...
15.01.2026 21:40 Відповісти
Фігурант почав пудити у штани - НАБУ
15.01.2026 21:46 Відповісти
«Силовики» - це назва організованого злочинного угрупування.
15.01.2026 22:00 Відповісти
За держзраду можна відкупитися, яснапанятна
16.01.2026 08:17 Відповісти
 
 