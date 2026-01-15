Міндіч планував виїзд з України щонайменше за добу до обшуків НАБУ, - Кривонос

Фігурант операції НАБУ "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі" Тімур Міндіч виїхав з України уночі 10 листопада 2025 року. Це відбулося за добу до обшуків.

Про це під час засідання ТСК повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Кривонос зазначив, що виїзд Міндіча був запланований. Також був запланований трансфер в аеропорт у Варшаві. За даними НАБУ, це зробили помічники Міндіча вранці 9 листопада.

"За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб – він користувався трансфером приватним – його помічники замовляли 9 числа зранку. Це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків", - розповіли в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмаку наразі не повідомлено про підозру, - НАБУ

Водночас у НАБУ немає інформації про проведення допиту Міндіча в Ізраїлі працівниками ФБР.

На уточнююче питання про те, чи є співпраця з американськими колегами по справі "Мідас" та чи зверталися українські антикорупційні органи про допомогу, Кривонос зазначив, що це є таємницею досудового розслідування.

Він додав, для самої процедури допиту Міндіча у слідства немає можливості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ткач розповів, як знайшов Міндіча в Ізраїлі: "Йому тут зручно, не готовий повертатись"

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Читайте також: Журналіст Ткач про пошуки Міндіча в Ізраїлі: Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність