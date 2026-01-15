Новини Міндіч виїхав з України Міндічгейт
Міндіч планував виїзд з України щонайменше за добу до обшуків НАБУ, - Кривонос

Тимур Міндіч

Фігурант операції НАБУ "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі" Тімур Міндіч виїхав з України уночі 10 листопада 2025 року. Це відбулося за добу до обшуків.

Про це під час засідання ТСК повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Кривонос зазначив, що виїзд Міндіча був запланований. Також був запланований трансфер в аеропорт у Варшаві. За даними НАБУ, це зробили помічники Міндіча вранці 9 листопада.

"За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб – він користувався трансфером приватним – його помічники замовляли 9 числа зранку. Це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків", - розповіли в НАБУ.

Водночас у НАБУ немає інформації про проведення допиту Міндіча в Ізраїлі працівниками ФБР.

На уточнююче питання про те, чи є співпраця з американськими колегами по справі "Мідас" та чи зверталися українські антикорупційні органи про допомогу, Кривонос зазначив, що це є таємницею досудового розслідування.

Він додав, для самої процедури допиту Міндіча у слідства немає можливості.

  • Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Міндічгейт

А запит на екстрадицію в Ізраїль хтось направляв?
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
15.01.2026 17:21 Відповісти
Потужна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!))
15.01.2026 17:19 Відповісти
Скоріше міндіч запланував обшуки НАБУ, через день після втечі
15.01.2026 17:20 Відповісти
Ну так це ж очевидно! Всі були в курсі і при долі, починаючи з гниючої зеленої голови і закінчуючи ручними прикордонникам і тцкшникам яким зеленими купюрами закрили очі і вуха..
15.01.2026 17:18 Відповісти
Потужна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!))
15.01.2026 17:19 Відповісти
зато завчасно встигають фальшувати справи порошенка, червінського, слідчих по міндічгейту
15.01.2026 17:20 Відповісти
Скоріше міндіч запланував обшуки НАБУ, через день після втечі
15.01.2026 17:20 Відповісти
А запит на екстрадицію в Ізраїль хтось направляв?
Чи будемо задовільнятися бабкиними балачками про "Ізраїль своїх не видає?"
15.01.2026 17:21 Відповісти
Так ви ж і дали йому час щоб виїхати!
15.01.2026 17:24 Відповісти
Пааапрашу. Вы кого это, уважаемая, имеете в виду?
НАБУ, за которое все стояли на майдане, или боевого офицера Малюка, который плёл паутину? Или уважаемого депутата Железняка, который говорил что Миндич выехал за час до обыска?
Я уже давно ботинки не ношу. Шлепанцы, шоб быстрей подпрыгнуть и переобуться.
15.01.2026 20:09 Відповісти
Зеленський, міндіч та єрмак, разом із екскеровніком ДПСУ та УДО, все спланували для безпечної втечі міндіча з групою осіб, але малюк відстоював інтереси України, за що зелупень з єрмаком, у антиКонституційний спосіб, зняли його з посади в СБУ!!!!
Це знають, усі люди в Україні!!! Генпрокурор та ДБР, мають або відстоювати Національні інтереси України, або як *********, тікати на московію!!
15.01.2026 17:50 Відповісти
А до этого, на сайте, писали что малюк преследовал самого Мамедова. Выполнял все желания Офиса, крвшевал контрабанду и даже подглядывал в бане за журналистками которые не принимали наркотики.
Вы так быстро колеблетесь, что многие не успевают попасть в амплитуду
15.01.2026 20:20 Відповісти
А на московії, всі запарєбрікаваї, не тільки не попадають в ритм, а уже майже 2.000.000 орків попали, з лютого 2014 року, прямо до пригожина і жиріка!!! ****** з тюріної, це знають !!!
Слава Україні!! Смерть ****** з московитами!
16.01.2026 02:32 Відповісти
Тай то так.
Шановний добродій, а що таке "з тюріної"?
16.01.2026 04:39 Відповісти
Очепятка, дякую!!
Всегда и везде следует напоминать, что настоящая фамилия Вальки-"Стакан" посконно-лапотная: Валька ТЮТИНА

родилась она в семье кацапского сверхсрочника, служившего в оккупационных моцковских войсках, дислоцированных в украинском городе Шепетовка.
16.01.2026 23:40 Відповісти
Як би сказав Кіля-логопед - піпірєділі.
15.01.2026 17:52 Відповісти
Цікаво, а хоча б у якогось кандидата на виборах Президента буде у програмі певний план дій боротьби з цими суцільними гнидниками при владі? Бо ж ані закони, ані Конституція реально не працюють. Працюють лише тіньові гроші. Та відповідальність за порушення законів лише для "не своїх".
15.01.2026 17:53 Відповісти
Посто цікаво - щоб було з людиною яка під час війни обікрала Ізраїль, та ще й "двушку" ворогам Ізраїлю засилала, а потім намагалась у якійсь (будь якій) країні сховатися..... щоб було?
15.01.2026 18:30 Відповісти
А хто ці"спільники" Міндіча ,що організували його трансфер? МВС, СБУ, ГРУ, СЗР? Хто? Чи в "тісній взаємодії"? Чи все-таки лісник дядько Петро? За 0,5.
15.01.2026 21:44 Відповісти
 
 