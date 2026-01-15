Міндіч планував виїзд з України щонайменше за добу до обшуків НАБУ, - Кривонос
Фігурант операції НАБУ "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі" Тімур Міндіч виїхав з України уночі 10 листопада 2025 року. Це відбулося за добу до обшуків.
Про це під час засідання ТСК повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Кривонос зазначив, що виїзд Міндіча був запланований. Також був запланований трансфер в аеропорт у Варшаві. За даними НАБУ, це зробили помічники Міндіча вранці 9 листопада.
"За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб – він користувався трансфером приватним – його помічники замовляли 9 числа зранку. Це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків", - розповіли в НАБУ.
Водночас у НАБУ немає інформації про проведення допиту Міндіча в Ізраїлі працівниками ФБР.
На уточнююче питання про те, чи є співпраця з американськими колегами по справі "Мідас" та чи зверталися українські антикорупційні органи про допомогу, Кривонос зазначив, що це є таємницею досудового розслідування.
Він додав, для самої процедури допиту Міндіча у слідства немає можливості.
- Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
НАБУ, за которое все стояли на майдане, или боевого офицера Малюка, который плёл паутину? Или уважаемого депутата Железняка, который говорил что Миндич выехал за час до обыска?
